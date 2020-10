AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Friday, Oct. 2, 2020:

SOFTBALL

Legend 8, Regis Jesuit 3

Score by innings:

Legend 230 020 1 — 8

Regis Jesuit 300 000 0 — 3

LP — Regis Jesuit: Lanie Smith. Regis Jesuit hitting: Lanie Smith 2-3, 2 RBI; Chloe Valdez 2-3, RBI; Kendell Kersey 2-4, 2B, run; Jo Caldwell 2-3

CROSS COUNTRY

Smoky Hill Buffalo 5K

Boys team scores: 1. CHEROKEE TRAIL 26 points; 2. SMOKY HILL 50; 3. Cherry Creek 70; 4. Arapahoe 83; 5. GRANDVIEW 123; 6. EAGLECREST 155

Top five boys individuals: 1. CADEN SMITH (CHEROKEE TRAIL), 17 minutes, 24.40 seconds; 2. NOBLE HASKELL (SMOKY HILL), 17:29.50; 3. STEVEN LABARRY (SMOKY HILL0, 17:59.80; 4. JOSH LEWIS (CHEROKEE TRAIL), 18:02.10; 5. Daniel Hruska (Cherry Creek), 18:10.30

Top five girls individuals: 1. ALEXIS PAGEL (CHEROKEE TRAIL), 19 minutes, 34.80 seconds; 2. Addison Laughlin (Cherry Creek), 19:43.70; 3. Claire Semerod (Cherry Creek), 19:49.80; 4. CAMPBELL FAUST (CHEROKEE TRAIL), 19:54.70; 5. Kinsey Christianson (Cherry Creek), 19:58.80