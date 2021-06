AURORA | The list of boys qualifiers for the 2021 Class 5A & 4A state track & field meets scheduled for June 24-26, 2021, at Jefferson County Stadium listed on heat sheets released by the Colorado High School Activities Association:

2021 AURORA CLASS 5A/4A TRACK STATE QUALIFIERS (BOYS)

CHEROKEE TRAIL (5A): Nate Gaye, jr. (long jump, triple jump); Michael Hemingway, jr. (high jump); Caden Smith, sr. (800 meters); Gavyn Welsh, sr. (800 meters); Relays: 4×100 meters, 4×200 meters, 4×400 meters and 4×800 meters

EAGLECREST (5A): Sterling Brassfield, sr. (100 meters, 200 meters); Luke Ming, sr. (400 meters); Relay: 4×100 meters

GATEWAY (4A): Omar Macias, sr. (200 meters, 400 meters)

GRANDVIEW (5A): Moosah Alsaffar, jr. (shot put); Jackson Blake, sr. (pole vault); Aaron Briar, jr. (high jump); Conrad Casebolt, jr. (200 meters, 400 meters); Zane Cole, soph. (high jump); Peter Fox, sr. (800 meters, 1,600 meters, 3,200 meters); Evan Johnson, jr. (100 meters, 200 meters); Rylen Lippelt, soph. (pole vault); David Maldonado, soph. (100 meters, 200 meters); Mateo Munoz, jr. (110 meter hurdles, high jump, long jump); Doren Sacha, fr. (high jump); Jake Sheykhet, sr. (1,600 meters); Malique Singleton, jr. (110 meter hurdles, 300 meter hurdles); Sonny Thompkins, sr. (300 meter hurdles, triple jump); Relays: 4×100 meters, 4×200 meters, 4×400 meters, and 4×800 meters

LOTUS (2A): Kidus Begashaw, sr. (1,600 meters, 3,200 meters); Nabil Hassan, jr. (3,200 meters);

OVERLAND (5A): Ismael Cisse, soph. (long jump); Kai Ilela, sr. (triple jump); Stephen Randle, sr. (110 meter hurdles, 300 meter hurdles);

RANGEVIEW (5A): Austin Appiah, jr. (discus); Julian Bridges, sr. (shot put, discus); Ismael Dembele, sr. (triple jump); Jacob Kilmer, jr. (discus); Zakary Nfaoui, sr. (110 meter hurdles); Daryn Ofori-Kuragu, jr. (100 meters, 200 meters); Ose Okhihan, soph. (triple jump); Relays: 4×200 meters and 4×400 meters

REGIS JESUIT (5A): D’Andre Barnes, soph. (100 meters, 200 meters); Luke Ford, jr. (high jump); Hunter Lazar, sr. (pole vault); Nick Thomas, soph. (pole vault); Nunie Tuitele, jr. (shot put, discus); Relays: 4×100 meters and 4×200 meters

SMOKY HILL (5A): Andrew Naylor, soph. (400 meters); Relay: 4×400 meters

VISTA PEAK (4A): Donovan Jarmon, sr. (shot put); Jordan Mayfield, jr. (200 meters, 400 meters); Kyvae Stuart, jr. (long jump); Relay: 4×200 meters