DENVER | Team scores and first round results involving Aurora wrestlers in the Class 5A & 4A state wrestling tournaments, which began on Feb. 20, 2020, at the Pepsi Center. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2020 CLASS 5A STATE WRESTLING TOURNAMENT

Feb. 20 at Pepsi Center

Team scores (through first round): 1. Pomona 35.5 points; 2. Ponderosa 25; 3. Rocky Mountain 24.5; 4. CHEROKEE TRAIL 17; 5. Douglas County 15.5; 6. GRANDVIEW 15; 7. ThunderRidge 14; 8. Monarch 12.5; 9. Pine Creek 11.5; 10. Brighton 11; T11. Grand Junction 10; T11. Poudre 10; 13. Adams City 9; T14. Columbine 8; T14. Horizon 8; T14. Mountain Range 8; T14. Valor Christian 8; T18. Arvada West 7; T18. Doherty 7; T20. Cherry Creek 6; T20. Denver East 6; T20. Prairie View 6; T23. REGIS JESUIT 5.5; T24. Fossil Ridge 5; T24. Legacy 5; T26. SMOKY HILL 4; T26. Arapahoe 4; T26. Boulder 4; T26. Chaparral 4; T26. Fruita Monument 4; T26. Legend 4; T26. Mountain Vista 4; T26. Rampart 4; T35. EAGLECREST 3; T35. Castle View 3; T35. Fort Collins 3; T35. Northglenn 3; T39. Chatfield 2; T39. Fountain-Fort Carson 2; T39. Highlands Ranch 2; T39. Rock Canyon 2; AURORA CENTRAL, OVERLAND, RANGEVIEW, Bear Creek, Far Northeast, Heritage, Lakewood and Ralston Valley no score

Class 4A state tournament (at Pepsi Center)

Team scores: T31. VISTA PEAK 2 points

AURORA CLASS 5A 1ST ROUND RESULTS

106 pounds: Upper bracket — FRANKIE SANCHEZ JR. (GRANDVIEW) tech. fall Geno Gallegos (Fruita Monument), 15-0; Lower bracket — DEREK GLENN JR. (CHEROKEE TRAIL) pinned Sam Nosler (Fort Collins), 3:26; Lance Johnson (Rocky Mountain) pinned TIMOTHY HERRERA (AURORA CENTRAL), 0:36

113 pounds: Upper bracket — Alec Beltran (Horizon) pinned RUDY CORTEZ (RANGEVIEW), 4:31; Lower bracket — Kenny Sailas (Brighton) pinned ALIAS QUINONES (EAGLECREST), 3:09; Dillon Roman (Monarch) maj. dec. SEAN ARNETT (GRANDVIEW), 16-3

120 pounds: Upper bracket — ANDREW CHILTON (CHEROKEE TRAIL) dec. Justin Kelchen (Douglas County), 6-5 UTB; Lower bracket — CAELEB KNOLL (EAGLECREST) pinned Josiah Trujillo (Ralston Valley), 2:58

126 pounds: Upper bracket — Sammy Mobly (Rock Canyon) dec. AUSTIN KAMMERER (CHEROKEE TRAIL), 10-8 (OT); SONNY QUINTANA (GRANDVIEW) pinned Jaden Coleman (Poudre), 5:00; Lower bracket — Levi Deaguero (Adams City) pinned KORY ANDERSON (EAGLECREST), 4:00

132 pounds: Upper bracket — Christian Deherrera (Rocky Mountain) pinned ROMEO CORTEZ (RANGEVIEW), 3:25; Lower bracket — ALEX SANTILLAN (GRANDVIEW) tech. fall Kaeden Rasmussen (Legacy), 17-2

138 pounds: Upper bracket — Caden Moster (Valor Christian) pinned JORGE FELIX (CHEROKEE TRAIL), 0:39; Lower bracket — Ivan Morris (Douglas County) won by injury default over KYLE MACCAGNAN (EAGLECREST)

145 pounds: Upper bracket — ANTONIO SEGURA (REGIS JESUIT) tech. fall RYAN HENSLEY (OVERLAND), 16-1

152 pounds: Lower bracket — BROCK LABONDE (CHEROKEE TRAIL) maj. dec. Blaise Jay (Arapahoe), 13-1; Hudson Cropp (Fort Collins) maj. dec. DANE ABEYTA (GRANDVIEW), 17-8

160 pounds: Lower bracket — Chris Carr (Rampart) dec. GREGORY BROOKS (RANGEVIEW), 2-1 (2OT); Adam Holton (Mountain Vista) dec. CONNOR DAVIS (CHEROKEE TRAIL), 11-7

170 pounds: Upper bracket — Tyson Beauperthuy (Doherty) pinned ZAVIER CARROLL (REGIS JESUIT), 1:22

182 pounds: Upper bracket — JOE RENNER (GRANDVIEW) pinned Matthew Soderborg (Cherry Creek), 2:46; Lower bracket — Corbin Zimmer (Castle View) maj. dec. GAVIN YOUNG (CHEROKEE TRAIL), 14-3

195 pounds: Upper bracket — Phillip Wandruff (Douglas County) dec. AUSTIN JANDIK (CHEROKEE TRAIL), 6-2; Lower bracket — Brock Schilling (ThunderRidge) pinned OBIE SANNI (SMOKY HILL), 3:43; ANTONIO SANDORA (REGIS JESUIT) dec. Cody Nelsen (Brighton), 5-2

220 pounds: Upper bracket — SAM HART (CHEROKEE TRAIL) pinned Zach Fowler (Fruita Monument), 0:43

285 pounds: Upper bracket — Christian Buchholz (Pomona) pinned CAYDEN BIRD (GRANDVIEW), 2:44; Lower bracket — JULIAN WILLIAMS (CHEROKEE TRAIL) pinned Alberto Alvarado (Adams City), 0:42; ALEX ANGELES (SMOKY HILL) pinned Jonah Rubadue (Chaparral), 3:33

4A 182 pounds: Lower bracket — ISAAC RENAS (VISTA PEAK) dec. Caden Silva (Skyline), 7-0

4A 220 pounds: Upper bracket — Jake Boley (Cheyenne Mountain) pinned DONOVAN JARMON (VISTA PEAK), 3:54