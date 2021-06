LAKEWOOD | Finals and prelims results from the opening day of the Class 5A and 4A girls state track meets on June 24, 2021, at Jefferson County Stadium. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

5A team scores (through five events): 1. Fort Collins 39.5 points; 2. GRANDVIEW 20.5; 3. Fossil Ridge 19.50; 4. Valor Christian 16.5; T5. Cherry Creek 10; T5. Lakewood 10; 7. Mountain Vista 9.5; 8. Poudre 8; T9. CHEROKEE TRAIL 7; T7. Loveland 7; 11. Rock Canyon 6; 12. Arapahoe 5; T13. Chaparral 4; T13. Fairview 4; 15. Douglas County 3.5; T16. EAGLECREST 3; T16. Fruita Monument 3; T18. Rocky Mountain 2; T18. Denver East 2; T18. Doherty 2; T21. RANGEVIEW 1; T21. Pine Creek 1

FINALS

4×800 meter relay (Class 5A): 1. Cherry Creek 9 minutes, 5.73 seconds; 2. Valor Christian 9:09.34; 3. CHEROKEE TRAIL (Alexis Pagel, Mckenna Mazeski, Megan Hodges, Cameron McConnell) 9:22.52; 4. Mountain Vista 9:24.94; 5. Arapahoe 9:34.44; 6. Fairview 9:38.63; 7. Fruita Monument 9:42.81; 8. Denver East 9:42.89; 9. Pine Creek 9:43.29; 10. Douglas County 9:43.94; 11. Rock Canyon 9:50.75; 12. REGIS JESUIT (Kylie Martin, Molly Kate McCloskey, Erika Danzer, Amelie Colsman) 9:54.37; 13. Fossil Ridge 9:57.63; 14. Broomfield 9:58.20; 15. Dakota Ridge 9:58.86; 16. Heritage 10:00.34; 17. Loveland 10:00.68; GRANDVIEW DQ

Triple jump (Class 5A, finals): 1. MELODY NWAGWU (GRANDVIEW), 39 feet, 9 inches; 2. Taryn Burkett (Fort Collins) 39-3 1/4; 3. Lily Patrick (Fossil Ridge) 38-4; 4. Brooke Naughton (Fort Collins) 36-7 1/4; 5. Megan Lonneman (Valor Christian) 36-6 1/2; 6. Olivia Rankin (Fossil Ridge) 35-11 1/2; 7. Jordyn Romano (Fort Collins) 35-8 1/4; 8. Emma Chicco (Rocky Mountain) 35-4; 9. Eleanor Sherman (Fort Collins) 34-5; 10. Ariel Bailey (Mountain Vista) 34-2 3/4; 11. Kiera Medina (Rocky Mountain) 33-9; 12. Joy Nnantah (Pine Creek) 33-8 3/4; 13. Grace Naysmith (Legacy) 33-5 3/4; 14. Katie Rankin (Fossil Ridge) 32-10 3/4; 15. MATTEA DOLAN (GRANDVIEW) 32-6 1/4; 16. Sophia Bowser (Valor Christian) 32-3; 17. Aaliyah Bryant (Columbine) 32-1 1/4; NATALIE RUE (CHEROKEE TRAIL) foul

High jump (Class 5A, finals): 1. Brooke Naughton (Fort Collins), 5 feet, 7 inches; 2. Jadyn Luna (Poudre) 5-6; 3. DALLIS ROBINSON (GRANDVIEW) 5-3; T4. JADE WEATHERSBY (GRANDVIEW) 5-1; T4. Lariel Henley (Fossil Ridge) 5-1; T4. Riley Dodd (Fort Collins) 5-1; T4. Riley Dodd (Fort Collins) 5-1; T4. Ariel Bailey (Mountain Vista) 5-1; T4. Hailee O’Neil (Douglas County) 5-1; T4. Farrah Eike (Valor Christian) 5-1; 10. Kora Rich (Fort Collins) 5-1; 11. HALEY GLUNZ (GRANDVIEW) 5-1; T12. Olivia Rankin (Fossil Ridge (4-11); T12. Lily Delagarza (Doherty) 4-11; 14. Emma Moerman (Doherty) 4-11; KATELYN KLATT (SMOKY HILL) NH; ISABEL BENNETT (GRANDVIEW) DNS

Shot put (Class 5A, finals): 1. Amanda Opp (Lakewood) 40 feet, 9 1/2 inches; 2. Laura Davis (Fort Collins) 39-10 1/2; 3. Kajsa Borrman (Loveland) 38-11; 4. Jordan Howell (Rock Canyon) 37-10 1/2; 5. Yasmin Chouaf (Fossil Ridge) 37-2 3/4; 6. Mia Speights (Chaparral) 36-5 1/2; 7. BLYTHE CAYKO (EAGLECREST) 35-0; 8. Gabriella Beauperthuy (Doherty) 34-7 1/2; 9. GRACE SOLARIN (RANGEVIEW) 34-6 1/2; 10. SHANAH ESTANGLE (CHEROKEE TRAIL) 34-3 1/4; 11. Emily Rice (Pine Creek) 34-1; 12. Darby Kramp (Heritage) 32-11 1/2; 13. Lauren Carrier (Rocky Mountain) 31-6 1/4; 14. Katelyn Zaiger (Rampart) 31-2; 15. Sophia Frick (Douglas County) 30-3; 16. NATALIE LEU-PIERRE (CHEROKEE TRAIL) 29-9; 17. Erin Capell (Doherty) 28-2 1/2

PRELIMS

800 meter sprint medley relay (Class 5A, top nine advance to finals) 1. Valor Christian 1 minute, 48.60 seconds; 2. Chatfield 1:49.05; 3. GRANDVIEW (Saniya Craft, McKenzie Droughns, Molly Skurcenski, Amber Davis), 1:49.92; 4. Arvada West 1:50.61; 5. Pine Creek 1:50.63; 6. Doherty, 1:51.06; 7. Fossil Ridge 1:51.09; 8. Fort Collins 1:51.66; 9. Fruita Monument 1:51.79; 10. Monarch 1:51.85; 11. Rocky Mountain 1:52.44; 12. Highlands Ranch 1:53.56; 13. Poudre 1:53.66; 14. Heritage 1:53.83; 15. Pomona 1:54.45; 16. Ralston Valley 1:55.59; 17. Douglas County 1:55.70; 18. Rock Canyon 1:56.54

4×200 meter relay (Class 5A, top nine advance to finals): 1. Valor Christian, 1 minute, 41.95 seconds; 2. GRANDVIEW (Saniya Craft, Ava Robinson, Amber Davis, Molly Skurcenski), 1:42.07; 3. Monarch 1:44.24; 4. Rock Canyon 1:45.82; 5. Mountain Vista 1:45.18; 6. Broomfield 1:45.99; 7. Fossil Ridge 1:45.52; 8. Ralston Valley 1:46.28; 9. Rocky Mountain 1:46.33; 10. Highlands Ranch 1:46.39; 11. Arapahoe 1:46.56; 12. Chatfield 1:46.60; 13. REGIS JESUIT (Ukari Verner, Sophie Dicosola, Harper Bradley, Catherine Stava), 1:47.72; 14. Fountain-Fort Carson 1:47.74; 15. Cherry Creek 1:47.96; 16. Pine Creek 1:49.87; 17. SMOKY HILL (Jelani Smith, Paige Johnson, Hannah Kim, Katelyn Klatt), 1:53.06; 18. Arvada West 1:54.28

100 meter hurdles (Class 5A, top nine advance to finals): 1. ZEANIAH WEDGEWORTH (OVERLAND) 14.28 seconds; 2. FABIOLA BELIBI (REGIS JESUIT) 14.76; 3. Casia Provencal (Ralston Valley) 14.76; 4. GABRIELLA CUNNINGHAM (GRANDVIEW) 14.86; 5. Regan Thorne (Pine Creek) 15.43; 6. CLARA TUTI (GRANDVIEW) 15.56; 7. Madi Proctor (Valor Christian) 15.48; 8. SANAAI HANCOCK (CHEROKEE TRAIL) 15.57; 9. Amelia Hubbell (Chatfield) 15.74; 10. Maddy Ortman (Valor Christian) 15.97; 11. Lariel Henley (Fossil Ridge) 16.12; 12. Jo Sees (Valor Christian) 16.20; 13. Iris Wang (Cherry Creek) 16.33; 14. Ashley Long (Chatfield) 16.33; 15. Audrey Long (Chatfield) 16.33; 16. Riley Dodd (Fort Collins) 16.44; 17. Rian Thomas (Poudre) 16.89; 18. Reece Mercer (Ralston Valley) 17.00; 19. Heidi Hamilton (Mountain Vista) 17.70

200 meter dash (Class 5A, top nine advance to finals): 1. Kyairra Reigh (Denver East) 24.16 seconds; 2. Camille Peisner (Valor Christian) 24.60; 3. Michelle McDonald (Denver East) 25.03; 4. Sophia McHenry (Rock Canyon) 25.15; 5. SOPHIA CUPP (SMOKY HILL) 25.29; 6. Julia Pattison (Monarch) 25.43; 7. Casia Provencal (Ralston Valley) 25.48; 8. Elizabeth Johnson (Denver East) 25.70; 9. Peyton Holmes (Valor Christian) 25.72; 10. Serenity Burnett (Doherty) 25.81; 11. Callie Fuhr (Pine Creek) 25.86; 12. AMBER DAVIS (GRANDVIEW) 25.86; 13. Grace Galvin (Broomfield) 26.12; 14. Claire Applegate (Arapahoe) 26.21

400 meter dash (Class 5A, top nine advance to finals): 1. Kyairra Reigh (Denver East) 53.82 seconds; 2. Camille Peisner (Valor Christian) 56.29; 3. Reese Dragovich (Valor Christian) 56.92; 4. MOLLY SKURCENSKI (GRANDVIEW) 57.75; 5. Alyssa Lopez (Heritage) 58.27; 6. Julia Pattison (Monarch) 58.72; 7. Callie Fuhr (Pine Creek) 58.93; 8. SOPHIA CUPP (SMOKY HILL) 58.93; 9. Eliana Arcand (Fruita Monument) 58.97; 10. Rachel Bair (Mountain Vista) 59.30; 11. Kiarra Lapp (Loveland) 59.43; 12. Grace Galvin (Broomfield) 59.43; 13. AVANI HOUSTON (RANGEVIEW) 59.53; 14. Kinsey Christianson (Cherry Creek) 59.90; 15. Gabriella Espinoza (Chaparral) 59.93; 16. AVA ROBINSON (GRANDVIEW) 59.99; 17. Marianna Carpenter (Castle View) 1:00.38; 18. Chloe Johnson (Douglas County) 1:01.99

100 meter hurdles (Class 4A, top nine advance to finals): 1. Kimora Northrup (Niwot) 14.94 seconds; 2. KENDALL MCCOY (VISTA PEAK) 15.07; 3. Jahzara Davis (Sand Creek) 15.09; 4. Lexi Gutches (Coronado) 15.34; 5. Leyah Martinez (Pueblo East) 15.52; 6. Justice Ephrim (Northfield), 15.85; 7. Ryan Kennett (Ponderosa), 16.33; 8. Geneva-Grace Douillard (Niwot), 16.56; 9. Alyssa Pedraza (Wheat Ridge), 16.62