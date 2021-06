LAKEWOOD | Finals and prelims results from the opening day of the Class 5A and 4A boys state track meets on June 24, 2021, at Jefferson County Stadium. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2021 CLASS 5A/4A BOYS STATE TRACK MEET RESULTS (JUNE 24)

5A team scores (through five events): 1. Valor Christian 22 points; 2. GRANDVIEW 21; 3. Poudre 20; 4. CHEROKEE TRAIL 19; 5. Fossil Ridge 13; 6. Fort Collins 11.5; 7. Mountain Vista PEAK 10; 8. Fountain-Fort Carson 9; 9. Legacy 8; 10. RANGEVIEW 7; T11. REGIS JESUIT 6; T11. Pine Creek 6; T13. Cherry Creek 5; T13. Rock Canyon 5; T13. Douglas County 5; T16. Liberty 4; T16. Arvada West 4; 18. Highlands Ranch 3; 19. Rocky Mountain 2; 20. Dakota Ridge 1.5; T21. Fruita Monument

FINALS

4×800 meter relay (Class 5A): 1. Mountain Vista, 7 minutes, 57.13 seconds; 2. CHEROKEE TRAIL (Gavyn Welsh, Reuben Holness, Beck Gutjahr, Caden Smith), 7:58.86; 3. Valor Christian, 8:00.62; 4. Pine Creek, 8:04.95; 5. Rock Canyon, 8:05.21; 6. Liberty, 8:07.98; 7. Highlands Ranch, 8:09.57; 8. Rocky Mountain, 8:11.16; 9. Fruita Monument, 8:11.67; 10. Douglas County, 8:13.00; 11. Legacy, 8:14.60; 12. Ralston Valley, 8:15.44; 13. Arvada West, 8:17.11; 14. Arapahoe, 8:18.01; 15. Castle View, 8:18.52; 16. Cherry Creek, 8:21.72; 17. Boulder, 8:22.13; 18. Dakota Ridge, 8:24.07; 19. GRANDVIEW (Jake Sheykhet, Jacob Blevins, James Thomure, Tyler Garfield), 8:28.78

Triple jump (Class 5A): 1. Rhys Travis (Poudre), 46 feet, 3 inches; 2. Tyler Larson (Valor Christian), 45-7; 3. ISMAEL DEMBELE (RANGEVIEW), 44-6; 4. Malik McClarity (Fountain-Fort Carson), 44-4; 5. Mateus Gadaleta (Fort Collins), 44-2 1/2; 6. NATE GAYE (CHEROKEE TRAIL), 43-6 3/4; 7. David Wardlaw (Cherry Creek), 42-11 3/4; 8. SONNY THOMPKINS (GRANDVIEW), 42-10 1/4; 9. Brandon Hills (Vista Ridge), 42-6; 10. Joshua Murray (Pine Creek), 41-10 3/4; 11. Jurrien Brooks (Horizon), 41-7; 12. Vesaun Shrestha (Rock Canyon), 41-3; 13. Jerrell Trahan (Highlands Ranch), 40-11 1/2; 14. KAI ILELA (OVERLAND), 40-8 1/4; 15. Joaquin Fernandez (Poudre), 40-1 1/4; 16. Landon Coker (Fossil Ridge), 39-1 1/2; 17. OSE OKHIHAN (RANGEVIEW), 38-6 1/2; Braelon Tate (Legacy) DNS

High jump (Class 5A): 1. Rhys Travis (Poudre), 6 feet, 7 inches; 2. Tyson Spradling (Legacy), 6-4; 3. MICHAEL HEMINGWAY (CHEROKEE TRAIL), 6-3; T4. MATEO MUNOZ (GRANDVIEW), 6-2; T4. Joe Cottingham (Fort Collins), 6-2; 6. ZANE COLE (GRANDVIEW), 6-0; 7. Malik McClarity (Fountain-Fort Carson), 6-0; T8. AARON BRIAN (GRANDVIEW), 6-0; T8. Max Hart (Dakota Ridge), 6-0; 10. Diego Turner (Monarch), 6-0; T11. LUKE FORD (REGIS JESUIT), 5-10; T11. DOREN SACHA (GRANDVIEW), 5-10; T11. Ryan Perry (Rock Canyon), 5-10; 14. Blake Butvidas (Ralston Valley), 5-10; T15. Ryan Pollyea (Fossil Ridge), 5-10; T15. Lance Gilbertson (Rocky Mountain), 5-10; Cody Wangen (Fossil Ridge) and Grant Haskins (ThunderRidge) NH, Rylon Raczka (Poudre) DNS

Shot put (Class 5A): 1. Braiden Dishman (Fossil Ridge), 52 feet, 3 1/4 inch; 2. MOOSAH ALSAFFAR (GRANDVIEW), 50-7 3/4; 3. Jordan Norwood (Valor Christian), 49-6 1/4; 4. NUNIE TUITELE (REGIS JESUIT), 49-1; 5. Taylor Nicholas (Douglas County), 48-1; 6. Brandon Simpson (Arvada West), 46-7; 7. Mac Busteed (Fossil Ridge), 45-10; 8. William Carroll (Cherry Creek), 45-8 1/4; 9. Cade Whish (Fort Collins), 44-11; 10. Austin Brown (Ralston Valley), 44-9 1/2; 11. Campbell Packebush (Chatfield), 44-3/4; 12. Domingo Prince (Cherry Creek), 43-10 1/4; 13. JULIAN BRIDGES (RANGEVIEW), 43-7 3/4; 14. Kevin Bruxvoort (Rocky Mountain), 42-8 1/4; 15. Caven Konkey (Fort Collins), 41-7 1/2; 16. Tanner Sawyer (Fruita Monument), 41-6 1/2; 17. Edward Bowman Jr. (Pine Creek), 41-0; 18. Josh Hoekendorf (Chaparral), 40-3/4

3,200 meter run (Class 2A): 1. Micah Zeller (Custer County), 9 minutes, 47 seconds; 2. Jodzuel Juarez (Ellicott), 10:04.44; 3. Lyndon Gotelaere (St. Mary’s), 10:23.03; 4. Jace Peters (Lake County), 10:28.44; 5. Jay Wood (Thomas MacLaren), 10:37.20; 6. Aaron Jenkins (Twin Peaks Charter), 10:40.91; 7. NABIL HASSAN (LOTUS), 10:41.70; 8. Joe l Schluessler (Peyton), 10:43.11; 9. Alyster Birk (Paonia), 10:43.18; 10. Nathan Schluessler (Peyton), 10:43.50; 11. Kaden Williams (Valor Christian), 10:45.11; 12. Vincent Schierenberg (Ouray), 10:50.25; 13. Arjen Wyjna (Lyons), 10:53.90; 14. Grant Leigh (Colorado Springs Christian), 10:56.49; 15. Yosef Heldt (Golden View), 10:57.50; 16. Cole Thomas (Lyons), 10:58.72; 17. Cade Green (Wiggins), 11:10.51; Sage Wynja (Lyons), DNF; KIDUS BEGASHAW (LOTUS) SCR; Kale Johnson (Hayden) DNS

PRELIMS

4×200 meter relay (Class 5A, top nine advance to finals): 1. GRANDVIEW (Charlie Dick, Kahden Rullo, Evan Johnson, David Maldonado), 1 minute, 27.88 seconds; 2. Ralston Valley, 1:29.05; 3. Fountain-Fort Carson, 1:29.25; 4. Fort Collins, 1:29.57; 5. Rocky Mountain, 1:30.13; 6. Castle View, 1:30.32; 7. CHEROKEE TRAIL (Jack Pierce, Corey Ratliffe Johnson, Ciaran Hyslop, Ben Reichert), 1:30.44; 8. Broomfield, 1:30.59; 9. REGIS JESUIT (Alonzo Paul, Josiah Harris, D’Andre Barnes, Dylan McCullough), 1:30.62; 10. RANGEVIEW (Daryl White, Leland Smith, Quetin Mural, Daryn Ofori-Kuragu), 1:30.95; 11. Cherry Creek, 1:31.22; 12. Valor Christian, 1:31.27; 13. Poudre, 1:31.85; 14. Dakota Ridge, 1:31.92; 15. Fossil Ridge, 1:32.32; 16. Doherty, 1:34.39; Vista Ridge and Douglas County DQ

110 meter hurdles (Class 5A, top nine advance to finals): 1. Gregory Anderson (FNE Warriors), 14.14 seconds; 2. MALIQUE SINGLETON (GRANDVIEW), 14.48; 3. Cooper Needham (Denver East), 14.53; 4. Mateo Casados (Horizon), 14.60; 5. Michael Bennett (Lakewood), 14.57; 6. ZAKARY NFAOUI (RANGEVIEW), 14.62; 7. Carsen Bruns (Rampart), 14.65; 8. Dominic Galleli (Rocky Mountain), 14.83; 9. SONNY THOMPKINS (GRANDVIEW), 14.86

200 meters (Class 5A, top nine advance to finals): 1. D’ANDRE BARNES (REGIS JESUIT), 21.65 seconds; 2. Lawrence Walker (Fountain-Fort Carson), 21.87; 3. Ky Oday (Cherry Creek), 21.89; 4. DAVID MALDONADO (GRANDVIEW), 21.96; 5. Aaron Toney (Rampart), 22.01; 6. STERLING BRASSFIELD (EAGLECREST), 22.12; 7. Brandon Hillis (Vista Ridge), 22.09; 8. EVAN JOHNSON (GRANDVIEW), 22.13; 9. Kyle Dempsey (ThunderRidge), 22.37