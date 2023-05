AURORA | Individual and relay qualifiers by Aurora school for the Class 4A & 5A girls state track & field championship meet scheduled for May 18-20, 2023, at Jefferson County Stadium:

Courtney Oakes is Sentinel Colorado Sports Editor. Reach him at [email protected]: @aurorasports. IG: Sentinel Prep Sports

AURORA 2023 CLASS 5A/4A STATE MEET QUALIFIERS (GIRLS)

CHEROKEE TRAIL: Sydnie Bernard, sr. (pole vault); Alexandria Carelock, soph. (100 meter hurdles/300 meter hurdles); Ryen Galloway, soph. (high jump); Sanaai Hancock, jr. (100 meter hurdles/300 meter hurdles); Raziah Hyslop, soph. (discus); Lillian Krob, sr. (long jump); Kaeli Powe, soph. (100 meter hurdles/high jump/long jump/triple jump). Relays: 4×100 meters, 4×200 meters & 800 sprint medley

EAGLECREST: Rachel Carlsen, jr. (100 meter hurdles/300 meter hurdles); Blythe Cayko, sr. (shot put/discus); Bianca Gleim, sr. (200 meter dash); Kaitlyn Hendrian, soph. (shot put); Janna Preskorn, sr. (shot put); Maya Walters, sr. (triple jump); Jaylynn Wilson, soph. (200 meter dash). Relays: 4×100 meters, 4×200 meters, 4×400 meters & 800 sprint medley

GRANDVIEW: Keona Bui, jr. (long jump); Gabriella Cunningham, jr. (100 meter dash/200 meter dash/100 meter hurdles/300 meter hurdles); Andrea Davis, soph. (high jump); Emerson Deferme, jr. (long jump); McKenzie Droughns, sr. (100 meter dash/200 meter dash); Brenna Kelly, sr. (shot put); Sasha Kennedy, fr. (100 meter hurdles/300 meter hurdles/high jump); Ava Robinson, sr. (200 meter dash/400 meter dash); Dallis Robinson, sr. (high jump); Anna Wehrenberg (400 meter dash). Relays: 4×100 meters, 4×200 meters, 4×400 meters & 800 sprint medley

HINKLEY: Leilah Swanson, sr. (shot put/discus)

RANGEVIEW: Zane Bullock, sr. (100 meter dash/200 meter dash); Elisha Davis, sr. (triple jump). Relays: 4×100 meters & 4×200 meters

REGIS JESUIT: Jo Collins, sr. (1,600 meter run); Dorothy Freeman, jr. (high jump)

SMOKY HILL: Christianna Duthie, jr. (high jump/long jump); Kiyah Enoch, fr. (100 meter hurdles/300 meter hurdles); Desiree Young, sr. (high jump). Relays: 4×400 meters

VISTA PEAK: Tajah Eugene, fr. (high jump); Kendall McCoy, sr. (100 meter dash/100 meter hurdles/300 meter hurdles); Averi Williams, sr. (100 meter dash/200 meter dash). Relays: 4×100 meters & 4×400 meters