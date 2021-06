AURORA | The list of girls qualifiers for the 2021 Class 5A & 4A state track & field meets scheduled for June 24-26, 2021, at Jefferson County Stadium:

2021 AURORA CLASS 5A/4A TRACK STATE QUALIFIERS (GIRLS)

CHEROKEE TRAIL (5A): Sydnie Bernard, soph. (pole vault); Shanah Estangle, sr. (shot put); Sanaai Hancock, fr. (100 meter hurdles, 300 meter hurdles); Natalia Leu-Pierre, jr. (shot put); McKenna Mazeski, soph. (1,600 meters); Cameron McConnell, jr. (800 meters, 1,600 meters); Alexis Pagel, soph. (800 meters, 1,600 meters); Natalie Rue, jr. (triple jump); Relays: 4×100 meters, 4×400 meters and 4×800 meters

EAGLECREST (5A): Blythe Cayko, soph. (shot put); Delaney Dunlop, sr. (long jump);

GRANDVIEW (5A): Isabel Bennett, jr. (high jump); Gabriella Cunningham, fr. (200 meters, 100 meter hurdles, 300 meter hurdles); Amber Davis, sr. (200 meters); Mattea Dolan, soph. (triple jump); McKenzie Droughns, soph. (long jump); Haley Glunz, soph. (high jump); Madeleine Hemstreet, jr. (pole vault); Melody Nwagwu, sr. (100 meters, long jump, triple jump); Ava Robinson, soph. (400 meters); Dallis Robinson, soph. (high jump); Molly Skurcenski, jr. (200 meters, 400 meters); Clara Tuti, sr. (100 meter hurdles, 300 meter hurdles); Jade Weathersby, soph. (high jump); Relays: 4×100 meters, 4×200 meters, 4×400 meters, 4×800 meters and 800 meter spring medley

OVERLAND (5A): Madison Manning, jr. (100 meters); Zeaniah Wedgeworth, sr. (100 meters, 100 meter hurdles)

RANGEVIEW (5A): Avani Houston, soph. (400 meters); Grace Solarin, jr. (shot put, discus); Relay: 4×100 meters

REGIS JESUIT (5A): Fabiola Belibi, jr. (100 meter hurdles, 300 meter hurdles, long jump); Rylie Ward, sr. (discus); Relays: 4×200 meters and 4×800 meters

SMOKY HILL (5A): Sophia Cupp, sr. (100 meters, 200 meters, 400 meters); Katelyn Klatt, sr. (high jump); Relays: 4×100 meters, 4×200 meters and 4×400 meters

VISTA PEAK (4A): Kendall McCoy, soph. (100 meter hurdles, 300 meter hurdles, high jump); Jadelynn Sullivan, sr. (long jump); Relays: 4×100 meters and 800 meter sprint medley