AURORA | Team scores and scoring results for each event of the boys portion of the 2022 Aurora City Championship track & field meet held on April 2, 2022, at Aurora Public Schools Stadium:

2022 AURORA CITY CHAMPIONSHIP TRACK MEET (BOYS RESULTS)

Team scores: 1. Grandview 188.35 points; 2. Cherokee Trail 168.85; 3. Rangeview 119.85; 4. Regis Jesuit 73.71; 5. Eaglecrest 59.35; 6. Smoky Hill 35.85; 7. Vista PEAK 30; 8. Overland 16; 9. Aurora Central 5; 10. Hinkley 3; 11. Gateway 1

4×800 meter relay — 1. Cherokee Trail, 8 minutes, 34.87 seconds; 2. Grandview, 8:36.41; 3. Regis Jesuit, 8:47.29; 4. Rangeview, 8:47.50; 5. Eaglecrest, 9:19.43; 6. Aurora Central, 10:43.91; 7. Hinkley, 11:30.19

110 meter hurdles — 1. Malique Singleton (Grandview), 14.74 seconds; 2. Mateo Munoz (Grandview), 15.22; 3. Gibson Leafgreen (Grandview), 15.54; 4. Jared Ebedes (Regis Jesuit), 15.74; 5. Jaheim Alexander (Rangeview), 16.98; 6. Elijah Hatcher (Smoky Hill), 17:11; 7. Donovan Sanders (Cherokee Trail), 18.62; 8. Pierce Martinez (Eaglecrest), 18.63

100 meter dash — 1 . Lawson Douglas (Regis Jesuit), 11.24 seconds; 2. Luke Trinrud (Grandview), 11.25; 3. Jordan Mayfield (Vista PEAK), 11.31; 4. Peace Warah (Eaglecrest), 11.34; 5. David Maldonado (Grandview), 11.34; 6. Jack Pierce (Cherokee Trail), 11.37; 7. Peyton Sommers (Cherokee Trail), 11.40; 8. Kahden Rullo (Grandview), 11.45

4×200 meter relay — 1. Eaglecrest, 1 minute, 30.39 seconds; 2. Regis Jesuit, 1:31.34; 3. Rangeview, 1:31.77; 4. Cherokee Trail, 1:31.94; 5. Vista PEAK, 1:34.94; 6. Overland, 1:37.66; 7. Smoky Hill, 1:37.94; 8. Grandview, 1:38.00

1,600 meter run — 1. Reuben Holness (Cherokee Trail), 4 minutes, 28.39 seconds; 2. Brady Smith (Cherokee Trail), 4:32.89; 3. Andrew Fox (Grandview), 4:48.02; 4. Owen Morgenegg (Eaglecrest), 4:50.26; 5. Owen Zitek (Grandview), 4:50,94; 6. Jacob Blevins (Grandview), 4:51.55; 7. Lucas Blevins (Grandview), 4:57.36; 8. Jose Lopez (Rangeview), 4:59.26

4×100 meter relay — 1. Grandview (Luke Trinrud, David Maldonado, Charlie Dick, Evan Johnson), 42.45 seconds; 2. Eaglecrest, 43.58 seconds; 3. Cherokee Trail, 43.86; 4. Rangeview, 44.64; 5. Smoky Hill, 45.01 6. Regis Jesuit, 45.91; 7. Aurora Central, 49.55; 8. Overland, 50.74

400 meter dash — 1. Bryce McCutcheon (Rangeview), 50.61 seconds; 2. Kahari Wilbon (Cherokee Trail), 51.65; 3. Andrew Naylor (Smoky Hill), 51.91; 4. Conrad Casebolt (Grandview), 52.40; 5. Tanner Lippold (Grandview), 52.58; 6. Ryan Williams (Grandview), 53.91; 7. McKay Larsen (Cherokee Trail), 54.16; 8. Owen Walker (Regis Jesuit), 54.35

300 meter hurdles — 1. Malique Singleton (Grandview), 41.21 seconds; 2. Yared Mulugeta (Rangeview), 42.75; 3. Elijah Hatcher (Smoky Hill), 43.47; 4. Gibson Leafgreen (Grandview), 43.99; 5. Donovan Sanders (Cherokee Trail), 44.26; 6. Pierce Martinez (Eaglecrest), 44.61; 7. Jaheim Alexander (Rangeview), 45.38; 8. Hunter Kenney (Cherokee Trail), 45.54

800 meter run — 1. Evan Armstrong (Cherokee Trail), 2 minutes, 0.47 seconds; 2. Hunter Strand (Cherokee Trail), 2:00.53; 3. Carson Scohera (Cherokee Trail), 2:05.02; 4. Esayas Embayea (Eaglecrest), 2:05.46; 5. Joshua Lewis (Cherokee Trail), 2:10.98; 6. Tyler Garfield (Grandview), 2:12.12; 7. Jose Lopez (Rangeview), 2:12.15; 8. Boaz Adams (Rangeview), 2:12.40

200 meter dash — 1. D’Andre Barnes (Regis Jesuit), 22.20 seconds; 2. Peyton Sommers (Cherokee Trail), 22.44; 3. Luke Trinrud (Grandview), 22.52; 4. James Holland (Rangeview), 22.70; 5. Jordan Mayfield (Vista PEAK), 22.82; 6. Kahari Wilbon (Cherokee Trail), 22.93; 7. Charlie Dick (Grandview), 23.02; 8. Bryce McCutcheon (Rangeview), 23.15

3,200 meter run — 1. Brady Smith (Cherokee Trail), 10 minutes, 10.66 seconds; 2. Reuben Holness (Cherokee Trail), 10:13.62; 3. David Flaig (Regis Jesuit), 10:22.05; 4. Brendan McClure (Cherokee Trail), 10:23.98; 5. Tyler Garfield (Grandview), 10:28.96; 6. Colton White (Grandview), 10:28.96; 7. Josh Tobin (Grandview), 10:48.44; 8. Cole Camp (Eaglecrest), 11:09.48

4×400 meter relay — 1. Grandview (Tanner Lippold, Malique Singleton, Wyatt Walker, Conrad Casebolt), 3 minutes, 30.77 seconds; 2. Rangeview, 3:32.98; 3. Smoky Hill, 3:33.37; 4. Eaglecrest, 3:57.58; 5. Cherokee Trail, 3:38.14; 6. Regis Jesuit, 3:43.91; 7. Overland, 3:51.01; 8. Gateway, 4:00.27

Long jump — 1. Kahden Rullo (Grandview), 21 feet, 1 inch; 2. Zane Cole (Grandview), 19-11; 3. Khalil Ali (Overland), 19-10 1/2; 4. Austin Welly (Smoky Hill), 19-8; 5. Xavier Anthony (Cherokee Trail), 19-7 1/2; 6. Micah Dobson (Rangeview), 19-6; T7. Wyatt Walker (Grandview), 19-5 1/2; T7. Diego Cearns (Eaglecrest), 19-5 1/2

High jump — 1. Zane Cole (Grandview), 6 feet, 4 inches; 2. Michael Hemingway (Cherokee Trail), 6-2; 3. Aaron Briar (Grandview), 5-8; 4. Kevin Jenkins (Rangeview), 5-8; 5. Luke Ford (Regis Jesuit), 5-6; T6. Ward Abramowicz (Regis Jesuit), 5-4; T6. Cormac McLaren (Regis Jesuit), 5-4; T6. Ose Okhihan (Rangeview), 5-4; T6. Nurudeen Diallo (Cherokee Trail), 5-4; T6. Francesco Contreras (Smoky Hill), 5-4; T6. Tyler Elliott (Grnadview), 5-4; T6. Jayden Diggins (Eaglecrest), 5-4

Pole vault — 1. Rylen Lippelt (Grandview), 12 feet (fewer attempts); 2. Sullivan Martin (Regis Jesuit), 12-0; 3. Miles Philson (Cherokee Trail), 10-0; 4. Nick Theroux (Regis Jesuit), 9-6; 5. Jaylen Banister (Rangeview), 9-6; 6. Owen Weis (Regis Jesuit), 9-6; 7. Zach Krebs (Grandview), 9-0; 8. Allen Hernandez (Hinkley), 8-6

Triple jump — 1. Leland Smith (Rangeview), 42 feet, 6 3/4 inches; 2. Adekunle Adebayo (Rangeview), 42-2; 3. Ciaran Hyslop (Cherokee Trail), 41-3 3/4; 4. Zion Pontiflet (Cherokee Trail), 40-6 1/2; 5. Ose Okhihan (Rangeview), 39-9 1/2; 6. Gibson Leafgreen (Grandview), 38-10 3/4; 7. Kameron Harris (Vista PEAK), 38-3/4; 8. Wyatt Walker (Grandview), 38-0

Discus — 1. Austin Appiah (Rangeview), 161 feet, 1 inch; 2. Jacob Kilmer (Rangeview), 135-0; 3. Gabe Jackson (Cherokee Trail), 121-0; 4. Jackson Kuhl (Cherokee Trail), 117-4; 5 Nathan Hunholz (Vista PEAK), 116-11; 6. Isaac Withers (Smoky Hill), 116-5; 7. Mason Harris (Eaglecrest), 113-7; 8. Doug Domenico (Rangeview), 107-8

Shot put — 1. Nathan Hunholz (Vista PEAK), 44 feet, 6 inches; 2. Braden Miller (Eaglecrest), 44-5; 3. Austin Appiah (Rangeview), 42-1/2; 4. Ethan Arlt (Grandview), 40-9 1/2; 5. Jarrius Ward (Overland), 40-7 3/4; 6. Tanner Lippold (Grandview), 40-4; 7. Jacob Kilmer (Rangeview), 40-2; 8. Marcus Dams (Cherokee Trail), 39-10