AURORA | Time schedule for the Class 5A-1A state track & field meet on June 24, 2021, at Jefferson County Stadium:

Courtney Oakes is Sentinel Colorado Sports Editor. Reach him at [email protected] Twitter: @aurorasports. IG: Sentinel Prep Sports

THURSDAY, JUNE 24

MORNING

7:50 a.m. — National Anthem

8 a.m. — 4A Girls 800 medley relay (prelim)

8:10 a.m. — 5A Girls 800 medley relay (prelim)

8:25 a.m. — 4A Girls 100 meter dash (prelim)

8:30 a.m. — 4A Boys 100 meter dash (prelim)

8:35 a.m. — 5A Girls 100 meter dash (prelim)

8:40 a.m. — 5A Boys 100 meter dash (prelim)

8:45 a.m. — 4A Girls 3,200 meter run (final)

9 a.m. — 4A Boys 3,200 meter run (final)

9:15 a.m. — 4A Girls 4×200 meter relay (prelim)

9:25 a.m. — 4A Boys 4×200 meter relay (prelim)

9:35 a.m. — 5A Girls 4×200 meter relay (prelim)

9:45 a.m. — 5A Boys 4×200 meter relay (prelim)

9:55 a.m. — 4A Girls 100 meter hurdles (prelim)

10 a.m. — 5A Girls 100 meter hurdles (prelim)

10:05 a.m. — 4A Boys 110 meter hurdles (prelim)

10:10 a.m. — 5A Boys 110 meter hurdles (prelim)

10:25 a.m. — 4A Girls 4×800 meter relay (final)

10:40 a.m. — 4A Boys 4×800 meter relay (final)

10:55 a.m. — 5A Girls 4×800 meter relay (final)

11:10 a.m. — 5A Boys 4×800 meter relay (final)

11:25 a.m. — Geoffrey Zaragoza Special Olympics 100 meters

11:45 a.m. — 100 meter Paralympic races

Noon — 4A Girls 200 meter dash (prelim)

12:05 p.m. — 4A Boys 200 meter dash (prelim)

12:10 p.m. — 5A Girls 200 meter dash (prelim)

12:15 p.m. — 5A Boys 200 meter dash (prelim)

12:25 p.m. — 200 meter Paralympic races/Special Olympics

12:40 p.m. — Break

1 p.m. — 4A Girls 400 meter dash (prelim)

1:08 p.m. — 4A Boys 400 meter dash (prelim)

1:15 p.m. — 5A Girls 400 meter dash (prelim)

1:23 p.m. — 5A Boys 400 meter dash (prelim)

FIELD EVENTS

8:30 a.m. — 4A Boys Pole Vault, 4A Girls Long Jump, 5A Girls Triple Jump, 5A Boys High Jump, 5A Boys Shot Put, 4A Boys Discus;

11 a.m. — 5A Boys Triple Jump; 5A Girls High Jump; 4A Girls Discus;

11:30 a.m. — 4A Girls Pole Vault, 4A Boys Long Jump, 5A Boys Triple Jump, 5A Girls High jump; 5A Girls Shot Put

AFTERNOON

2 p.m. — 2A Girls 800 meter medley relay (prelim)

2:10 p.m. — 3A Girls 800 meter medley relay (prelim)

2:20 p.m. — 1A Girls 800 meter medley relay (final)

2:30 p.m. — 2A Girls 100 meter dash (prelim)

2:35 p.m. — 2A Boys 100 meter dash (prelim)

2:40 p.m. — 3A Girls 100 meter dash (prelim)

2:45 p.m. — 3A Boys 100 meter dash (prelim)

2:50 p.m. — Break

3:05 p.m. — Break

3:20 p.m. — 2A Girls 4×200 meter relay (prelim)

3:30 p.m. — 2A Boys 4×200 meter relay (prelim)

3:40 p.m. — 3A Girls 4×200 meter relay (prelim)

3:50 p.m. — 3A Boys 4×200 meter relay (prelim)

4 p.m. — 2A Girls 100 hurdles (prelim)

4:05 p.m. — 2A Boys 110 hurdles (prelim)

4:10 p.m. — 3A Girls 100 hurdles (prelim)

4:15 p.m. — 3A Boys 110 hurdles (prelim)

4:30 p.m. — 2A Girls 4×800 meter relay (final)

4:45 p.m. — 2A Boys 4×800 meter relay (final)

5 p.m. — 3A Girls 4×800 meter relay (final)

5:15 p.m. — 3A Boys 4×800 meter relay (final)

5:30 p.m. — 1A Girls 3,200 meter run (final)

5:50 p.m. — 1A Boys 3,200 meter run (final)

6:05 p.m. — 2A Girls 200 meter dash (prelim)

6:10 p.m. — 2A Boys 200 meter dash (prelim)

6:15 p.m. — 3A Girls 200 meter dash (prelim)

6:20 p.m. — 3A Boys 200 meter dash (prelim)

6:30 p.m. — 2A Girls 3,200 meter run (final)

6:45 p.m. — 2A Boys 3,200 meter run (final)

7:05 p.m. — 2A Girls 400 meter dash (prelim)

7:13 p.m. — 2A Boys 400 meter dash (prelim)

7:20 p.m. — 3A Girls 400 meter dash (prelim)

7:28 p.m. — 3A Boys 400 meter dash (prelim)

FIELD EVENTS

1:30 p.m. — 2A Girls High Jump, 2A Boys Discus;

2 p.m. — 2A Boys Pole Vault, 3A Boys Long Jump, 3A Boys Shot Put;

2:30 p.m. — 2A Boys Triple Jump;

4 p.m. — 1A Boys Long Jump, 2A Girls Triple Jump, 3A Girls High Jump, 1A Boys Shot Put, 1A Girls Discus

4:30 p.m. — 1A Girls Pole Vault