AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Tuesday, Sept. 22, 2020:

Courtney Oakes is Sentinel Colorado Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or [email protected] Twitter: @aurorasports. IG: Sentinel Prep Sports

SOFTBALL

Vista PEAK 13, Westminster 10

Score by innings:

Vista PEAK 302 404 0 — 13

Westminster 200 312 2 — 10

Rangeview def. Hinkley (forfeit)

BOYS GOLF

Class 4A Region 3 (at Quail Dunes G.C.)

Team scores: 1. Mullen 230; 2. Riverdale Ridge 232; 3. Silver Creek 236; 4. Windsor 237; 5. Northridge 244; 6. Frederick 246; 7. Fort Morgan 250; 8. Longmont 253; 9. Centaurus 254; 10. Skyline 258; 11. Roosevelt 261; 12. Niwot 262; 13. Mead 268; 14. VISTA PEAK ; 15. Erie 271; 16. Greeley Central 277; 17. Mountain View 278

Top 10 individuals: 1. Mario Dino (Mullen) 72; T2. Mateo Salcido (Fort Morgan) 74; T2. Ben Harding (Silver Creek) 74; T2. Will Balliet (Riverdale Ridge) 74; T5. Christopher Gunlikson (Niwot) 75; T5. Traejan Andrews (Northridge) 75; T7. Aiden Sweeney (Riverdale Ridge) 76; T7. Jake Chesler (Frederick) 76; 9. DAWSON THULIN (VISTA PEAK) 77; T10. Rhett Johnson (Mullen) 78; T10. Alex Tanner (Windsor) 78; T10. Brentyn Paiz (Windsor) 78