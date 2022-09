AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Wednesday, Sept. 21, 2022:

BOYS SOCCER

Cherokee Trail 1, Overland 0

Score by halves:

Cher. Trail 1 0 — 1

Overland 0 0 — 0

Denver South 4, Vista PEAK 2

FIELD HOCKEY

Liberty 8, Grandview 0

Mountain Vista 5, Smoky Hill 0

Score by halves:

Smoky Hill 0 0 — 0

Mtn. Vista 1 4 — 5

BOYS GOLF

Class 3A Region 2

At CommonGround G.C.

Team scores (top two teams qualify for state): 1. Kent Denver 224; 2. Peak to Peak 235; 3. D’Evelyn 246; 4. Dawson 258; 5. Colorado Springs Christian 259; T6. Bishop Machebeuf 262; T6. Prospect Ridge 262; T6. SkyView Academy 262; 9. Golden View Classical Academy 264; 10. Elizabeth 273; 11. GATEWAY 276; 12. Denver Christian 282; T13. St. Mary’s 284; T13. Vanguard 284; 15. Denver Academy 288; 16. Front Range Christian 290; 17. Stem Academy 294; 18. Manitou Springs 299

Top 15 individuals (par 71): T1. Ben Ramsden-Wood (Kent Denver) 74; T1. Jackson Martorello (Kent Denver) 74; T3. Luke Fisher (Kent Denver) 76; T3. Taj Kumar (D’Evelyn) 76; 5. George Grady (Peak to Peak) 77; T6. Jack Winter (Peak to Peak) 78; T6. Sean McGarrity (Bishop Machebeuf) 78; 8. Carter Rapp (Kent Denver) 79; 9. Jack Brayman (Peak to Peak) 80; T10. Cooper Urbas (Golden View Classical Academy) 81; T10. Eshan Jain (Vanguard) 81; T12. Graham Truesdel (D’Evelyn) 82; T12. Jack Clifford (Manitou Springs) 82; T12. Om Mathur (Peak to Peak) 82; T15. Adam Rolander (Prospect Ridge) 83; T15. Jimmy Leuchten (Dawson) 83

Gateway results: T25. Ronan McNeal 88; T36. Vincent Johnson 92; T44. Harold Johnson 96; T64. Colt Wenzel 112