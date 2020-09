AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Wednesday, Sept. 16, 2020:

SOFTBALL

Cherokee Trail 8, Grandview 3

Score by innings (r-h-e):

Grandview 010 200 0 — 3 8 2

Cher. Trail 110 015 x — 8 11 1

WP — Cherokee Trail: Jenna Medhus. LP — Grandview: Chloe Miller. Grandview hitting: Jenny Allen 2 hits, HR, 2 RBI; Lyla Michels 2 hits. Cherokee Trail hitting: Brooke Scott 3 hits; Abby Rupeka 2 RBI; Jennd Medhus 2 RBI

BOYS GOLF

Centennial League Meet No. 5 (at Murphy Creek G.C.)

Team scores (par 288): 1. Arapahoe 297; 2. Cherry Creek 304; 3. Mullen 305; 4. GRANDVIEW 320; 5. CHEROKEE TRAIL 331; 6. EAGLECREST 352; 7. SMOKY HILL 422; OVERLAND no score

Top 10 individuals (par 72): T1. ANDREW WHITE (EAGLECREST) 71; T1. Matthew Wilkinson (Arapahoe) 71; T3. Mario Dino (Mullen) 73; T3. Jack Rottschafer (Arapahoe) 73; 5. Charlie Flaxbeard (Cherry Creek) 74; T6. KENNY VANWORMER (GRANDVIEW) 75; T6. Andrew Brady (Mullen) 75; T6. Jonathan Trigg (Cherry Creek) 75; T9. MASON BERNARD (CHEROKEE TRAIL) 76; T9. Sam Schouten (Cherry Creek) 76; T9. Will Kates (Arapahoe) 76