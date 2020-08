AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Monday, Aug. 17, 2020:

SOFTBALL

Cherokee Trail 11, Grandview 4

Eaglecrest 16, Arapahoe 10

Hinkley 10, Alameda International 9

Smoky Hill 19, Overland 0

Score by innings:

Smoky Hill 90(10) — 19 6 1

Overland 000 — 0 0 2

WP — Smoky Hill: Kenedy Sandoval (2 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 6 K). LP — Overland: Chi’Ondra Johnson. Smoky Hill hitting: Jahlisa Klear 1-1, 2B, 3 RBI, 4 runs; Gabi Giroux 1-1, 3B, 3 RBI, run; Izzy Giroux 1-2, 2B, 2 RBI, run; Paris Elsberry 1-2, 2 RBI, 2 runs

BOYS TENNIS

Cherokee Trail 7, Eaglecrest 0

Grandview 5, Smoky Hill 2

No. 1 singles — John Robin (Smoky Hill) def. Grandview, 6-4, 2-6, 11-9; No. 2 singles — Grandview def. Caleb Urlacher (Smoky Hill), 6-3, 6-3; No. 3 singles — Grandview def. David Kim (Smoky Hill), 6-0, 6-0; No. 1 doubles — James Frantz/Hadi Maaliki (Smoky Hill) def. Grandview 7-6 (8-6), 6-1; No. 2 doubles — Grandview def. Ben Tate/Max Zueger (Smoky Hill), 6-0, 6-1; No. 3 doubles — Grandview def. Vishwah Jaine/Josh Fleischner (Smoky Hill), 6-4, 6-3; No. 4 doubles — Grandview def. Oliver Givan/Haven Lipnick (Smoky Hill), 6-1, 6-3

BOYS GOLF

Centennial League Meet No. 2 (at South Suburban G.C.)

Team scores: 1. Arapahoe 291; 2. Mullen 298; 3. Cherry Creek 300; 4. GRANDVIEW 316; 5. CHEROKEE TRAIL 332; 6. EAGLECREST 349; 7. SMOKY HILL 399; OVERLAND NS

Top 10 individuals (par 72): 1. Matthew Wilkinson (Arapahoe) 68; 2. Mario Dno (Mullen) 70; T3. Rhett Johnson (Mullen) 72; T3. Charlie Flaxbeard (Cherry Creek) 72; T5. ALEX CHITKOKSOONG (GRANDVIEW) 73; T5. ANDREW WHITE (EAGLECREST) 73; T5. Grant Juergens (Arapahoe) 73; 8. Graham Dzengelewski (Arapahoe) 74; 9. Jonathan Trigg (Cherry Creek) 75; T10. Sam Schouten (Cherry Creek) 76; T10. Jack Rottschafer (Arapahoe) 76