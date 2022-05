AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Monday, May 9, 2022:

BASEBALL

Aurora Central 16, Gateway 3

Score by innings (r-h-e):

Aur. Central 605 50 — 16 14 3

Gateway 010 20 — 3 3 3

WP — Aurora Central: Aron Gardea (5 IP, 3 H, 3 R, 0 ER, 2 BB, 7 K). Aurora Central hitting: Manny Gongora 2-2, 2 2B, RBI, 2 runs; Alexis Vega 2-2, 2 RBI, 2 runs; Aron Gardea 3-4, RBI, run; Luis Gardea 2-3, 3B, 5 RBI, run; German Villalobos 2-3, 2 2B, 2 RBI, 3 runs; Edgar Alejos Torres 2 RBI; Chris Majalca and Christian Nazario RBI

Chaparral 7, Regis Jesuit 2

Score by innings (r-h-e):

Regis Jesuit 000 020 0 — 2 3 3

Chaparral 060 100 x — 7 10 1

LP — Regis Jesuit: Brooks Gerig (3 1/3 IP, 8 H, 7 R, 2 ER, 3 BB, 1 K). Regis Jesuit hitting: Nate McHugh 1-1, RBI; Finn O’Connor 1-3, run; Brien Kenny 1-2, 2B; Dallas Macias run

Denver East 11, Rangeview 7

Score by innings:

Denver East 250 211 0 — 11

Rangeview 103 003 0 — 7

LP — Rangeview: Ben Willer (3 1/3 IP, 5 H, 8 R, 7 ER, 4 BB, 6 K). Rangeview hitting: Hudson Gibbens 2-3, HR, RBI, 3 runs; Cody Burch 2-4, run; Yahir Estrada 1-3, 2B, RBI, 2 runs; Max McGinnis 1-4 RBI

TRACK & FIELD

EMAC Championships (at APS Stadium)

Boys team scores: 1. RANGEVIEW 272 points; 2. Brighton 149; 3. Prairie View 84; 4. VISTA PEAK 68; 5. Northglenn 62; 6. HINKLEY 17; 7. Adams City 12; 8. GATEWAY 10; 9. Westminster 5

Aurora 2nd day boys event champions: 200 meter dash — James Holland (Rangeview), 22.30 seconds; 400 meter dash — Bryce McCutcheon (Rangeview), 50.16 seconds; 800 meter run — Boaz Adams (Rangeview), 2 minutes, 8.41 seconds; 110 meter hurdles — Jaheim Alexander (Rangeview), 15.09 seconds; 300 meter hurdles — Jaheim Alexander (Rangeview), 41.12 seconds; 4×200 meter relay — Rangeview (James Holland, Jaylen Banister, Leland Smith, Michael Bufmack), 1 minute, 30.79 seconds; 4×400 meter relay — Rangeview (James Holland, Michael Bufmack, Yared Mulugeta, Bryce McCutcheon), 3 minutes, 35.81 seconds; Long jump — Leland Smith (Rangeview), 21 feet, 4 1/4 inches; Shot put — Nathan Hunholz (Vista PEAK), 47 feet, 5 1/2 inches; Aurora 1st day boys event champions: 4×800 meter relay — Rangeview (Boaz Adams, Demetrious Brown, Simon Chiguasuque Caicedo), 8 minutes, 41.91 seconds; High jump — Leland Smith (Rangeview), 5 feet, 9 inches; Triple jump — Micah Dobson (Rangeview), 44 feet, 2 inches; Discus — Austin Appiah (Rangeview), 164 feet, 1 inch

Girls team scores: 1. RANGEVIEW 209 points; 2. VISTA PEAK 168; 3. Brighton 136; 4. HINKLEY 59; 5. Northglenn 53; 6. Prairie View 48; 7. GATEWAY 25; 8. Adams City 9; 9. Westminster 1

Aurora 2nd day girls event champions: 100 meter dash — Courtney Wilborn (Hinkley), 12.50 seconds; 200 meter dash — Zane Bullock (Rangeview), 25.58 seconds; 400 meter dash — Avani Houston (Rangeview), 1 minute, 1.10 seconds; 800 meter run — Grace Dow (Vista PEAK), 2 minutes, 32.76 seconds; 100 meter hurdles — Kendall McCoy (Vista PEAK), 14.75 seconds; 300 meter hurdles — Kendall McCoy (Vista PEAK), 46.25 seconds; 4×100 meter relay — Rangeview (Quinya Seals, Janyissa Bannister, Madison Kilmer, Elisha Davis), 51.05 seconds; 4×200 meter relay — Vista PEAK (Jaila Turner, Jevoni Hill, Amaya Rogers, Syrai Smith), 1 minute, 53.31 seconds; 4×400 meter relay — Vista PEAK (Amaya Rogers, Amirah Pena, Syrai Smith, Grace Dow), 4 minutes, 30.42 seconds; 800 meter sprint medley relay — Vista PEAK, 1 minute, 53.82 seconds; High jump — Kendall McCoy (Vista PEAK), 4 feet, 9 inches; Discus — Grace Solarin (Rangeview), 117 feet, 7 1/2 inches; Aurora 1st day girls event champions: Long jump — Zane Bullock (Rangeview), 17 feet, 2 inches; Shot put — Mikenzie Jones (Vista PEAK), 37 feet, 8 1/2 inches;