AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Saturday, May 28, 2022:

BASEBALL

Class 5A Championship Series (at All-City Stadium)



Regis Jesuit 4, Valor Christian 1

Score by innings (r-h-e):

Regis Jesuit 210 100 0 — 4 4 1

Valor Christian 001 000 0 — 1 7 1

WP — Regis Jesuit: Brooks Gerig (4 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 7 K). Regis Jesuit hitting: Charlie Rogan 1-2, RBI, run; Tony Padilla 1-3, HR, RBI, run; Ben Gonzalez 1-3, RBI; Nate McHugh RBI; Dallas Macias and Isaac Wachsmann run

Cherokee Trail 10, Regis Jesuit 6

Score by innings:

Regis Jesuit 101 110 2 — 6

Cherokee Trail 064 000 0 — 10

WP — Cherokee Trail: Andrew Godfrey (6 IP, 6 H, 4 R, 2 ER, 2 BB, 6 K). LP — Regis Jesuit: Hayden Moore. Save — Cherokee Trail: Bowen Tabola (2/3 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K). Regis Jesuit hitting: Dallas Macias 2-3, 3 runs; Isaac Wachsmann 1-4, HR, 3 RBI, 2 runs; Andrew Bell 1-2, RBI, run; Nate McHugh 1-3, RBI; Jack Hutchens 1-3, 2B, RBI. Cherokee Trail hitting: Nick Barber 1-2, 2 RBI, 2 runs; Kaelen Bing 1-2, 3B, RBI, 2 runs; Will Parsons 1-3, 2 runs; Brett Barber RBI, 2 runs; Braeden Reichert and Bowen Tabola RBI