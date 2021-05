AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Friday, May 28, 2021:

BASEBALL

Cherokee Trail 6, Eaglecrest 4 (at Coors Field)

Score by innings:

Cher. Trail 120 300 0 — 6

Eaglecrest 000 201 1 — 4

WP — Cherokee Trail: Bryce Moseley (6 IP, 7 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 5 K). LP — Eaglecrest: Anthony Hernandez (2 IP, 5 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 1 K). Cherokee Trail hitting: Jacob Frazzini 2-2, RBI, run; Beau Baldensperger 2-4, RBI; Auston Medina 1-2, 2B, RBI, run; Nick Barber 1-3, 3B, 2 runs. Eaglecrest hitting: Lovan Levian 2-3, 2 2B, RBI, run; Nick Xavier 1-3, 2B, 2 runs; Logan Glueckert 1-3, RBI

Fruita Monument 11, Vista PEAK 1

Score by innings:

Fruita Mon. 200 207 — 11

Vista PEAK 100 000 — 1

LP — Vista PEAK: Ethan Fitzgerald (5 IP, 6 H, 4 R, 1 ER, 2 BB, 7 K). Vista PEAK hitting: Yancy Morales 2-3, 2B; Omar Ruiz 1-3, HR, RBI, run; Ben Spengler 1-2

Regis Jesuit 5, Rock Canyon 3

Score by innings:

Regis Jesuit 001 040 0 — 5

Rock Canyon 100 020 0 — 3

WP — Regis Jesuit: Brock Weiss (7 IP, 3 H, 3 R, 2 ER, 3 BB, 3 K). Regis Jesuit hitting: Dallas Macias 2-3, run; Tony Padilla 2-4, RBI, run; Max Valdez 2-4, 2B, RBI; Nate McHugh and Alec Willis RBI

BOYS LACROSSE

Mullen 14, Overland 0

Pine Creek 14, Eaglecrest 7

Valor Christian 10, Regis Jesuit 7

Score by quarters:

Regis Jesuit 0 2 3 2 — 7

Valor Christian 3 3 2 2 — 10

BOYS VOLLEYBALL

Cherry Creek def. Rock Canyon 25-8, 25-19, 25-12