AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Tuesday, May 24, 2022:

Courtney Oakes is Sentinel Colorado Sports Editor. Reach him at [email protected] Twitter: @aurorasports. IG: Sentinel Prep Sports

GIRLS GOLF

Class 5A Southern Region (at Meadow Hills G.C.)

Team scores: 1. Rock Canyon 241; 2. Arapahoe 269; 3. Castle View 274; 4. Broomfield 275; 5. Rampart 282; 6. Arvada West 298; 7. EAGLECREST 309; 8. Rocky Mountai 316; 9. Chatfield 324; 10. Fountain-Fort Carson 418; RANGEVIEW NS

Top 15 individuals (par 71): 1. Ashleigh Wilson (Rock Canyon) 73; T2. Amira Badrudding (Rock Canyon) 82; T2. Molly Stratton (Arapahoe) 82; 4. SAVANNA BECKER (EAGLECREST) 84; 5. Alexis Murphy (Rock Canyon) 86; T6. Hampton Taylor (Broomfield) 87; T6. Jenna Bistline (Rampart) 87; 8. Olivia McCandless (Arvada West) 89; T9. Brooklyn Davis (Broomfield) 90; T9. Sydney McCord (Castle View) 90; 11. Shelby McCord (Castle View) 91; T12. Brynn Dzengelewski (Arapahoe) 93; T12. Katie Fleming (Rock Canyon) 93; T12. Melana Pszanka (Castle View) 93; T15. Evie Rogers (Arapahoe) 94; T15. Madison Brown (Rampart) 94; T15. Samantha Orr (Rocky Mountain)