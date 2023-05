AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Monday, May 22, 2023:

BASEBALL

Class 5A Region 8

First round: Cherokee Trail 5, Legend 2

Score by innings:

Cherokee Trail 100 004 0 — 5

Legend 001 001 0 — 2

WP — Cherokee Trail: Logan Reid (7 IP, 4 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 3 K). Cherokee Trail hitting: Zach Garcia 2-3, run; Akoi Burton 2-4; Bowen Tabola 1-3, 2B, 2 RBI; Brody Ceyrolles 1-3, run; Braedan Reichert 2B, RBI; Mason Grube RBI

Championship: Cherokee Trail 4, Pine Creek 1

Score by innings:

Cherokee Trail 001 102 0 — 4

Pine Creek 000 100 0 — 1

WP — Cherokee Trail: Carter Wilcox (7 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 11 K). Cherokee Trail hitting: Brody Ceyrolles 1-2, 2B, 3 RBI; Charlie Boyd 1-2, 2B, run; Johnny Robledo 1-3, run; Bowen Tabola 1-3; Tommy Munch 1-3; Zach Garcia 1-3

GIRLS GOLF

Class 5A Northern Regional (at Flatirons G.C.)

Team scores: 1. CHEROKEE TRAIL 221; 2. Castle View 241; 3. Fossil Ridge 253; 4. Lakewood 262; 5. Fairview 267; 6. Highlands Ranch 289; 7. Liberty 331; 8. Prairie View 351

Top 15 individuals (par 70): 1. KALEIGH BABINEAUX (CHEROKEE TRAIL) 66; 2. HAYLEE CLARK (CHEROKEE TRAIL) 75; 3. SOPHIA STIWICH (SMOKY HILL) 76; 4. Ellie Barry (Fossil Ridge) 77; 5. Sydney McCord (Castle View) 78; T6. BEAD BOONTA (CHEROKEE TRAIL) 80; T6. Allison Ver Straate (Highlands Ranch) 80; T6. Shelby McCord (Castle View) 80; 9. Melana Pszanka (Castle View) 83; T10. Ava Hickey (Fairview) 85; T10. Sumin Kim (Lakewood) 85; T12. Ava Farrell (Fossil Ridge) 86; T12. Jessica Levy (Fairview) 86; 14. Sophie Wong (Lakewood) 87; 15. Alex Chung (Castle View) 88

Class 4A Region 4 (at Bookcliff C.C.)

Team scores: 1. Mullen 243; 2. Durango 246; 3. Steamboat Springs 251; 4. Loveland 255; 5. Golden 276; 6. Battle Mountain 277; 7. Glenwood Springs 280; 8. Palisade 289; 9. Montrose 291; 10. Rifle 325; 11. Grand Junction 334; 12. Evergreen 350; 13. Eagle Valley 280; 14. Bear Creek 394; VISTA PEAK no score

Class 3A Region 2 (at Spring Valley G.C.)

Team scores: 1. Prospect Ridge 245; T2. St. Mary’s Academy 250; T2. Kent Denver 250; 4. Colorado Academy 260; 5. Denver Christian 266; 5. SkyView Academy 305; 7. Elizabeth 347; 8. Fairview Christian 358; GATEWAY no score

Top five individuals (par 71): 1. Kaitlin Zingler (Mullen) 69; 2. SOPHIA CAPUA (VISTA PEAK) 74; 3. Makena Thayer (Battle Mountain) 75; 4. Kaitlyn Grommeck (Steamboat Springs) 76; 5. Zayda Maestas (Durango) 77

Gateway results: 28. Maddie Dossey 122; T32. Ahnijah Dawson 142