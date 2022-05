AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Sunday, May 22, 2022:

BASEBALL

Class 5A Region 1 (at Regis Jesuit H.S.)

Championship game: Regis Jesuit 4, Horizon 0

First round: Regis Jesuit 8, Bear Creek 3

Score by innings (r-h-e):

Bear Creek 101 000 1 — 3 7 7

Regis Jesuit 204 002 0 — 8 3 1

TRACK & FIELD

State Track & Field Championships (at Jefferson County Stadium)

Final Class 5A boys team scores: 1. GRANDVIEW 96 points; 2. CHEROKEE TRAIL 69; 3. Valor Christian 62; 4. Fort Collins 54; 5. Cherry Creek 49; 6. Rocky Mountain 46; 7. Denver East 37; 8. Chatfield 33; 9. Poudre 27; 10. Fossil Ridge 25.5; T11. Rampart 25; T11. Mountain Vista 25; T13. Ralston Valley 23; T13. Highlands Ranch 23; T15. Vista Ridge 19; T15. Fountain-Fort Carson 19; T17. Rock Canyon 18; T17. Castle View 18; T19. RANGEVIEW 17; T19. Douglas County 17; 21. Fruita Monument 14; T22. Bear Creek 13; T22. Pomona 13; 24. Legend 10; 25. EAGLECREST 9.5; 26. ThunderRidge 9; 27. Fairview 8.5; 28. Pine Creek 8; T29. OVERLAND 7; T29. Chaparral 7; 31. Boulder 6; 32. REGIS JESUIT 4; T33. Heritage 3; T33. Loveland 3; T33. Liberty 3; 36. Horizon 2.5; T37. Doherty 2; T37. Lakewood 2; 39. Dakota Ridge 1

Final Class 5A girls team scores: 1. Cherry Creek 112 points; 2. CHEROKEE TRAIL 70.5; 3. Fort Collins 68; 4. GRANDVIEW 48.5; 5. Chatfield 44; 6. Ralston Valley 41; 7. REGIS JESUIT 36; 8. Arapahoe 35; 9. Valor Christian 34; 10. EAGLECREST 33; 11. Mountain Vista 32; T12. Fairview 28; T12. Monarch 28; 14. Legacy 27; T15. Broomfield 24; T15. Rock Canyon 24; 17. Pine Creek 22; 18. Pomona 18; T19. Fossil Ridge 16; T19. Loveland 16; 21. Denver East 15; 22. Liberty 14; 23. Chaparral 12.5; T24. Legend 9; T24. Fountain-Fort Carson 9; 26. HINKLEY 8; T27. SMOKY HILL 6; T27. Highlands Ranch 6; T27. Arvada West 6; 30. Columbine 5; T31. Douglas County 4; T31. Rocky Mountain 4; T33. RANGEVIEW 2; T33. Brighton 2; T33. Adams City 2; T33. Rampart 2; T33. Fruita Monument 2; T33. Horizon 2; 39. Castle View 1.5; T40. Poudre 1; T40. Boulder 1; T40. Doherty 1; T40. Dakota Ridge 1

Final Class 4A boys team scores: 1. Longmont 76 points; T2. Cheyenne Mountain 60; T2. Niwot 60; 4. GJ Central 51; 5. Erie 41; 6. Northfield 40. 7. Durango 38; 8. Widfield 34; 9. Mead 25; 10. Pueblo West 24; T11. Palmer Ridge 22; T11. Windsor 22; 13. Mountain View 21; 14. Air Academy 20; T15. Montrose 18; T15. Wheat Ridge 18; T15. Roosevelt 18; 18. Battle Mountain 17; T19. Pueblo Central 16; T19. Denver North 16; 21. Centaurus 15; T22. Mitchell 14; T22. Golden 14; T22. Pueblo East 14; 25. Glenwood Springs 13; 26. Riverdale Ridge 10; T27. Pueblo South 9; T27. Ponderosa 9; T29. Skyline 8; T29. Grand Junction 8; 31. Eagle Valley 7.5; T32. Lewis-Palmer 7; T32. Harrison 7; T32. Standley Lake 7; T32. Canon City 7; T36. Discovery Canyon 6; T36. Thomas Jefferson 6; T36. Mesa Ridge 6; T36. Silver Creek 6; T40. VISTA PEAK 5; T40. Steamboat Springs 5; 42. Littleton 4.5; 43. Denver South 2; 44. Palmer 1

Final Class 4A girls team scores: 1. Niwot 170 points; 2. Mullen 61; 3. Thompson Valley 42; 4. Discovery Canyon 40; 5. Northfield 37; 6. Mesa Ridge 35; 7. Battle Mountain 34; 8. Durango 33; 9. VISTA PEAK 30; 10. Air Academy 28; 11. Erie 26; T12. Roosevelt 25; T12. Mountain View 25; 14. Pueblo West 23; 15. Silver Creek 21; 16. Windsor 20; T17. Palmer Ridge 18; T17. Palisade 18; 19. Widefield 15; T20. Centaurus 14.5; T20. Longmont 14.5; T22. Pueblo East 11; T22. Green Mountain 11; T22. Wheat Ridge 11; T22. Summit 11; T26. Harrison 10; T26. Fort Morgan 10; 28. Ponderosa 8; 29. Montrose 7; T30. Canon City 6; T30. Riverdale Ridge 6; T30. Palmer 6; T33. Mead 5; T33. Golden 5; T33. Standley Lake 5; T33. Lewis-Palmer 5; T37. Littleton 4; T37. Eagle Valley 4; T37. George Washington 4; T40. Thomas Jefferson 3; T40. Pueblo South 3; T40. Denver South 3; T40. GJ Central 3; 44. Frederick 2; 45. Falcon 1