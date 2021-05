AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Wednesday, May 12, 2021:

Courtney Oakes is Sentinel Colorado Sports Editor. Reach him at [email protected] Twitter: @aurorasports. IG: Sentinel Prep Sports

GIRLS VOLLEYBALL

Class 5A state tournament (at World Arena)

Grandview def. Mountain Vista 27-25, 21-25, 25-17, 25-15

BASEBALL

Arapahoe 10, Smoky Hill 7

Score by innings (r-h-e):

Arapahoe 303 004 0 — 10 9 0

Smoky Hill 002 300 2 — 7 7 2

Cherokee Trail 19, Overland 4

Score by innings:

Overland 300 1 — 4

Cher. Trail 370 9 — 19

WP — Cherokee Trail: Dylan Hommes (4 IP, 3 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, 6 K). LP — Overland: Adrian Aleman (2 iP, 4 H, 10 R, 1 ER, 4 BB, 3 K). Cherokee Trail hitting: Nick Barber 2-2, 3 RBI, 2 runs, 3 SBs; Beau Baldensperger 2-3, 3 RBI; Connor Hardman 2-4, 2 RBI, 2 runs; Kaelen Bing, Jayden Lavigne, Auston Medina and Bryce Moseley RBI. Overland hitting: Garrett Bega 1-2, RBI; Mark Medley and Dominic Gonzales RBI

Cherry Creek 6, Grandview 5 (9 inn.)

Score by innings:

Grandview 002 012 000 — 5

Cherry Creek 000 104 001 — 6

LP — Grandview: Mason Odegard (2 1/2 IP, 0 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 2 K). Grandview hitting: Reese Chapman 3-5, 2B, 2 RBI, run; Ty Chapman 2-4, RBI; Ryan Depew and Devin Halvorson RBI

Mullen 10, Eaglecrest 2

Score by innings (r-h-e):

Mullen 202 105 0 — 10 13 1

Eaglecrest 000 200 0 — 2 2 0

LP — Eaglecrest: Michael Cahill (5 IP, 9 H, 7 R, 7 ER, 2 BB, 10 K). Eaglecrest hitting: Adam Wilmore 1-2, 2B, 2 RBI; Anthony Hernandez 1-3; Jackson Bryant and Nick Xavier run

Ponderosa 4, Regis Jesuit 0

Score by innings:

Ponderosa 000 000 4 — 4

Regis Jesuit 000 000 0 — 0

LP — Regis Jesuit: Braden Williams (0 IP, 0 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 0 K). Regis Jesuit hitting: Isaac Wachsmann 1-1, 2B; Dallas Macias 1-3; Charlie Rogan 1-3

Vista PEAK 13, Westminster 2

Score by innings:

Vista PEAK 511 60 — 13

Westminster 000 11 — 2

WP — Vista PEAK: Brody Severin (3 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 8 K). Vista PEAK hitting: Jovo Bautista 3-3, RBI, 2 runs; Yancy Moarles 2-2, 2B, RBI, 2 runs; Brody Severin 2-3, 2B, 3 RBI, run; Omar Ruiz 2-4, 2B, 2 RBI, 3 runs, 2 SBs; Tito Braun 2 RBI

BOYS LACROSSE

Denver North 6, Smoky Hill 5

GIRLS LACROSSE

Regis Jesuit 20, Grandview 1

Grandview goal: Kirsha Bartlett. Regis Jesuit goals: Emily Bradac 3, Carly Kennedy 3, Cate Lord 3, Krissy Rael 3, Grace Weigand 2, Ellie Johnson, Molly McCarthy, Ava Rogala. Regis Jesuit assists: Bradac 2, Rael 2, Kennedy, Lord, Weigand. Grandview saves: Avery May (25 shots on goal-5 saves). Regis Jesuit saves: Brynne Dixon (9 shots on goal-4 saves)

GIRLS TENNIS

Cherokee Trail 6, Chaparral 1

No. 1 singles — Annie Hartman (Chaparral) def. Amruta Kelshiker (Cherokee Trail), 6-1, 6-1; No. 2 singles — Aarzoo Aggarwal (Cherokee Trail) def. Margaux D’Amato (Chaparral), 6-0, 6-1; No. 3 singles — Mariana Matos Morales (Cherokee Trail) def. Sydney Woods (Chaparral), 6-2, 6-1; No. 1 doubles — Mitali Desai/Risha Goel (Cherokee Trail) def. Sage Arias/Kathleen Reilly (Chaparral), 7-5, 7-5; No. 2 doubles — Ava Trahan/Grace Trahan (Cherokee Trail) def. Ella Burmeister/Grace Sjaastad (Chaparral), 6-4, 7-5; No. 3 doubles — Tanya Tyagi/Trisha Tyagi (Cherokee Trail) def. Anna Schmidt/Alexis Lopez (Chaparral), 7-6 (4), 5-7, 10-6; No. 4 doubles — Elizabeth Lim/Naomi Keiss (Cherokee Trail) def. Madison Weeks/Claire Bruce (Chaparral), 6-4, 3-6, 6=4

Regis Jesuit 5, ThunderRidge 2

No. 1 singles — Quinn Binaxas (Regis Jesuit) def. Kira Chaney (ThunderRidge), 6-2, 6-2; No. 2 singles — Alaina Deville (ThunderRidge) def. Peyton Tinsley (Regis Jesuit), 3-6, 7-5, 6-1; No. 3 singles — Summer Nash (ThunderRidge) def. Brenna Radabaugh (Regis Jesuit), 6-0, 6-3; No. 1 doubles — Ella Cherveny/Tara Connelly (Regis Jesuit) def. Kelsey Wheeler/Paige Colmenter (ThunderRidge), 5-7, 6-2, 6-4; No. 2 doubles — Ally Gosser/Paige Wolf (Regis Jesuit) def. Rileigh Chatwin/Tyler Bills (ThunderRidge), 6-2, 6-4; No. 3 doubles — Madeline Roper/Mary Clare Watts (Regis Jesuit) def. Catey Frier/Taylor Queen (ThunderRidge), 6-2, 7-5; No. 4 doubles — Stella Fitzgerald/Lucia Philippini (Regis Jesuit) def. Izzy Markham/Alayna Cooper (ThunderRidge), 5-7, 6-3, 10-3

Vista PEAK 6, Rangeview 1

No. 1 singles — Navaeh Lujan (Vista PEAK) def. Maile Lovett (Rangeview), 6-1, 6-1; No. 2 singles — Andrea Chavez (Vista PEAK) def. Kayla Luong (Rangeview), 6-0, 6-0; No. 3 singles — Mia Fifer (Vista PEAK) def. Savannah Snow (Rangeview), 6-2, 6-2; No. 1 doubles — Emily Rothrock/Julia McReynolds (Vista PEAK) def. Elshaday Bedaso/Nohemi Martinez Ferrer (Rangeview), 6-0, 6-1; No. 2 doubles — Lillian Eltzroth/Madison Feight (Vista PEAK) def. Alexis Finnimore/Jaliyah Harris (Rangeview), 6-0, 6-4; No. 3 doubles — Alexa Cohen/Kalina Carrillo (Vista PEAK) dec. Jessica Pena Uc/Lilia Juarez (Rangeview), 6-1, 6-3; No. 4 doubles — Alondra Saavedra Granados/Darline Washington (Rangeview) def. Elizabeth Torres Martinez/Tracy Fokwang (Vista PEAK) WO