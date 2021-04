AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Monday, April 5, 2021:

BOYS SOCCER

Aurora Central 4, Vista PEAK 0

Score by halves:

Vista PEAK 0 0 — 0

Aur. Central 3 1 — 4

Hinkley 5, Brighton 0

Score by halves:

Hinkley 4 1 — 5

Brighton 0 0 — 0

Hinkley goals: Rudy Medina 2, Pablo Avila De La Cruz, Antonio Lopez, Miguel Ruiz. Hinkley assist: Medina