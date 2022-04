AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Saturday, April 23, 2022:

BASEBALL

Rangeview 17, Gateway 2

Score by innings:

Gateway 000 2 — 2

Rangeview 347 3 — 17

WP — Rangeview: Norman Barksdale (4 IP, 3 H, 2 R, 0 ER, 0 BB, 2 K). Rangeview hitting: Ben Willer 3-3, 2B, 3B, RBI, 3 runs; Micah McPhail 3-3, RBI, 3 runs; Yahir Estrada 3-3, 2 RBI, 3 runs; Max McGinnis 2-3, 2B, 2 RBI, 2 runs; Sebastian Heredia 2B, 3 RBI; James Boykin and Hudson Gibbens RBI

GIRLS SOCCER

Cherokee Trail 2, Prairie View 1

Score by halves:

Cherokee Trail 1 1 — 2

Prairie View 0 1 — 1

Cherokee Trail goals: Torie Turner 2. Cherokee Trail assists: Brianna Prete, Abby Winsor. Cherokee Trail saves: Kiley Hyde (6 shots on goal-5 saves)

Grandview 5, Rocky Mountain 0

Score by halves:

Rocky Mtn. 0 0 — 0

Grandview 3 2 — 5

Grandview goals: Naomi Clark 2, Avery Harr, Zoe Park, Alexis Robinson. Grandview assists: Isa Dillehay, Meg Gonzalez, Madison Wimberly. Grandview saves: Jordan Nytes (4 shots on goal-4 saves)

BOYS SWIMMING

John Strain Invitational (at Cherry Creek H.S.)

Team scores: 1. Cherry Creek A 957 points; 2. REGIS JESUIT A 931.5; 3. Highlands Ranch 635; 4. Fort Collins 619; 5. GRANDVIEW A 564.5; 6. Heritage 513.5; 7. CHEROKEE TRAIL 339.5; 8. Douglas County 211; 9. AURORA PUBLIC SCHOOLS 101; 10. Cherry Creek B 98; 11. Cherry Creek Royal 83; 12. Parker/Ponderosa 48; 13. REGIS JESUIT B 46; 14. Rocky Mountain 26; 15. AURORA PUBLIC SCHOOLS B 25; 16. Heritage 14; 17. GRANDVIEW B 12; 18. Cherry Creek Royal 11

Event winners: 200 yard medley relay — 1. Cherry Creek A, 1 minute, 35.32 seconds (meet record, previous 1:35.75 by Cherry Creek in 2022); 200 yard freestyle — 1. Mason Kajfosz (Highlands Ranch), 1 minute, 41.53 seconds (pool record, previous 1:42.63 by Sam Coffman in 2015); 200 yard individual medley — 1. Jack Ballard (Fort Collins), 1 minute, 54.87 seconds; 50 yard freestyle — 1. Jason Fan (Cherry Creek), 21.58 seconds; 1-meter diving — 1. Conrad Eck (Cherry Creek), 517.25 points (pool record, previous 357.40 by Kyle Goodwin in 2015); 100 yard butterfly — 1. Mason Kajfosz (Highlands Ranch), 51.05 seconds; 100 yard freestyle — 1. GIO AGUIRRE (REGIS JESUIT), 47.11 seconds; 500 yard freestyle — 1. RONAN KRAUSS (REGIS JESUIT), 4 minutes, 44.29 seconds (pool record, previous 4:44.39 by Arapahoe’s Griffin Eiber in 2015); 200 yard freestyle relay — 1. REGIS JESUIT (Gio Aguirre, Truman Inglis, Mack Dugan, Hawkins Wendt), 1 minute, 24.85 seconds (meet record, previous 1:27.59 by Regis Jesuit in prelims/pool record, previous 1:25.60 by Cherry Creek in 2018; 100 yard backstroke — 1. OLIVER SCHIMBERG (GRANDVIEW), 50.62 seconds (pool record, previous 51.35 by Fossil Ridge’s Danny Kovac in 2017); 100 yard breaststroke — 1. Mitchell Oliver (Heritage), 57.29 seconds (meet record, previous 58.64 by Oliver in prelims); 400 yard freestyle relay — 1. REGIS JESUIT (Hawkins Wendt, Mack Dugan, Ronan Krauss, Gio Aguirre), 3 minutes, 8.34 seconds (meet record, previous 3:11.46 by Cherry Creek in 2015/pool record, previous 3:11.46 by Cherry Creek in 2015)

TRACK & FIELD

Dakota Ridge Invitational (at Jeffco Stadium)

Boys team scores: 1. GRANDVIEW 127 points; 2. Central Grand Junction 52; 3. Rock Canyon 46; 4. Cherry Creek 40; 5. Mesa Ridge 38; 6. Fountain-Fort Carson 36; 7. Longmont 34; 8. Widefield 31.5; 9. Valor Christian 30; 10. REGIS JESUTI 28; 11. Pueblo East 27; 12. Monarch 25.5; 13. Erie 25; 14. Mountain Vista 20; T15. Riverdale Ridge 18; T15. Grand JUnction 18; T15. Chatfield 18; 18. Pueblo South 17; 19. Coronado 15.5; 20. Highlands Ranch 15; T21. Fruita Monument 14; T21. Skyline 14; T21. Salida 14; 24. Harrison 12; 25. Heritage 10; 26. Dakota Ridge 9; 27. RANGEVIEW 9; T28. Manitou Springs 8; T28. Boulder 8; T28. Arapahoe 8; T28. Centaurus 8; 32. Brighton 7.5; T33. Wheat Ridge 7; T33. Arvada West 7; 35. Pomona 6.5; 36. Northfield 5; T37. Niwot 4; T37. Glenwood Springs 4; T37. Legend 4; 40. Bear Creek 3; 41. EAGLECREST 1.5; T42. Lakewood 1; T42. Doherty 1

Aurora boys winners: 100 meter dash — David Maldonado (Grandview), 10.56 seconds; 300 meter hurdles — Malique Singleton (Grandview), 39.91 seconds; 4×100 meter relay — Grandview, 42.25 seconds; 4×200 meter relay — Grandview, 1 minute, 28.13 seconds; 4×400 meter relay — Grandview (Tanner Lippold, Malique Singleton, Henry Wang, Conrad Casebolt), 3 minutes, 28.37 seconds; High jump — Mateo Munoz (Grandview), 6 feet, 3 inches; Pole vault — Mateo Munoz (Grandview), 15 feet, 1 inch

Girls team scores: 1. Cherry Creek 68 points; 2. GRANDVIEW 65.5; 3. REGIS JESUIT 50; 4. Chatfield 45; 5. Widefield 42; 6. Arapahoe 41; 7. Monarch 39; 8. Niwot 38; 9. Valor Christian 33; 10. Rock Canyon 31; 11. Jefferson Academy 30; 12. Mesa Ridge 28; 13. Northfield 26; 14. Fountain-Fort Carson 24; 15. Green Mountain 22.5; 16. Riverdale Ridge 20.5; 17. Mountain Vista 20; 18. Grand Junction 18; 19. Legacy 17; T20. Pueblo East 15; T20. Canon City 15; T22. Fruita Monument 14; T22. Legend 14; T24. Glenwood Springs 12. T24. Arvada West 12; 26. Central Grand Junction 11; T27. Fort Morgan 10; T27. Wheat Ridge 10; T27. Doherty 10; 30. Faith Christian Academy 9.5; 31. Evergreen 9; 32. Vista Ridge 8; T32. Broomfield 8; T32. Brighton 8; 35. Dakota Ridge 7; T36. Columbine 6; T36. Palmer 6; T38. Highlands Ranch 5; T38. Pomona 5; T38. Cheyenne Mountain 5; T41. Boulder 4; T41. Heritage 4; T41. Mountain Range 4; T44. Erie 2; T44. Harrison 2

Aurora girls winners: 100 meter hurdles — Fabiola Belibi (Regis Jesuit), 14.28 seconds; Long jump — Fabiola Belibi (Regis Jesuit), 18 feet, 1 1/2 inch

Huskie Invitational (at EchoPark Stadium)

Boys team scores: 1. CHEROKEE TRAIL 114.5 points; 2. ThunderRidge 91.5; 3. Air Academy 80; 4. Rampart 78; 5. Douglas County 75.5; 6. Pine Creek 46.83; 7. Chaparral 42.83; 8. VISTA PEAK 40.5; 9. REGIS JESUIT 31.83; 10. Denver Christian 20; 11. Ponderosa 19.5; T12. OVERLAND 19; T12. Ralston Valley 19; T14. Englewood 10; T14. Fairview 10; 16. Middle Park 3

Aurora boys event winners: 200 meter dash — Jordan Mayfield (Vista PEAK), 22.88 seconds; 4×100 meter relay — Cherokee Trail, 43.29 seconds; 4×200 meter relay — Cherokee Trail, 1 minute, 31.22 seconds;

Girls team scores: 1. Air Academy 89.5 points; 2. Pine Creek 86; 3. CHEROKEE TRAIL 85; 4. Rampart 78; 5. VISTA PEAK 69; 6. Chaparral 60.7; 7. Ponderosa 57.7; 8. ThunderRidge 45.5; 9. Ralston Valley 37.5; 10. Douglas County 28.70; 11. Denver Christian 28.20; 12. REGIS JESUIT 22; 13. Middle Park 15.2; 14. Englewood 12; 15. STEM High School 3; 16. OVERLAND 2

Aurora girls event winners: 100 meter dash — Symone Adams (Cherokee Trail), 12.80 seconds; 400 meter dash — Ka’Moyyah Allen (Cherokee Trail), 1 minute, 1.82 seconds; 100 meter hurdles — Kendall McCoy (Vista PEAK), 15.18 seconds; 4×200 meter relay — Cherokee Trail, 1 minute, 46.42 seconds; 4×800 meter relay — Cherokee Trail, 10 minutes, 49.56 seconds; Long jump — Natalie Rue (Cherokee Trail), 16 feet, 1/4 inch;

GIRLS LACROSSE

Cherokee Trail 11, Heritage 8

Score by halves:

Heritage 2 6 — 8

Cher. Trail 4 7 — 11

Eaglecrest 18, Overland 6

Score by halves:

Eaglecrest 12 6 — 18

Overland 3 3 — 6

BOYS VOLLEYBALL

Regis Jesuit def. Valor Christian 26-24, 25-11, 25-20

Regis Jesuit kills: Tristan Christofferson 13, Logan Henry 10, Ben Jeffords 4, Makuei Majok 2, Bart Spriester 2, Camden Buehler, Max Raabe. Regis Jesuit aces: Logan Henry 2, Jackson Perez 2, Asante Siew 2. Regis Jesuit blocks: Tristan Christofferson 3. Regis Jesuit digs: Ben Jeffords 12, Max Raabe 11. Regis Jesuit assists: Ben Jeffords 18

Cherokee Trail Tournament

Cherokee Trail def. Greeley Central, 2-1

Cherokee Trail def. Rock Canyon 25-18, 23-25, 15-10

Greeley Central def. Gateway, 2-0

Legend def. Cherokee Trail 23-25, 25-16, 15-8

Legend def. Overland 25-12, 25-15

Rock Canyon def. Gateway 25-22, 25-20

ThunderRidge def. Overland 22-25, 25-22, 19-17