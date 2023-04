AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Saturday, April 15, 2023:

BASEBALL

Brighton 8, Eaglecrest 3

Score by innings:

Eaglecrest 003 000 0 — 3

Brighton 103 004 x — 8

LP — Eaglecrest: Cosme Vera (3 IP, 7 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 4 K). Eaglecrest hitting: Jose Hernandez 2-3; Noah Brown 2-4, run; John Rossi 1-3, RBI; AJ Niccum 1-3, run; Braylan Bell 1-3, run; Brayden Harbin RBI

Grandview 7, Arvada West 4

Score by innings:

Grandview 110 113 0 — 7

Arvada West 201 010 0 — 4

WP — Grandview: Justin Dean (4 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 1 K). Grandview hitting: Spenser Smockhorek RBI 2-2, 2 2B, 2 runs; Chase Dahir 2-3, run; Tony Crow 2-4, 2 RBI; Clifford Goldy 1-3, RBI, run; Chase Chapman, Collin May and Tanner Pac

Rangeview 8, Westminster 7

Score by innings:

Rangeview 110 030 3 — 8

Westminster 000 024 1 — 7

Thomas Jefferson 6, Vista PEAK 5

Score by innings:

Vista PEAK 004 100 0 — 5

Th. Jefferson 002 202 x — 6

Vista PEAK hitting: Anthony Porras 2-3, 3B, 2 RBI; Conner Angelini 1-2, RBI, run; Domenic Montoya 1-2, 2B, 2 runs; Ezra Wise 2B; Brian Herrera RBI

GIRLS SOCCER

Cherokee Trail 2, Castle View 1 (2OT)

Score by halves:

Cherokee Trail 1 0 0 1 — 2

Castle View 0 1 0 0 — 1

Cherokee Trail goals: Isabelle Cruces Alcala, Kiana Sparrow. Cherokee Trail assists: Gianna Mathenge, Torie Turner. Cherokee Trail saves: Kiley Hyde (6 shots on goal-5 saves)

BOYS SWIMMING

Smoky Hill Invitational

Team scores: 1. SMOKY HILL 933 points; 2. Heritage 681.5; 3. Columbine 578; 4. Ponderosa 485; 4. Mullen 377; 6. George Washington 373.5; 7. Douglas County 336; 8. SMOKY HILL RED 204; 9. Chatfield 195; 10. Denver East 174; 11. SMOKY HILL GREEN 130; 12. D’Evelyn 121; 13. OVERLAND 102; 14. CHEROKEE TRAIL 97; 15. Heritage Scarlet 76; 16. Littleton Lions 32

Event winners: 200 yard medley relay — 1. SMOKY HILL (Ben Brewer, Daniel Yi, Antonio Goris, Landon Brewer), 1 minute, 34.80 seconds (Meet record, previous 1:35.05 by Smoky Hill in prelims); 200 yard freestyle — 1. KYLE BRUSHABER (SMOKY HILL), 1 minute, 44.99 seconds; 200 yard individual medley — 1. DANIEL YI (SMOKY HILL), 1 minute, 54.11 seconds; 50 yard freestyle — 1. Casey Jacobs (Columbine), 21.21 seconds; 1-meter diving — 1. Connor Wherry (Littleton), 436.70 points; 100 yard butterfly — 1. Brodie Salzbrener (Ponderosa), 52.45 seconds; 100 yard freestyle — 1. LANDON BREWER (SMOKY HILL), 47.41 seconds; 500 yard freestyle — 1. IAN NOFFSINGER (SMOKY HILL), 4 minutes, 41.85 seconds; 200 yard freestyle relay — 1. Columbine, 1 minute, 26.84 seconds (Meet record, previous 1:27.66 by Smoky Hill in 2022); 100 yard backstroke — 1. Jacob Maestas (Heritage), 52.35 seconds; 100 yard breaststroke — 1. Joshua Corn (Chatfield), 54.83 seconds (Meet record, previous 56.19 by Smoky Hill’s Daniel Yi in 2023); 400 yard freestyle relay — 1. SMOKY HILL (Kyle Brushaber, Landon Brewer, Sam Baker, Daniel Yi), 3 minutes, 13.71 seconds

TRACK & FIELD

Littleton Lions Classic (at LPS Stadium)

Boys team scores: 1. Ponderosa 118 points; 2. Lewis-Palmer 107; 3. Arapahoe 105; 4. Legend 98.5; 5. Littleton 65; 6. CHEROKEE TRAIL 58; 7. Columbine 46.5; 8. Evergreen 35.5; T9. Greeley West 25; T9. Chaparral 25; 11. Kent Denver 22; 12. Heritage 18.5; 13. D’Evelyn 9; 14. SkyView Academy 1

Cherokee Trail boys event champions: 100 meter dash — Benjamin Reichert, 11.00 seconds; 4×200 meter relay — Cherokee Trail, 1 minute, 31.53 seconds; 1,600 meter run — Beck Gutjahr, 4 minutes, 28.58 seconds; 4×100 meter relay — Cherokee Trail, 43.47 seconds; 200 meter dash — Kalib Davis, 22.70 seconds; 4×400 meter relay — Cherokee Trail, 3 minutes, 36.31 seconds; 400 meter dash — Kahari Wilbon (Cherokee Trail), 51.28 seconds

Girls team scores: 1. CHEROKEE TRAIL 166 points; 2. Arapahoe 123; 3. Ponderosa 82; 4. Columbine 76; 5. Legend 74; 6. Lewis-Palmer 73; 7. Kent Denver 20; 8. Littleton 18; 9. Chaparral 16; T10. Evergreen 13; T10. D’Evelyn 13; T12. The Pinnacle 7; T12. Lutheran 7; 13. The Vanguard School 7; 15. Greeley West 6; 16. SkyView Academy 1

Cherokee Trail girls event champions: 100 meter hurdles — Sanaai Hancock, 14.86 seconds; 100 meter dash — Symone Adams, 11.93 seconds; 400 meter dash — Lillian Krob (Cherokee Trail), 59.94 seconds

Pomona Invitational (at Jeffco Stadium)

Boys team scores: 1. ThunderRidge 77 points; 2. Windsor 75.5; 3. Cherry Creek 58; 4. Valor Christian 50; 5. Central Grand Junction 37.5; 6. Fossil Ridge 37; 7. Denver East 35; 8. Roosevelt 32; 9. Pine Creek 29; T10. Mountain Vista 28; T10. Castle View 28; 12. Rock Canyon 25; 13. Douglas County 23; 14. Eaton 22.7; T15. Cheyenne Mountain 20; T15. Manitou Springs 20; 17. Chatfield 18; 18. RANGEVIEW 17; 19. Loveland 15; 20. Fort Collins 14; 21. Coronado 13.7; T22. OVERLAND 12; T22. Resurrection Christian 12; 24. Rocky Mountain 11.5; T25. Northfield 10; T25. Palmer 10; T25. Arvada West 10; T25. Golden 10; T29. VISTA PEAK 8; T29. SMOKY HILL 8; T29. Heritage 8; T32. Jefferson Academy 7; T32. Discovery Canyon 7; T34. Ouray 6; T34. Conifer 6; T34. Riverdale Ridge 6; 37. George Washington 5; T38. Prospect Ridge 4; T38. Platte Valley 4; 40. Heritage Christian Academy 3; 41. Chaparral 2; 42. Gering 1

Girls team scores: 1. Fossil Ridge 96 points; 2. Cherry Creek 74.5; 3. Valor Christian 65; 4. Rock Canyon 43; 5. Mountain Vista 41; 6. Roosevelt 37.5; 7. Jefferson Academy 33; 8. ThunderRidge 31; T9. Denver East 30; T9. Windsor 30; T9. Pine Creek 30; 12. Pomona 29; 13. Eaton 27.5; T14. RANGEVIEW 21; T14. Doherty 21; 16. Castle View 16.5; 17. Dakota Ridge 19; 18. Platte Valley 18; 19. Riverdale Ridge 17.5; T20. Chaparral 16; T20. Chatfield 16; 22. Rocky Mountain 14; T23. Cheyenne Mountain 13; T23. Fort Collins 13; T23. Wheat Ridge 13; T26. VISTA PEAK 11; T26. Golden 11; T26. Arapahoe 11; 29. The Classical Academy 10; 30. Douglas County 8; T31. Heritage 7; T31. Prospect Ridge 7; 33. Palmer 6; 34. SMOKY HILL 5.5; 35. Loveland 5; T36. Northfield 4; T36. Weld Central 4; T38. Coronado 3; T38. Gering 3; T40. Central Grand Junction 1; T40. Arvada West 1; T40. George Washington 1

Aurora girls event champion: Long jump — Zane Bullock (Rangeview), 16 feet, 10 inches

GIRLS LACROSSE

Columbine 22, Rangeview 5

Rangeview goals: Shyly Collins 4, Alyssa Dozier. Rangeview saves: Alexis Pettes (29 shots on goal-7 saves)

BOYS VOLLEYBALL

Cheyenne Mountain Tournament

Discovery Canyon def. Regis Jesuit 25-9, 25-19, 25-21

Regis Jesuit def. James Irwin 25-20, 21-25, 25-20, 25-18