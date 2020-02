AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Wednesday, Feb. 19, 2020:

BOYS BASKETBALL

Arapahoe 93, Cherokee Trail 73

Score by quarters:

Arapahoe 27 21 31 14 — 93

Cher. Trail 16 23 12 22 — 73

Cherokee Trail points: Isaac Tesfaye 33, Jeremiah Jordan 12, Casey Kruse 8, Tre Titus 5, Jermaine Vincent II 4, Mason Calhoun 3, Austin Gibson 3, Connor Yslas 3, Titus Washington 2

Cherry Creek 56, Grandview 52

Eaglecrest 76, Smoky Hill 68

Score by quarters:

Smoky Hill 16 20 14 18 — 68

Eaglecrest 14 18 21 23 — 76

Overland 86, Mullen 55

Score by quarters:

Overland 17 21 23 25 — 86

Mullen 13 15 14 13 — 55

Overland points: Tariq Adams 15, Trevon Deden 14, Kaleb Chaney 13, Marcus Cuasito 10, Joseph Editone 10, Vinni Veikalas 8, Hezekiah Swanson 7, Elias Hill 3, Moses Horne 3, Kail Ilela 3

Rangeview 75, Northglenn 28

Vista PEAK 80, Hinkley 51

Score by quarters:

Vista PEAK 11 22 18 29 — 80

Hinkley 16 6 14 15 — 51

Hinkley points: Xavion Davison 11, Taveon Long 11, Jeremiah Taylor 9, Jeremiah Warren 7, Tjai Jackson 5, Randall Satterwhite 5, Brandon Gee-Williams 2, Ja’Vevon Lee 1. Vista PEAK points: Curtis Stovall III 20, Sayo Owolabi 14, Jaylen Carrizales 10, AJ LaCabe 9, Teon Thomas 7, Latrell Jackson-Knoblock 5, Tamar Smith 5, Devin Cisneros 4, Joe Thompson 3, A’jzhan Williams 3, Christian Drevon 2

GIRLS BASKETBALL

Arapahoe 65, Cherokee Trail 38

Score by quarters:

Arapahoe 14 13 24 14 — 65

Cher. Trail 2 10 13 13 — 38

Cherry Creek 53, Grandview 42

Score by quarters:

Cherry Creek 9 16 14 14 — 53

Grandview 18 5 12 7 — 42

Grandview points: Tomia Johnson 11, Lauren Betts 8, Marya Hudgins 7, Addison O’Grady 7, Libby Campbell 5, Landri Hudson 3, Dasiya Jones 1

Eaglecrest 68, Smoky Hill 38

Gateway 52, Aurora Central 44

Mullen 85, Overland 34

Score by quarters:

Overland 5 4 14 11 — 34

Mullen 19 28 27 11 — 85

Vista PEAK 60, Hinkley 19

Score by quarters:

Hinkley 2 8 4 5 — 19

Vista PEAK 20 12 14 14 — 60