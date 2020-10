AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Tuesday, Oct. 6, 2020:

SOFTBALL

Class 5A state tournament (1st round)

Chatfield 13, Regis Jesuit 2

Cherokee Trail 7, Horizon 0

Score by innings (r-h-e):

Cher. Trail 101 122 0 — 7 13 2

Horizon 000 000 0 — 0 3 6

WP — Cherokee Trail: Jenna Medhus. Cherokee Trail hitting: Caitlin Cushenbery 3 hits, 2 RBI; Ryleigh Cruz 3 hits 2 RBI; Addison Krei 3 hits; Kelsey Bell 2 RBI

Smoky Hill 7, Rocky Mountain 0

Score by innings (r-h-e):

Rocky Mtn. 000 000 0 — 0 4 2

Smoky Hill 010 231 x — 7 7 0

WP — Smoky Hill: Delaney Farnsworth. Smoky Hill hitting: Delaney Farnsworth 2 hits, RBI; Izzy Giroux 2 hits; Khya Jennings 2 RBI

BOYS GOLF

Class 5A state tournament (at The Club at Rolling Hills)



Final team scores: 1. Valor Christian 452; 2. Arapahoe 454; 3. REGIS JESUIT 457; 4. Ralston Valley 458; 5. Rock Canyon 462; 6. Fossil Ridge 466; 7. Cherry Creek 468; 8. Lakewood 473; 9. Castle View 474; 10. Arvada West 483; 11. Monach 500; 12. Pine Creek 510; 13. Fort Collins 542

Top 10 individuals (par 71-71 — 142): 1. Lucas Schulte (Valor Christian) 74-72 — 146; T2. RYAN OCCHIONERO (REGIS JESUIT) 77-70 — 147; T2. Trey Kirschner (Ralston Valley) 78-69 — 147; T4. Jeff Nelson (Prairie View) 76-72 — 148; T4. Wesley Erling (Pine Creek) 73-75 — 148; T4. Graham Dzengelewski (Arapahoe) 73-75 — 148; T7. Gage Messingham (Ralston Valley) 78-73 — 151; T7. Hayden Woelk (Liberty) 76-75 — 151; T7. Ryan Liaho (Lakewood) 76-75 — 151; T7. Charlie Flaxbeard (Cherry Creek) 74-77 — 151

Class 4A state tournament (at Country Club of Colorado)

Aurora result: T51. Dawson Thulin (Vista PEAK) 94-76 — 170