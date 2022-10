AURORA | The Aurora prep sports sports scoreboard for Thursday, Oct. 20, 2022:

FOOTBALL

Eaglecrest 35, Smoky Hill 26

Vista PEAK 59, Hinkley 0

GIRLS VOLLEYBALL

Aurora Central def. Adams City, 3-0

Thornton def. Gateway 23-25, 25-11, 18-25, 25-17, 15-10

BOYS SOCCER

Adams City 3, Gateway 0

Alameda 3, Aurora Central 2

Arapahoe 5, Overland 0

Mullen 4, Eaglecrest 2

Vista PEAK 7, Denver West 4

CROSS COUNTRY

Class 5A Region 1 (at Arapahoe County Fairgrounds)

Boys team scores (top four teams qualify for state): 1. CHEROKEE TRAIL 48 points; 2. GRANDVIEW 69; 3. Chaparral 71; 4. REGIS JESUIT 85; 5. Cherry Creek 92; 6. Ponderosa 179; 7. SMOKY HILL 207; 8. RANGEVIEW 218; 9. VISTA PEAK 264

Top 15 individuals (all qualify for state meet): 1. Brennan Draper (Chaparral), 15 minutes, 53 seconds; 2. Tanner Brown (Chaparral), 15:58; 3. HUNTER STRAND (CHEROKEE TRAIL), 15:59; 4. Daniel Hruska (Cherry Creek), 16:18; 5. DAVID FLAIG (REGIS JESUIT), 16:31; 6. OWEN ZITEK (GRANDVIEW), 16:33; 7. BRADY SMITH (CHEROKEE TRAIL), 16:36; 8. ANDREW FOX (GRANDVIEW), 16:42; 9. Jackson Parrill (Chaparral), 16:45; 10. DANEK COLSON (GRANDVIEW), 16:48; 11. REUBEN HOLNESS (CHEROKEE TRAIL), 16:51; 12. LOGAN MCGOWAN (CHEROKEE TRAIL), 17:04; 13. Jonah Frey (Ponderosa), 17:07; 14. Vole Spring (Cherry Creek), 17:08; 15. BECK GUTJAHR (CHEROKEE TRAIL), 17:12

Girls team scores (top four teams qualify for state): 1. Cherry Creek 37 points; 2. REGIS JESUIT 59; 3. Chaparral 70; 4. CHEROKEE TRAIL 76; 5. GRANDVIEW 102; 6. Ponderosa 191; 7. RANGEVIEW 216; 8. SMOKY HILL 234

Top 15 individuals (all qualify for state meet): 1. MCKENNA MAZESKI (CHEROKEE TRAIL), 18 minutes, 42 seconds; 2. Emily Cohen (Cherry Creek), 18:53; 3. Kinley Wolfe (Cherry Creek), 19:14; 4. Catalina Aguira-Rosenthall (Cherry Creek), 19:24; 5. GRACE KIRKPATRICK (GRANDVIEW), 19:26; 6. Kaylee Ellsworth (Chaparral), 19:48; 7. ASHLYN PALLOTTA (REGIS JESUIT), 19:52; 8. JO COLLINS (REGIS JESUIT), 19:55; 9. Kapri Parry (Chaparral), 20:21; 10. ERIKA DANZER (REGIS JESUIT), 20:23; 11. Baylor Wolfe (Cherry Creek), 20:28; 12. DAWN ARMSTRONG (CHEROKEE TRAIL), 20:31; 13. Hayden Parry (Chaparral), 20:32; 14. LUCY COUGHLON (REGIS JESUIT), 20:52; 15. MADISON LIPPOLD (CHEROKEE TRAIL), 20:53