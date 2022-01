AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Friday, Jan. 21, 2022:

BOYS BASKETBALL

Eaglecrest 63, Mullen 38

Score by quarters:

Eaglecrest 20 8 22 13 — 63

Mullen 6 8 10 14 — 38

Eaglecrest points: LaDavian King 15, Mostapha Elmoutaouakkil 11, Shareef Jaudon 9, Jayden Washington 8, Peyton Taylor 5, Garrett Barger 4, Joshua Ray 4, DeAndre Brown 3, Armel Bryant 2, Kyelin Sanders 2

Grandview 66, Arapahoe 57

Score by quarters:

Grandview 16 18 21 11 — 66

Arapahoe 10 20 9 18 — 57

Grandview points: Kahden Rullo 21, Colin Bilotta 15, Simon Kibbee 15, Breven Anderson 6, UK Onyenwere 6, Elliott 2

Smoky Hill 72, Overland 63

Score by quarters:

Overland 17 13 17 16 — 63

Smoky Hill 21 20 13 18 — 72

Overland points: Marzouq Abdur-Razaaq 25, Jayden Kelsey 12, Taveon Long 9, Victor Harp 6, Mohammed Sultan 2. Smoky Hill points: Rickey Mitchell 25, Brayden Maldonado 14, Torian Gasaway 11, Anthony Harris Jr. 11, Jonathan Potts 9

GIRLS BASKETBALL

Cherry Creek 57, Cherokee Trail 28

Mullen 49, Eaglecrest 26

Score by quarters:

Eaglecrest 8 3 11 4 — 26

Mullen 14 12 13 10 — 49

Eaglecrest points: Nia McKenzie 10, Anjolene Ramiro 8, Alexa Back 3, Haley Esser 3, Shyann Farbes 2

BOYS WRESTLING

Eaglecrest 72, Arapahoe 9

106 pounds: Jaedyn Pham (Eaglecrest) pinned Marek Mangers (Arapahoe), 0:38; 113 pounds: Adonias Cantu (Eaglecrest) pinned Colin Richardson (Arapahoe), 1:54; 120 pounds: Joshua Tharp (Arapahoe) dec. Ethan Diaz (Eaglecrest), 11-8; 126 pounds: Keegan Beckford (Eaglecrest) pinned John Forbes (Arapahoe), 5:39; 132 pounds: Ethan Takacs (Eaglecrest) pinned Ryan Grubb (Arapahoe), 3:34; 138 pounds: Aaron Frimpong (Eaglecrest) pinned Eli Franks (Arapahoe), 3:12; 145 pounds: John Pohl (Eaglecrest) pinned Daniel Pepe (Arapahoe), 2:18; 152 pounds: Gabe Rangel (Eaglecrest) pinned Dylan St. Aubin (Arapahoe), 0:19; 160 pounds: Ian McCall (Arapahoe) pinned Thayne Lundy (Eaglecrest), 3:02; 170 pounds: Dominic Archuletta (Eaglecrest) pinned D.J. Montoya (Arapahoe), 2:46; 182 pounds: Hunter Baird (Eaglecrest) pinned Diego Cervantes (Arapahoe), 2:52; 195 pounds: Dalton Leivian (Eaglecrest) pinned Clayton Christ (Arapahoe) 4:49; 220 pounds: Ladanian Gordon (Eaglecrest) pinned Matthew Redfern (Arapahoe), 1:30; 285 pounds: Mike Witt (Eaglecrest) pinned Ben Brown (Arapahoe), 1:38

Lutheran 33, Rangeview 19

106 pounds — Double forfeit; 113 pounds — Double forfeit; 120 pounds — Ed Holt (Lutheran) won by forfeit; 126 pounds — Justin Liddle (Lutheran) won by forfeit; 132 pounds — Caell Bieshaar (Lutheran) dec. Caleb Maez (Rangeview), 6-3; 138 pounds — Preston Holt (Lutheran) won by forfeit; 145 pounds — Double forfeit; 152 pounds — Cole Johnson (Lutheran) pinned Jadon Zedrick (Rangeview), 3:49; 160 pounds — Brennett Closset (Rangeview) maj. dec. Dillon Griffith (Lutheran), 12-2; 170 pounds — George Knight III (Rangeview) pinned Caleb Abramson (Lutheran), 1:28; 182 pounds — Greg Brooks (Rangeview) dec. Dorian Pacheco (Lutheran), 11-4; 195 pounds — Gamo Kouibaly (Rangeview) won by forfeit; 220 pounds — Trevor Pollard (Lutheran) pinned De’Jon Foster (Rangeview), 5:23; 285 pounds — Double forfeit

Vista PEAK 60, Smoky Hill 15

106 pounds: Tim Silva (Smoky Hill) pinned Tony Rendell (Vista PEAK), 1:43; 113 pounds: Jonothan Babers (Vista PEAK) pinned Dashawn Jenkins (Smoky Hill), 3:34; 120 pounds: Jaden Carter (Vista PEAK) pinned Devin Smith (Smoky Hill), 0:23; 132 pounds: Jacob Castellano (Smoky Hill) pinned Jorge Hernandez-Garcia (Vista PEAK), 3:57; 138 pounds: Zach Majernik (Smoky Hill) dec. Tytus Hettich (Vista PEAK), 6-1; 145 pounds: Zachary Voltura (Vista PEAK) pinned CJ Elmer (Smoky Hill), 0:37; 152 pounds: Traevione Luster (Vista PEAK) pinned Pablo Ruelas (Smoky Hill), 2:55; 160 pounds: Jack Nelson (Vista PEAK) won by forfeit; 170 pounds: Jason Leadens (Vista PEAK) won by forfeit; 182 pounds: Ezekiel Taylor (Vista PEAK) won by forfeit; 195 pounds: Oscar Valdez (Vista PEAK) pinned Muhammadjon Dhzalolou (Smoky Hill), 1:57; 220 pounds: Nathan Hunholz (Vista PEAK) won by forfeit; 285 pounds: Joseph Maes (Vista PEAK) won by forfeit

ICE HOCKEY

Regis Jesuit 2, Cherry Creek 0

Score by periods:

Regis Jesuit 1 1 0 — 2

Cherry Creek 0 0 0 — 0

Regis Jesuit goals: Andrew Gleason, Jacob Zinno