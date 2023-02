AURORA | Brackets and pairings for the 2023 girls wrestling state tournament scheduled for Feb. 16-18, 2023, at Ball Arena in Denver. Aurora teams and wrestlers bold and uppercased:

2023 GIRLS STATE WRESTLING TOURNAMENT PAIRINGS

Feb. 16-18, 2023, at Ball Arena

100 pounds: Upper bracket — Carmen Carrasco, soph., Loveland (10-14) vs. Katey Valdez, soph., Doherty (34-0); Marie Jordan, jr., Bennett (32-9) vs. Alicia Soto, jr., Jefferson (23-6); Dalilah Aguyaho, jr., Arvada (21-12) vs. Yilani Garcia, fr., La Junta (24-3); Cheyenne Dyess, sr., Vista Ridge (21-13) vs. Eyvori Jacquez, jr., Fountain-Fort Carson (24-7). Lower bracket — Makala Iacovetto, jr., Soroco (21-13) vs. Piper Montoya, fr., Canon City (26-7); Kiahna Spellman, fr., Brighton (35-8) vs. Sadie Corn, jr., Olathe (27-10); CHASEY KARABELL, JR., EAGLECREST (32-11) vs. Magdaelena Marjerrison, sr., Mesa Ridge (28-14); Marissa Martinez-Quezad, soph., Central Grand Junction (23-17) vs. Phoebe Gutierrez, fr., Adams City (30-4)

105 pounds: Upper bracket — Lauren Scott, fr., Chatfield (23-13) vs. Isabella Smouse, soph., Brighton (36-5); Chloe Smith, soph., Yuma (33-12) vs. Hayden Newberg, soph., Vista Ridge (30-5); Victoria Simental, soph., Jefferson (18-8) vs. Rylee Balcazar, jr., Fort Lupton (29-5); Katelyn Faczak, jr., Bennett (28-14) vs. Alora Martinez, fr., Pomona (20-3); Lower bracket — Nadiya Trujillo, sr., Sierra (21-12) vs. Velma Bailey, soph., North Fork (25-3); Adrianna Price, jr., Moffat Countyu (23-10) vs. Larhae Whaley, jr. Soroco (33-6); Angelina Bollinger, sr., Olathe (35-7) vs. Kiana Suro, sr., Denver South (28-6); Sequoia Renshaw, soph., Discovery Canyon (23-15) vs. Alexsys Jacquez, sr., Fountain-Fort Carson (27-1)

110 pounds: Upper bracket — Haley Scofield, jr., La Junta (12-10) vs. Morgan Johnson, sr., Loveland (18-0); Hana Maletich, fr., Durango (30-12) vs. Elisha Allen, sr., Arvada (31-8); Aliyah Engle, sr., Sedgewick Co/Fleming (14-8) vs. Sarah DeLaCerda, jr., Alamosa (25-4); ARIANNA SANCHEZ, FR., EAGLECREST (26-17) vs. Jessica Farmer, soph., Coronado (24-13); Lower bracket — VIOLET GARCIA, JR., OVERLAND (21-16) vs. Journey Ruiz, soph., Columbine (21-6); Abigail Retana, jr., Fort Lupton (18-10) vs. Mia Thorne, soph., Discovery Canyon (35-6); Aliyah Serna, soph., Greeley West (24-13) vs. Nic Honig, sr., Mountain Vista (18-7); Payton Adamson, soph., Lamar (22-18) vs. Janessa George, sr., Chatfield (39-1)

115 pounds: Upper bracket — Pearl Morris, jr., Poudre (21-16) vs. Amaya Hinojosa, fr., Widefield (27-0); Anaiah Guajardo-Zarate, soph., Central Grand Junction (20-8) vs. Ester Rivera, jr., Arapahoe (16-7); Kailey McGuire, fr., Severance (24-12) vs. Jylian Cabral, fr., Douglas County (28-11); Ivey McAlhany, fr., John Mall (27-15) vs. Hannah Rocklin, fr., Chatfield (40-6); Lower bracket — Kelsey Trowbridge, fr., Strasburg (18-11) vs. Mia Hargrove, jr., Discovery Canyon (35-4); Haylee Hancock, fr., Lamar (25-12) vs. Ella Quesada, jr., Middle Park (27-6); AMELIA BACON, FR., VISTA PEAK (24-11) vs. Ashley Marshall, sr., Yuma (33-8); Brooklyn Garcia, fr., Columbine (16-11) vs. Lindsey Lopez, jr., Loveland (27-0)

120 pounds: Upper bracket — Mathilde Abercrombie, fr., Denver South (15-12) vs. Persaeus Gomez, jr., Pomona (16-0); Paola Cruz Andrade, jr., Basalt (16-7) vs. Katherine Seals, sr., Fountain-Fort Carson (18-6); Shaniah Martinez, fr., Mesa Ridge (29-15) vs. Kate Doughty, fr,., Canon City (27-5); Caroline Sudderth, fr., Gunnison (23-12) vs. Lilly Maley, jr., Chatfield (25-12); Lower bracket — Kate Hinojosa, jr., Platte Valley (18-11) vs. Yesenia Morales, jr., Harrison (16-4); REAGAN PEREZ, JR., VISTA PEAK (20-5) vs. Ashlyn Corley, soph., Standley Lake (20-9); Lindsey La May, sr., Poudre (23-11() vs. VIANCA MENDOZA, SR., OVERLAND (35-10); Breana Smith, sr., Evergreen (16-11) vs. Lexie Lopez, jr., Loveland (29-9)

125 pounds: Upper bracket — Angelica Quintana-Aficia, sr., Adams City (8-18) vs. ALEXIS SEGURA, JR., REGIS JESUIT (25-3); Savannah Brehm, jr., Chatfield (33-11) vs. Genevieve Hunt, sr., Fort Lupton (28-8); Nayeli Membreno, sr., Basalt (17-8) vs. Isabella Ciotti, soph., Arvada (26-5); Aubrey First, jr., Poudre (21-12) vs. Claire Donahue, jr., Discovery Canyon (20-9); Lower bracket — Rylie McCabe, sr., Nucla (19-13) vs. Naomi Kidd, sr., Doherty (30-5); Iaeliana Delgado, jr., Olathe (31-6) vs. KAIYA WINBUSH, SR., EAGLECREST (21-9); Roxie Rodriguez, jr., Pueblo Central (21-7) vs. Faith Vondy, soph., Severance (31-8); Bella Heick, soph., Douglas County (14-13) vs. Isabella Cross, jr., Mesa Ridge (37-1)

130 pounds: Upper bracket — Sophia Flores, fr., Discovery Canyon (10-11) vs. Timberly Martinez, fr., Pomona (20-0); Nina Wishart, sr., Chatfield (25-12) vs. Kayla Deaton, fr., Moffat County (26-14); Nevaeh Nomura, soph., Mesa Ridge (28-18) vs. Faye Hackett, sr., Ignacio (24-3); Ceyda Sarak, sr., Mountain Vista (18-12) vs. Samantha White, jr., Broomfield (11-7); Lower bracket — MADISON PATTERSON, JR., EAGLECREST (19-17) vs. Abby Reeves, soph., Manitou Springs (19-7); Nevaeh Torres, soph., Denver North (19-12) vs. Trinity Diamond, sr., Woodland Park (34-6); Olivia Newel, sr., Vista Ridge (26-15) vs. Destiny Henderson, sr., Yuma (31-12); Leyla Jaquez, soph., Adams City (13-12) vs. Mollie Dare, jr., Central Grand Junction (38-7)

135 pounds: Upper bracket — Cydny Witherell, fr., Moffat County (16-19) vs. Adrianna Lopez, jr., Discovery Canyon (37-3); Sydney Wu, sr., Broomfield (27-7) vs. Abril Montes De Oca, sr., Yuma (25-7); Allie Stambaugh, jr., Olathe (26-13) vs. Abbie McGinnis, sr., Douglas County (27-13); Aryah Quintanilla, jr., Fountain-Fort Carson (19-10) vs. Kenna Pino, soph., Pueblo Central (29-6); Lower bracket — Ella Curtis, soph., Mountain Vista (18-16) vs. Angel Arends, sr., Palmer Ridge (20-6); Kara Donegan, soph., Manitou Springs (11-5) vs. Cadie Percy, jr., Severance (28-4); Makena Heston, fr., Columbine (22-10) vs. Apollonia Middleton, sr., Central Grand Junction (37-3); Emersen Jack, fr., Calhan (16-15) vs. Taylor Miess, sr., Chatfield (40-2)

140 pounds: Upper bracket — Sage Lechman, sr., West Grand (11-8) vs. Abbigail Smith, sr., Poudre (27-2); Sarah Christensen, sr., Evergreen (23-9) vs. Gabby Dowling, soph., Pueblo Central (34-10); Aneesa Chavez, soph., Fort Lupton (9-5) vs. Ashley Booth, soph., Mead (34-4); Grecia Montejo-Garcia, soph., Douglas County (17-17) vs. Quinn Hartlieb, soph., Mountain Vista (18-11); Lower bracket — Kylee Eastmond, jr., Arapahoe (15-12) vs. Ryen Hickey, fr., Chatfield (39-1); Vivienne Gitke, fr., Bennett (30-14) vs. Kaydence Bonewell, sr., Vista Ridge (29-4); Lauren Hughes, sr., Central Grand Junction (35-14) vs. Kacey Walck, jr., North Fork (24-3); Kaliyah Schimpf, fr., Broomfield (17-16) vs. Sierra Moskalski, jr., Loveland (25-2)

145 pounds: Upper bracket — Chloe Jaques, fr., Calhan (8-10) vs. Janida Garcia, sr., Discovery Canyon (11-0); Dora Dickinson, fr., Greeley West (24-12) vs. Myka Martinez, fr., Widefield (19-10); Avery Cox, soph., Evergreen (12-10) vs. Kirsten Davis, sr., Mead (33-7); Raegen Mtichell, sr., Coronado (17-15) vs. Anastyn Livesay, jr., Fort Lupton (22-7); Lower bracket — Velvet Taylor, jr., Mesa Ridge (18-19) vs. Camryn Scott, jr., Chatfield (36-7); Viviana Torrejon, sr., Liberty Common (14-10) vs. Ava Witzel, fr., Gunnison (15-4); RACHEL ALLRED, JR., VISTA PEAK (25-14) vs. Kenya Contreras, sr., Central Grand Junction (29-8); Jazmine Cano, soph., Denver North (7-8) vs. Desza Munson, jr., Pomona (26-2)

155 pounds: Upper bracket — Karin Simons, jr., Mullen (7-13) vs. Victoria Guinard, sr., Discovery Canyon (38-1); Sophia Lucero, sr., Skyview (33-10) vs. Madison Farris, sr., Rifle (24-5); Lauren Martinez, jr., Pueblo Central (20-11) vs. Alissa DuBois, sr., Bennett (30-5); Katie Hall, jr., George Washington (11-7) vs. Lashya Tijerina, sr., Fort Lupton (19-8); Lower bracket — Gillian Ward, sr., Arapahoe (10-8) vs. Rosebelle Atayde, jr., Denver North (21-8); Aby England, jr., Olathe (29-14) vs. Paige Faler, sr., Vista Ridge (17-3); GIANNA FALISE, JR., EAGLECREST (31-9) vs. Shylee Tuzon, fr., Central Grand Junction (44-9); D’Shae Ferguson, fr., Lewis-Palmer (7-7) vs. LEILANI CAAMAL, SR., VISTA PEAK (33-4)

170 pounds: Upper bracket — Alondra Alvarez-Chacon, soph., Standley Lake (17-12) vs. Alison Evans, jr., Vista Ridge (34-1); Jzunie Jones, soph., Mullen (21-7) vs. Camy Hogan, jr., Palmer Ridge (26-8); Adalee McNeil, jr., Central Grand Junction (20-9) vs. Nevaeh Garcia, sr., Platte Valley (25-1); Edith Antonio Gomez, jr., Fort Morgan (10-7) vs. DIORA MOORE, FR., EAGLECREST (18-6); Lower bracket — Lizette Cedillo, soph., Broomfield (20-15) vs. Sicily Frates, jr., Pomona (20-5); Lizzie Padilla, fr., Arapahoe (20-8) vs. Raquel Rios-Paiz, sr., Prairie View (24-6); Makayla Taylor, fr., Fountain-Fort Carson (20-8) vs. Abigale Wold, jr., Canon City (24-8); Mireya Estrada, soph., Loveland (11-8) vs. Makaela Simpson, sr., Moffat County (32-3)

190 pounds: Upper bracket — Larissa Espinosa, fr., Ignacio (8-12) vs. BLYTHE CAYKO, SR., EAGLECREST (22-1); TARYN HOLLOWAY, JR., VISTA PEAK (18-10) vs. Valeria Davila, sr., Fort Morgan (13-7); Jaxi Mireles, soph., Lamar (18-13) vs. Ozi Ogu, jr., Mountain Vista (30-6); Dahlila Tijerina, fr., Fort Lupton (17-13) vs. Laylah Castro, jr., Central Grand Junction (34-5). Lower bracket — Danika Dischner, fr., Yuma (18-17) vs. Mahalia Jones, sr., Mesa Ridge (31-2); Mackenzie Steinbar, soph., Wiggins (9-6) vs. Elizabeth Sandy, soph., Douglas County (26-10); Gracie Patton, sr., Bayfield (11-7) vs. Ezry Bonomo, soph., Poudre (15-7); Abby Stearns, soph., Loveland (13-15) vs. Taylor Knox, sr., Calhan (22-1)

235 pounds: Upper bracket — Breanna Johansen, soph., Liberty Common (7-16) vs. Alejandra Alfaro, jr., Denver East (28-3); Cheyenne Becker, fr., Woodland Park (17-9) vs. Kenleigh Pubanz, jr., Moffat County (22-11); Erin Lumberg, soph., Palmer Ridge (14-9) vs. Ciara Monger, jr., Calhan (16-1); Alicia Rowe, jr., Harrison (11-11) vs. Mariah Gonzales, fr., Poudre (18-10); Lower bracket — Cassandra Mehia, sr., Legacy (10-12) vs. Lynessia Duran, jr., Olathe (25-8); EMMA ROBERTS, FR., EAGLECREST (24-15) vs. Paulina Cruz, sr., Greeley West (21-3); Athalie Mickelson, soph., Jefferson (20-8) vs. Rya Burke, fr., Central Grand Junction (20-11); RUTH WORKNHE, JR., OVERLAND (7-13) vs. Natasha Kuberski, sr., Riverdale Ridge (32-7)