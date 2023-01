AURORA | Team scores and individual event results from the 2023 Smoky Hill Invitational girls swim meet held Jan. 13-14, 2023, at Smoky Hill High School. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

Courtney Oakes is Sentinel Colorado Sports Editor. Reach him at [email protected]: @aurorasports. IG: Sentinel Prep Sports

2023 SMOKY HILL INVITATIONAL GIRLS SWIM MEET

Jan. 13-14 at Smoky Hill High School

Team scores: 1. Columbine 786 points; 2. CHEROKEE TRAIL 690.5; 3. Cherry Creek 650; 4. Legend 648.5; 5. Cherry Creek Blue 614; 6. SMOKY HILL 405; 7. Denver East 390; 8. D’Evelyn Jaguars 211; 9. Chatfield 199; 10. Kent Denver 184; 11. EAGLECREST 160; 12. SMOKY HILL GREEN 109

200 yard medley relay: A Final — 1. Columbine, 1 minute, 47.55 seconds (meet record, previous 1:47.81 in 2018 by Heritage) (5ASQT); 2. Cherry Creek Blue, 1:50.37 (5ASQT); 3. Cherry Creek, 1:52.38 (5ASQT); 4. CHEROKEE TRAIL (Morgan Walker, Aria Clouse, Mckenna Mazeski, Sage Trusler), 1:56.25 (5ASQT); 5. Denver East, 1:56.65 (5ASQT); 6. SMOKY HILL (Tess Durrell, Eve Niemann, Mya Noffsinger, Alana Behrens Fassrainer), 1:57.05 (5ASQT)

B Final — 7. Legend, 1:57.59 (5ASQT); 8. Chatfield, 1:59.92 (5ASQT); 9. Denver East, 2:01.33 (5ASQT); 10. EAGLECREST (Shannon Beaulieu, Lauren Menefee, Nalani Fierro, Alex Jones), 2:03.89; 11. SMOKY HILL GREEN (Julia Kaiser, Audrey Logan, Talei Ricketson, Vanessa Obot), 2:07.65; 12. Kent Denver, 2:12.51; Other Aurora result: 13. Smoky Hill Red (Kiya Olivas, Monroe Porter, Brianna Obot, Bailey Brennan), 2:16.33

200 yard freestyle: A Final — 1. Sophie Porter (Columbine), 1 minute, 58.78 seconds (5ASQT); 2. Abby Keller (Legend), 2:00.57 (5ASQT); 3. Lucy Porter (Columbine), 2:01.83 (5ASQT); 4. Madison Williams (Cherry Creek), 2:02.58; 5. EMME METZMAKER (CHEROKEE TRAIL), 2:03.76; 6. Kaylie Gibbs (Legend), 2:04.86

B Final — 7. Taetum Fuller (Columbine), 2:00.39 (5ASQT); 8. Lanie Angelo (Legend), 2:02.63; 9. OLIVIA JISA (CHEROKEE TRAIL), 2:03.12; 10. Teagan Denne (Cherry Creek), 2:04.57; 11. Clara Williams (Columbine), 2:04.59; 12. Maya Ambardekar (Cherry Creek Blue), 2:06.72

C Final — 13. Flynn Maguire (Cherry Creek), 2:08.79; 14. Annie Kozlevchar (Mullen), 2:09.33; 15. Rowan Hillhouse (Denver East), 2:10.84; 16. ANNA AMBRUSO (SMOKY HILL), 2:11.14; 17. Tessa Lenderman (Cherry Creek Blue), 2:11.24; 18. GRETA SMOLENSKI (SMOKY HILL), 2:13.10; Other Aurora results: 19. Sydney McCoy (Cherokee Trail), 2:07.07; 20. Sophia Smolenski (Smoky Hill), 2:12.98; 24. Manzi Venter (Eaglecrest), 2:22.15

200 yard individual medley: A Final — 1. Rachel Ballard (Columbine), 2 minutes, 9.69 seconds (5ASQT); 2. Emma Forbes (Columbine), 2:12.50 (5ASQT); 3. Katie Cohen (Cherry Creek), 2:13.43 (5ASQT); 4. Ashley Jackson (Legend), 2:14.42 (5ASQT); 5. Keira McDowell (Legend), 2:14.73 (5ASQT); 6. Addi Cooper (Legend), 2:17.35 (5ASQT)

B Final — 7. ELLA DRAKULICH (CHEROKEE TRAIL), 2:14.94 (5ASQT); 8. ARIA CLOUSE (CHEROKEE TRAIL), 2:15.33 (5ASQT); 9. Margo Barclay (Cherry Creek Blue), 2:20.93; 10. TESS DURRELL (SMOKY HILL), 2:21.67; 11. Sophia Swanson (Denver East), 2:22.65; 12. Emily Cohen (Cherry Creek Blue), 2:24.92

C Final — 13. Brooke Burnside (Columbine), 2:20.23; 14. Katie Pierce (Denver East), 2:20.25; 15. Hannah Reese (Cherry Creek), 2:26.40; 16. Mackenzie Williams (Cherry Creek Blue), 2:26.64; 17. Lily Granley (Legend), 2:29.49; 18. Rachel Prager (Kent Denver), 2:33.63; Other Aurora results: 19. Sarah Beckley (Cherokee Trail), 2:27.93; 20. Meagan Walker (Cherokee Trail), 2:28.09; 24. Alana Behrens Fassrainer (Smoky Hill), 2:38.49

50 yard freestyle: A Final — T1. BELLA LANE (CHEROKEE TRAIL), 24.70 seconds (5ASQT); T1. Katie Ketter (Legend), 24.70 (5ASQT); 3. Alana Maxey (Cherry Creek Blue), 25.13 (5ASQT); 4. Anna Hassell (Columbine), 25.27 (5ASQT); 5. Katie Forbes (Columbine), 25.39 (5ASQT); 6. Zoe Wolfe (Cherry Creek Blue), 26.18

B Final — 7. Josie Fields (Denver East), 25.13 (5ASQT); 8. Lily Esmas (Cherry Creek Blue), 25.57 (5ASQT); 9. Bea Earley (Cherry Creek Blue), 25.71; 10. Ella Jones (Cherry Creek), 25.85; 11. Phoenix Rose (Columbine), 26.18; 12. Frances Earley (Cherry Creek), 26.67

C Final — 13. MCKENNA MAZESKI (CHEROKEE TRAIL), 26.07; 14. Hadley Carrington (Kent Denver), 26.20; 15. Savega Bednar (Cherry Creek), 26.34; 16. VANESSA OBOT (SMOKY HILL), 26.37; 17. Ella Terch (Denver East), 26.66; 18. MORGAN GOODRICH (SMOKY HILL), 26.74; Other Aurora results: 19. Shannon Beaulieu (Eaglecrest), 26.97; 23. Sage Trusler (Cherokee Trail), 27.35; 24. Lauren Menefee (Eaglecrest), 27.31

1-meter diving: A Final — 1. Ruth Spiegel (Cherry Creek), 408.05 points; 2. Morgan Manley (Denver East), 407.85; 3. Emma Lence (Chatfield), 372.30; 4. Samantha Zakhem (Columbine), 363.25; 5. Olivia Ice (Legend), 362.15; 6. Davis Patteson (Kent Denver), 337.45; 7. KATE ROLLIE (CHEROKEE TRAIL), 316.35; 8. Dea Mielenz (Kent Denver), 312.45; 9. Hannah Ralfe (Cherry Creek Blue), 304.50; 10. KAILYN MITCHELL (SMOKY HILL), 303.55; 11. TAYLOR BROWNING (EAGLECREST), 290.65; 12. Alena Roth (Columbine), 277.55; 13. BROOKLYN LUCAS THRASHER (CHEROKEE TRAIL), 268.85; 14. TEA DEPAZ (CHEROKEE TRAIL), 258.25; 15. MIA WALESKI (SMOKY HILL), 252.80; 16. PEYTYN VINCENT (CHEROKEE TRAIL), 246.50; 17. Josie Sorvillo (Legend), 244.45; 18. Kylen Parker (Kent Denver), 225.75

100 yard butterfly: A Final — 1. Emma Forbes (Columbine), 58.19 seconds (5ASQT); 2. Sawyer Davidow (Cherry Creek Blue), 59.38 (5ASQT); 3. Phoenix Rose (Columbine), 1:00.70 (5ASQT); 4. Haley Ross (Cherry CreeK), 1:00.76 (5ASQT); 5. MORGAN WALKER (CHEROKEE TRAIL), 1:01.18 (5ASQT); 6. Sophia Swanson (Denver East), 1:02.72

B Final — 7. Amelia Decaporale (Cherry Creek), 1:02.78; 8. Gabrielle Densen (Denver East), 1:03.16; 9. Lily Hoff (Legend), 1:03.42; 10. Caroline Laughlin (Cherry Creek Blue), 1:03.50; 11. Bea Earley (Cherry Creek Blue), 1:03.98; 12. Grace Lyford (Denver East), 1:04.15

C Final — 13. Savega Bednar (Cherry Creek), 1:02.72; 14. Izzy Corso (Cherry Creek), 1:03.44; 15. Sophia Crippen (Columbine), 1:04.20; 16. Izzie Dietzler (Denver East), 1:06.11; 17. MADDIE THRUSH (CHEROKEE TRAIL), 1:06.57; 18. Kaylie Gibbs (Legend), 1:07.72; Other Aurora results: 20. Giavelle Salsig (Cherokee Trail), 1:07.03; 22. Pacee Russell (Cherokee Trail), 1:07.80; 23. Nalani Fierro (Eaglecrest), 1:09.32

100 yard freestyle: A Final — 1. Katie Ketter (Legend), 53.63 seconds (5ASQT); 2. Ana Hassell (Columbine), 54.73 (5ASQT); 3. BELLA LANE (CHEROKEE TRAIL), 54.87 (5ASQT); 4. Abby Keller (Legend), 56.02 (5ASQT); 5. Lily Esmas (Cherry Creek Blue), 56.12 (5ASQT); 6. EMME METZMAKER (CHEROKEE TRAIL), 56.96

B Final — 7. Maren McDonald (Cherry Creek Blue), 54.78 (5ASQT); 8. MCKENNA MAZESKI (CHEROKEE TRAIL), 56.33 (5ASQT); 9. Ella Jones (Cherry Creek), 56.50; 10. Ava Anderson (Denver East), 56.62; 11. MORGAN GOODRICH (SMOKY HILL), 59.39; 12. Audrey Luong (Cherry Creek), 59.70

C Final — 13. Lily Kirkpatrick (Legend), 56.78; 14. Brielle Doidge (Cherry Creek), 57.53; 15. Abby Carlson (Chatfield), 57.62; 16. Madison Williams (Cherry Creek), 58.33; 17. SAGE TRUSLER (CHEROKEE TRAIL), 58.49; 18. ALANA BEHRENS FASSRAINER (SMOKY HILL), 59.18; Other Aurora results: 22. Alex Jones (Eaglecrest), 59.69; 23. Vanessa Obot (Smoky Hill), 1:01.17

500 yard freestyle: A Final — 1. Sophie Porter (Columbine), 5 minutes, 17.32 seconds (5ASQT); 2. MYA NOFFSINGER (SMOKY HILL), 5:23.79 (5ASQT); 3. Lucy Porter (Columbine), 5:27.83 (5ASQT); 4. Clara Williams (Columbine), 5:28.65 (5ASQT); 5. OLIVIA JISA (CHEROKEE TRAIL), 5:35.05; 6. Teagan Denne (Cherry Creek), 5:36.01

B Final — 7. Keira McDowell (Legend), 5:30.82 (5ASQT); 8. Emily Cohen (Cherry Creek), 5:36.97; 9. Katie Pierce (Denver East), 5:38.74; 10. SARAH BECKLEY (CHEROKEE TRAIL), 5:43.25; 11. Josie Fields (Denver East), 5:43.80; 12. Lauren Heim (Cherry Creek), 5:59.29

C Final — 13. ALESSANDRA PEZZIMENTI (CHEROKEE TRAIL), 5:43.40; 14. Annie Keozlevchar (Mullen), 5:50.25; 15. ANNA AMBRUSO (SMOKY HILL), 5:58.79; 16. Riley Snow (Cherry Creek BLue), 5:58.82; 17. Genevieve McCullar (Legend), 5:59.00; 18. Izzie Detzler (Denver East), 6:06.60; Other Aurora results: 21. Manzi Venter (Eaglecrest), 6:22.59; 22. Kaiya Ricketson (Smoky Hill), 6:24.72

200 yard freestyle relay: A Final — 1. Cherry Creek Blue, 1 minute, 41.36 seconds (5ASQT); 2. CHEROKEE TRAIL (Morgan Walker, Emme Metzmaker, Mckenna Mazeski, Bella Lane), 1:41.73 (5ASQT); 3. Columbine, 1:42.16 (5ASQT); 4. Cherry Creek, 1:43.76 (5ASQT); 5. Denver East, 1:44.45 (5ASQT); 6. Legend, 1:44.76 (5ASQT)

B Final — 7. SMOKY HILL (Morgan Goodrich, Brianna Obot, Greta Smolenski, Vanessa Obot), 1:46.33 (5ASQT); 8. Chatfield, 1:47.33 (5ASQT); 9. EAGLECREST (Lauren Menefee, Alex Jones, Shannon Beaulieu, Nalani Fierro), 1:48.09 (5ASQT); 10. Denver East, 1:51.16; 11. Mullen, 1:54.24; 12. Kent Denver, 1:57.37; Other Aurora results: 13. Smoky Hill Green (Audrey Logan, Monroe Porter, Ella Nichelson, Kaiya Ricketson), 2:00.89; 14. Smoky Hill Red (Angelina Caviness, Kaylyn Guy, Braelyn Petree, Ella Rice), 2:32.60

100 yard backstroke: A Final — 1. Rachel Ballard (Columbine), 57.94 seconds (5ASQT); 2. MYA NOFFSINGER (SMOKY HILL), 59.88 (5ASQT); 3. Addi Cooper (Legend), 1:00.31; 4. Maya Ambardekar (Cherry Creek Blue), 1:01.38 (5ASQT); 5. MORGAN WALKER (CHEROKEE TRAIL), 1:02.78; 6. Kerith Reilly (Denver East), 1:03.21

B Final — 7. Kyla Hopkins (Legend), 1:03.33; 8. TESS DURRELL (SMOKY HILL), 1:03.74; 9. Lauren Prien (Chatfield), 1:04.27; 10. Hannah Reese (Cherry Creek), 1:05.53; 11. PACEE RUSSELL (CHEROKEE TRAIL), 1:05.75; 12. Zoe Wolfe (Cherry Creek Blue), 1:06.66

C Final — 13. Taetum Fuller (Columbine), 1:04.00; 14. Kylee Clark (Legend), 1:04.83; 15. Caitlin Hovey (Columbine), 1:06.18; 16. Sophie Crippen (Columbine), 1:06.53; 17. LAUREN MENEFEE (EAGLECREST), 1:07.79; 18. Avery Hemmat (Cherry Creek Blue), 1:08.34; Other Aurora results: 20. Sydney McCoy (Cherokee Trail), 1:06.19; 22. Sophia Smolenski (Smoky Hill), 1:08.72; 23. Seunghee Oh (Cherokee Trail), 1:08.99

100 yard breaststroke: A Final — 1. Katie Cohen (Cherry Creek), 1 minute, 4.42 seconds (5ASQT); 2. Katie Forbes (Columbine), 1:04.66 (5ASQT); 3. Ashley Jackson (Legend), 1:08.35 (5ASQT); 4. ELLA DRAKULICH (CHEROKEE TRAIL), 1:10.55 (5ASQT); 5. Frances Earley (Cherry Creek), 1:11.33 (5ASQT); 6. Haley Ross (Cherry Creek), 1:12.61

B Final — 7. ARIA CLOUSE (CHEROKEE TRAIL), 1:10.41 (5ASQT); 8. EVE NIEMANN (SMOKY HILL), 1:11.68 (5ASQT); 9. Mackenzie Williams (Cherry Creek Blue), 1:13.02; 10. Harper Young (Denver East), 1:13.06; 11. Brooke Burnside (Columbine), 1:14.08; 12. Margo Barclay (Cherry Creek Blue), 1:16.33

C Final — 13. SYDNEY TARR (CHEROKEE TRAIL), 1:15.28; 14. Emelie Rice (Denver East), 1:17.66; 15. AUDREY LOGAN (SMOKY HILL), 1:18.42; 16. Harper Sivertsen (Legend), 1:18.45; 17. Ella Terch (Denver East), 1:18.59; 18. Sabrina Chen (Cherry Creek), 1:19.02; Other Aurora results: 20. Brianna Obot (Smoky Hill), 1:19.72; 21. Greta Smolenski (Smoky Hill), 1:19.75;

400 yard freestyle relay: A Final — 1. Columbine, 3 minutes, 37.03 seconds (5ASQT); 2. Cherry Creek, 3:43.43 (5ASQT); 3. CHEROKEE TRAIL (Bella Lane, Sage Trusler, Olivia Jisa, Emme Metzmaker), 3:44.65 (5ASQT); 4. Legend, 3:44.83 (5ASQT); 5. Cherry Creek Blue, 3:45.81 (5ASQT); 6. SMOKY HILL (Morgan Goodrich, Alana Behrens Fassrainer, Eve Niemann, Mya Noffsinger), 3:58.41 (5ASQT)

B Final — 7. Chatfield, 3:56.72 (5ASQT); 8. Denver East, 4:02.81; 9. D’Evelyn, 4:07.00; 10. SMOKY HILL GREEN (Tess Durrell, Greta Smolenski, Anna Ambruso, Sophia Smolenski), 4:12.36; 11. EAGLECREST (Jacelyn Bowman, Abby Goodwin, Kaylee Barnett, Manzi Venter), 4:19.93; 12. Kent Denver, 4:23.67