LITTLETON | Team scores and individual event results for the 2023 Continental “A” League Championship girls swim meet on Feb. 4, 2023, at Heritage High School. Aurora team and individuals bold and uppercased:

Courtney Oakes is Sentinel Colorado Sports Editor. Reach him at [email protected]: @aurorasports. IG: Sentinel Prep Sports

2023 CONTINENTAL “A” LEAGUE CHAMPIONSHIP GIRLS SWIM MEET RESULTS

Feb. 4 at Heritage High School

Team scores: 1. Heritage 705 points; 2. Rock Canyon 494; 3. Legend 359.5; 4. Mountain Vista 324; 5. Chaparral 276; 6. Highlands Ranch 234; 7. REGIS JESUIT 224; 8. ThunderRidge 207.5; 9. Ponderosa 145; 10. Douglas County 138

200 YARD MEDLEY RELAY: A Final — 1. Heritage, 1 minute, 46.34 seconds (5ASQT); 2. Highlands Ranch, 1:49.91 (5ASQT); 3. Rock Canyon, 1:50.27 (5ASQT); 4. Chaparral, 1:52.82 (5ASQT); 5. Mountain Vista, 1:53.81 (5ASQT); 6. ThunderRidge, 1:54.00 (5ASQT)

B Final — 7. Legend, 1:56.83 (5ASQT); 8. REGIS JESUIT, 1:57.79 (5ASQT); 9. Douglas County, 2:01.24 (5ASQT); 10.

200 YARD FREESTYLE: A Final — 1. M. Macauley (Heritage), 1 minute, 51.46 seconds (5ASQT); 2. G. Dyer (Rock Canyon), 1:52.46; 3. A. Gardner (Rock Canyon), 1:53.03 (5ASQT); 4. A. Tucker (Ponderosa), 1:56.23 (5ASQT); 5. C. Dimig (Heritage), 1:57.12 (5ASQT); 6. A. Tunggal (ThunderRidge), 2:00.32 (5ASQT)

B Final — 7. A. Moghaddam (Legend), 2:00.32 (5ASQT); 8. C. Hayes (Chaparral), 2:01.91; 9. L. Kirkpatrick (Legend), 2:03.18; 10. A. Wills (Heritage), 2:03.62; 11. L. Angelo (Legend), 2:03.81; 12. R. Stolk (ThunderRIdge), 2:08.80.

C Final — 13. K. Gibbs (Legend), 2:04.83; 14. KATE DEBOER (REGIS JESUIT), 2:05.43; 15. S. Pelz (Heritage), 2:05.65; 16. M. Camaglia (Mountain Vista), 2:06.10; 17. R. Raki (Rock Canyon), 2:08.62; 18. B. Newell (Mountain Vista), 2:11.20

200 YARD INDIVIDUAL MEDLEY: A Final — 1. M. Kawahata (Mountain Vista), 2 minute, 5.89 seconds (5ASQT); 2. J. Wang (Rock Canyon), 2:11.58 (5ASQT); 3. E. Dimig (Heritage), 2:12.67 (5ASQT); 4. I. Flenard (Highlands Ranch), 2:12.99 (5ASQT); 5. K. McDowell (Legend), 2:15.76 (5ASQT); 6. A. Jackson (Legend), 2:17.34 (5ASQT)

B Final — 7. K. Myco (Heritage), 2:15.31 (5ASQT); 8. E. Harper (Mountain Vista), 2:16.21 (5ASQT); 9. E. Emig (Heritager), 2:16.74 (5ASQT); 10. K. He (Mountain Vista), 2:16.91 (5ASQT); 11. M. Milausnic (Mountain Vista), 2:21.51; 12. E. McGonigle (Chaparral), 2:22.34

C Final — 13. K. Fawcett (ThunderRidge), 2:19.46; 14. A. Tomlinson (Rock Canyon), 2:20.58; 15. S. Myers (Rock Canyon), 2:22.78; 16. ASHLEY BRICCA (REGIS JESUIT), 2:24.26; 17. M. Sakabe (Heritage), 2:24.53; 18. W. Zhang (Rock Canyon), 2:25.96

50 YARD FREESTYLE: A Final — 1. K. Ketter (Legend), 24.49 seconds (5ASQT); 2. E. Ramsden (Heritage), 24.56 (5ASQT); 3. S. Capp (Heritage), 24.62 (5ASQT); 4. A. Herl (Chaparral), 24.90 (5ASQT); 5. E. Bishop (Rock Canyon), 24.91 (5ASQT); 6. E. Ness (Mountain Vista), 25.53 (5ASQT)

B Final — 7. A. Sherman (Heritage), 24.87 (5ASQT); 8. C. Buelow (Heritage), 25.48 (5ASQT); 9. L. Osborne (Rock Canyon), 25.64; 10. A. Warren (Chaparral), 25.65; 11. C. Sarak (Mountain Vista), 25.98; 12. L. Miller (ThunderRidge), 26.17

C Final — 13. S. Schmitz (Chaparral), 25.86; 14. B. Binzer (Mountain Vista), 25.95; 15. ADDISEN SOLAY (REGIS JESUIT), 26.16; 16. M. Stramel (Douglas Co.), 25.32; 17. C. Smith (Mountain Vista), 26.34; 18. C. Romero (Rock Canyon), 26.71

1-METER DIVING: A Final — 1. SARAH MANN (REGIS JESUIT), 412.10 points (5ASQT); 2. KATHRYN JEWELL (REGIS JESUIT), 387.90 (5ASQT); 3. H. Compton (Ponderosa), 380.80 (5ASQT); 4. O. Ice (Legend), 377.75 (5ASQT); 5. A. Overbaugh (Rock Canyon), 376.90 (5ASQT); 6. C. Coddington (Rock Canyon), 357.00 (5ASQT); 7. A. Porter (Rock Canyon), 349.15; 8. T. Porter (Ponderosa), 324.85; 9. S. Kissinger (Ponderosa), 324.25; 10. M. Montoya (Ponderosa), 318.45; 11. SIMONE LORE (REGIS JESUIT), 302.80; 12. JASMINE MUNN (REGIS JESUIT), 289.00; 13. J. Levy (Highlands Ranch), 275.60; 14. M. Bettis (Chaparral), 274.30; 15. E. Schwalm (Heritage), 271.70; 16. A. Partridge (Highlands Ranch), 261.30; 17. J. Sorvillo (Legend), 244.15; 18. C. Nathan (Heritage), 237.75

100 YARD BUTTERFLY: A Final — 1. I. Ehm (Heritage), 57.67 seconds (5ASQT); 2. K. Myco (Heritage), 58.90 (5ASQT); 3. I. Flenard (Highlands Ranch), 1:00.16 (5ASQT); 4. E. Ramsden (Heritage), 1:00.71 (5ASQT); 5. A. Warren (Chaparral), 1:01.34 (5ASQT); 6. E. Hay (Heritage), 1:01.98 (5ASQT)

B Final — 7. L. Osborne (Rock Canyon), 1:01.95 (5ASQT); 8. VIVIAN LEEGE (REGIS JESUIT), 1:02.03 (5ASQT); 9. M. Milausnic (Mountain Vista), 1:02.14 (5ASQT); 10. A. Keller (Legend), 1:02.38; 11. L. Hoff (Legend), 1:03.93; 12. E. McGonigle (Chaparral), 1:05.95

C Final — 13. D. Barclay (Rock Canyon), 1:05.14; 14. L. Granley (Legend), 1:05.61; 15. C. Shepherd (ThunderRidge), 1:05.69; 16. MEREDITH GARNSEY (REGIS JESUIT), 1:06.61; 17. RACHEL COOPER (REGIS JESUIT), 1:07.46; 18. T. Waterman (Legend), 1:07.99

100 YARD FREESTYLE: A Final — 1. M. Macaulay (Heritage), 51.71 seconds (5ASQT); 2. R. Burton (Highlands Ranch), 53.19 (5ASQT); 3. A. Gardner (Rock Canyon), 53.34 (5ASQT); 4. A. Tunggal (ThunderRidge), 54.44 (5ASQT); 5. E. Bishop (Rock Canyon), 54.88 (5ASQT); 6. L. Groce (Rock Canyon), 55.54 (5ASQT)

B Final — 7. C. Dimig (Heritage), 54.34 (5ASQT); 8. E. Dimig (Heritage), 54.57 (5ASQT); 9. K. McDowell (Legend), 55.62 (5ASQT); 10. S. Schmitz (Chaparral), 56.41; 11. E. Ness (Mountain Vista), 56.61; 12. A. Wilkerson (Heritage), 57.26

C Final — 13. L. Kirkpatrick (Legend), 56.40; 14. K. Harris (Rock Canyon), 57.67; T15. K. Hopkins (Legend), 57.77; T15. L. Miller (ThunderRidge), 57.77; 17. A. Joyce (Chaparral), 58.76; 18. B. Newell (Mountain Vista), 59.43

500 YARD FREESTYLE: A Final— 1. M. Nikanorov (Douglas County), 4 minutes, 56.71 seconds (5ASQT) (All-American Consideration); 2. G. Dyer (Rock Canyon), 5:07.62 (5ASQT); 3. A. Tucker (Ponderosa), 5:11.19 (5ASQT); 4. M. Kawahata (Mountain Vista), 5:11.78 (5ASQT); 5. A. Barnett (Heritage), 5:21.49 (5ASQT); 6. C. Hayes (Chaparral), 5:26.64 (5ASQT)

B Final — 7. F. Leitel (Heritage), 5:25.05 (5ASQT); 8. L. Angelo (Legend), 5:27.72 (5ASQT); 9. Z. Rogers (Rock Canyon), 5:34.57 (5ASQT); 10. J. Auerbach (Heritage), 5:36.92; 11. E. McDonald (ThunderRidge), 5:46.26; 12. R. Stolk (ThunderRidge), 5:54.12

C Final — 13. H. Knight (Heritage), 5:45.42; 14. JANE WIEBE (REGIS JESUIT), 5:45.80; 15. S. Mircetic (Mountain Vista), 5:51.02; 16. S. Polk (Chaparral), 5:54.92; 17. S. Thomas (Rock Canyon), 5:56.66; 18. EMELIA HUDSON (REGIS JESUIT), 5:57.50

200 YARD FREESTYLE RELAY: A Final — 1. Heritage, 1 minute, 37.73 seconds (5ASQT); 2. Rock Canyon, 1:40.62 (5ASQT); 3. Mountain Vista, 1:41.76 (5ASQT); 4. Chaparral, 1:42.45 (5ASQT); 5. ThunderRidge, 1:43.25 (5ASQT); 6. Legend, 1:44.94 (5ASQT)

B Final — 7. Highlands Ranch, 1:45.76 (5ASQT); 8. REGIS JESUIT, 1:50.02; 9. Douglas County, 1:51.77; 10. Ponderosa, 1:53.58

100 YARD BACKSTROKE: A Final — 1. M. Nikanorov (Douglas County), 56.70 seconds (5ASQT); 2. A. Sherman (Heritage), 57.58 (5ASQT); 3. A. Herl (Chaparral), 58.17 (5ASQT); 4. I. Ehm (Heritage), 59.58 (5ASQT); 5. A. Swanson (Heritage), 1:01.31 (5ASQT); 6. C. Romero (Rock Canyon), 1:02.74

B Final — 7. C. Buelow (Heritage), 59.62 seconds (5ASQT); 8. KATE DEBOER (REGIS JESUIT), 1:02.69; 9. A. Stotler (Rock Canyon), 1:02.84; 10. C. Sarak (Mountain Vista), 1:02.85; 11. SAMANTHA SMITH (REGIS JESUIT), 1:03.03; 12. A. Moghaddam (Legend), 1:03.44

C Final — 13. A. Keller (Legend), 1:03.34; 14. EMMA O’DWYER (REGIS JESUIT), 1:04.73; 15. VIVIAN LEEGE (REGIS JESUIT), 1:05.22; 16. K. Harris (Rock Canyon), 1:05.26; 17. A. Stickley (Legend), 1:06.14; 18. J. Gacioch (Legend), 1:06.64

100 YARD BREASTSTROKE: A Final — 1. S. Capp (Heritage), 1 minute, 4.38 seconds (5ASQT); 2. J. Wang (Rock Canyon), 1:06.64 (5ASQT); 3. R. Burton (Highlands Ranch), 1:06.69 (5ASQT); 4. A. Barnett (Heritage), 1:07.11 (5ASQT); 5. E. Smith (Highlands Ranch), 1:08.31 (5ASQT); 6. A. Jackson (Legend), 1:10.80 (5ASQT)

B Final — 7. K. He (Mountain Vista), 1:08.86 (5ASQT); 8. I. Cole (Heritage), 1:09.40 (5ASQT); 9. K. Fawcett (ThunderRidge), 1:10.21 (5ASQT); 10. K. Ketter (Legend), 1:10.52 (5ASQT); 11. C. Smith (Mountain Vista), 1:11.96 (5ASQT); 12. M. Stramel (Douglas Co.), 1:12.75

C Final — 13. B. Binzer (Mountain Vista), 1:11.85 (5ASQT); 14. E. Harper (Mountain Vista0, 1:12.10; 15. A. Tomlinson (Rock Canyon), 1:12.62; 16. RACHEL COOPER (REGIS JESUIT), 1:13.56; 17. S. Lush (Rock Canyon), 1:13.64; 18. W. Zhang (Rock Canyon), 1:14.07

400 YARD FREESTYLE RELAY: A Final — 1. Heritage, 3 minutes, 33.95 seconds (5ASQT); 2. Rock Canyon, 3:38.55 (5ASQT); 3. Legend, 3:40.58 (5ASQT); 4. Mountain Vista, 3:45.74 (5ASQT); 5. Chaparral, 3:46.63 (5ASQT); 6. Highlands Ranch, 3:47.76 (5ASQT)

B Final — 7. REGIS JESUIT, 3:56.45 (5ASQT); 8. ThunderRidge, 3:57.70 (5ASQT); 9. Douglas County, 4:01.86; 10. Ponderosa, 4:04.10