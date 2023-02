THORNTON | Preliminary results for the 2023 Class 5A girls state swim meet held on Feb. 9, 2023, at the Veterans’ Memorial Aquatic Center. The top 10 qualifiers advance to the championship final in each event, while the next 10 make the consolation final scheduled for Feb. 10. Aurora teams and individuals bold and uppercased. Updated as prelims for each event are completed:

2023 CLASS 5A GIRLS STATE SWIM MEET PRELIM RESULTS

Feb. 9, 2023, at Veterans’ Memorial Aquatic Center

200 yard medley relay: Championship finals qualifiers — 1. Cherry Creek, 1 minute, 42.51 seconds; 2, Fairview, 1:44.31; 3. REGIS JESUIT (Sophia Frei, Charlotte Burnham, Sophia Mitsuoka, Taylor Hoffman), 1:44.39; 4. Heritage, 1:45.64; T5. Arapahoe, 1:46.98; T5. Legacy, 1:46.98; 7. Columbine, 1:48.27; 8. GRANDVIEW (Carolina Payne, Paige Dailey, Rebecca Hildebrand, Keira Vail), 1:48.41; 9. Fort Collins, 1:48.59; 10. CHEROKEE TRAIL (Morgan Walker, Jameson Young, Emme Metzmaker, Mckenna Mazeski), 1:49.46

Consolation finals qualifiers — 11. Rocky Mountain, 1:50.10; 12. Rock Canyon, 1:50.68; 13. Brighton, 1:51.20; 14. Boulder, 1:51.81; T15. Chaparral, 1:52.31; T15. Mountain Vista, 1:52.31; 17. Mountain Range, 1:52.42; 18. SMOKY HILL (Mya Noffsinger, Cameryn Walkup, Eve Niemann, Alana Behrens), 1:53.32; 19. Valor Christian, 1:53.60; 20. ThunderRidge, 1:54.58. Other Aurora result: 31. Eaglecrest (Lauren Menefee, Cailyn Baldermann, Nalani Fierro, Alexandra Jones), 2:02.23

200 yard freestyle: Championship finals qualifiers — 1. Zara Zallen (Boulder), 1 minute, 50.16 seconds; 2. Abigail Perry (Lewis-Palmer), 1:51.19; 3. SAMANTHA AGUIRRE (REGIS JESUIT), 1:51.64; 4. Sloan Zallen (Boulder), 1:51.87; 5. TAYLOR JOHANNES (REGIS JESUIT), 1:51.90; 6. Marissa Inouye (Mountain Range), 1:53.01; 7. Gabi Dyer (Rock Canyon), 1:53.02; 8. Sydney Inman (Fairview), 1:53.09; 9. KYA GUIKEMA (GRANDVIEW), 1:53.26; 10. Lindsey Louder (Arapahoe), 1:54.47

Consolation finals qualifiers — 11. Haley Ross (Cherry Creek), 1:54.83; 12. Abigail Gardner (Rock Canyon), 1:54.89; 13. Caroline Dimig (Heritage), 1:5528; 14. Katie Cohen (Cherry Creek), 1:56.29; 15. LEXI STRAMEL (REGIS JESUIT), 1:56.41; 16. Sydnee O’Neil (Fossil Ridge), 1:56.51; 17. Annika Yaworski (Arapahoe), 1:56.52; 18. Morgan Cady (Fairview), 1:56.66; 19. Maggie Hansel (Fairview), 1:57.25; 20. Alyssa Tunggal (ThunderRidge), 1:57.33. Other Aurora results: T21. Emme Metzmaker (Cherokee Trail), 1:57.43 (in swim-off); 28. Brynn Koehler (Grandview), 1:59.14; Mckenna Mazeski (Cherokee Trail) NS

200 yard indiv. medley: Championship finals qualifiers — 1. Mary Macaulay (Heritage), 2 minutes, 2.64 seconds; 2. Teagan Steinmetz (Cherry Creek), 2:03.28; 3. Charlotte Wilson (Cherry Creek), 2:03.55; 4. Amelia Mason (Fairview), 2:03.56; T5. CHARLOTTE BURNHAM (REGIS JESUIT), 2:04.48; T5. Sabrina Rachjaibun (Legacy), 2:04.48; 7. Abbi Crum (Fort Collins), 2:04.82; 8. Sophia Capp (Heritage), 2:06.79; 9. Makenna Reiner (Brighton), 2:07.05; 10. Isabella Forsman (Legacy), 2:07.22

Consolation finals qualifiers — 11. Piper Prince (Arapahoe), 2:07.40; 12. Mai Kawahata (Mountain Vista), 2:07.90; 13. Kenadie Glasgow (Fossil Ridge), 2:08.03; 14. Aislyn Barnett (Heritage), 2:09.39; 15. Jessica Wang (Rock Canyon), 2:10.82; 16. Katherine Forbes (Columbine), 2:10.90; 17. TIERNEY KOHL (REGIS JESUIT), 2:11.20; 18. MEGAN DOUBRAVA (GRANDVIEW), 2:11.44; 19. Emma Bacon (Horizon), 2:12.17; 20. Terese Collingwood (Rocky Mountain), 2:12.30. Other Aurora results: 22. Mya Noffsinger (Smoky Hill), 2:12.71; 23. Aria Clouse (Cherokee Trail), 2:13.59; 28. Ella Drakulich (Cherokee Trail), 2:15.17; 29. Paige Dailey (Grandview), 2:15.34; 34. Avery Stanga (Regis Jesuit), 2:16.88

50 yard freestyle: Championship finals qualifiers — 1. Lawson Ficken (Cherry Creek), 22.84 seconds; 2. Alexis Greenhawt (Cherry Creek), 23.34; 3. Ana Loveridge (Cherry Creek), 23.54; 4. AMELIA BROWN (GRANDVIEW), 23.61; T5. Abbie Kehmeier (Legacy), 23.68; T5. Abigail Perry (Lewis-Palmer), 23.68; 7. Reagan Horn (Columbine), 23.84; 8. Ella Gaca-Thiele (Fossil Ridge), 23.98; 9. Ryan Johnston (Arapahoe), 24.14; T10. Katherine Ketter (Legend), 24.19; T10. Elise Ramsden (Heritage), 24.19 (swim-off-required)

Consolation finals qualifiers — 12. Alana Maxey (Cherry Creek), 24.30; 13. Julia Urbanowski (Fairview), 24.35; 14. Mia Waldron (Rocky Mountain), 24.43; 15. JAMESON YOUNG (CHEROKEE TRAIL), 24.50; 16. Taetum Fuller (Columbine), 24.57; 17. Kenzie Myco (Heritage), 24.58; 18. KEIRA VAIL (GRANDVIEW), 24.59; 19. SARAH WOREN (CHEROKEE TRAIL), 24.62; 20. Anna Jorstad (Brighton), 24.63. Other Aurora results: 23. Bella Lane (Cherokee Trail), 24.80; 24. Taylor Hoffman (Regis Jesuit), 24.95; 27. Rebecca Hildebrand (Grandview), 25.12

100 yard butterfly: Championship finals qualifiers — 1. Edith Simecek (Fairview), 54.27 seconds; 2. Alexis Greenhawt (Cherry Creek), 54.58; 3. Amelia Mason (Fairview), 55.06; 4. Maren McDonald (Cherry Creek), 55.46; 5. Isabella Forsman (Legacy), 56.18; 6. SOPHIA FREI (REGIS JESUIT), 56.43; 7. Addy Herl (Chaparral), 56.68; 8. Gracie Thornton (Fossil Ridge), 56.83; 9. Mia Waldron (Rocky Mountain), 57.21; 10. SAMANTHA AGUIRRE (REGIS JESUIT), 57.54

Consolation finals qualifiers — 11. Amaia Sherman (Heritage), 57.79; 12. Amber Siverts (Fort Collins), 58.00; 13. Inge Ehm (Heritaeg), 58.26; 14. Elizabeth Dimig (Heritage), 58.37; 15. MORGAN WALKER (CHEROKEE TRAIL), 58.55; 16. Ella Ziegert (Fairview), 58.63; 17. Hazel Huilman (Boulder), 58.77; 18. Emma Forbes (Columbine), 58.78; 19. Phoenix Rose (Columbine), 58.84; 20. Sydnee O’Neil (Fossil Ridge), 58.92. Other Aurora results: 23. Emme Metzmaker (Cherokee Trail), 59.23; 28. Amelia Marsicek (Regis Jesuit), 59.59; 35. Caroline Payne (Grandview), 1:00.44; 37. Sophia Mitsuoka (Regis Jesuit), 1:00.86; 44. Baylie Renner (Grandview), 1:01.31; T45. Kaitlyn Hafer (Grandview), 1:01.34; T50. Marian Penry (Regis Jesuit), 1:01.67; 65. Vivian Leege (Regis Jesuit), 1:03.43

100 yard freestyle: Championship finals qualifiers — 1. Lawson Ficken (Cherry Creek), 50.11 seconds; 2. Zara Zallen (Boulder), 50.46; 3. Ana Loveridge (Cherry Creek), 51.03; 4. AMELIA BROWN (GRANDVIEW), 51.79; 5. Reagan Horn (Columbine), 52.15; 6. Rachel Ballard (Columbine), 52.30; 7. Ella Gaca-Thiele (Fossil Ridge), 52.37; 8. KEIRA VAIL (GRANDVIEW), 52.38; 9. Katherine Ketter (Legend), 52.62; 10. Kenzie Myco (Heritage), 52.70

Consolation finals qualifiers — 11. Abigail Gardner (Rock Canyon), 52.85; 12. Josie Fields (Denver East), 52.87; 13. Elise Ramsden (Heritage), 52.95; 14. Kendyll Wilkinson (Fruita Monument), 53.00; 15. Lindsey Louder (Arapahoe), 53.05; 16. KYA GUIKEMA (GRANDVIEW), 53.24; 17. SARAH WOREN (CHEROKEE TRAIL), 53.49; 18. Alana Maxey (Cherry Creek), 53.64; 19. Sydney Pippert (Mountain Range), 53.82; 20. TAYLOR HOFFMAN (REGIS JESUIT), 54.05. Other Aurora results: 25. Rebecca Hildebrand (Grandview), 54.46; 27. Bella Lane (Cherokee Trail), 54.67; 32. Elise Kittleson (Regis Jesuit), 54.99; 43. Olivia Jisa (Cherokee Trail), 55.63; 44. Mckenna Mazeski (Cherokee Trail), 55.85