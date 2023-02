THORNTON | Team scores and final event results from the Class 5A girls state swim meet on Feb. 10, 2023, at Veterans’ Memorial Aquatic Center:

2023 CLASS 5A GIRLS STATE SWIM MEET RESULTS

Team scores: 1. Cherry Creek 448 points; 2. REGIS JESUIT 367.5; 3. Heritage 321; 4. Fairview 298; 5. GRANDVIEW 233; 6. Columbine 204; 7. Legacy 203; 8. Boulder 181.5; 9. Arapahoe 164; 10. Rock Canyon 146; 11. Fossil Ridge 145; 12. Fort Collins 107; 13. CHEROKEE TRAIL 97; 14. Legend 86; 15. Mountain Range 84; 16. Chaparral 66; 17. Brighton 54; 18. Denver East 53; 19. Lewis-Palmer 50; 20. Mountain Vista 35; 21. Rocky Mountain 33; 22. Valor Christian 26; 23. SMOKY HILL 21; 24. Arvada West 18; 25. Horizon 17; 26. Chatfield 15; 27. Ralston Valley 9; 28. Fruita Monument 6; 29. ThunderRidge 5

1-meter diving (Feb. 7): A Final — 1. Morgan Manley (Denver East), 467.85 points; 2. Elle Gray (Fort Collins), 448.20; 3. SARAH MANN (REGIS JESUIT), 439.10; 4. ADDISON CAMPBELL (GRANDVIEW), 438.55; 5. Samantha Zakhem (Columbine), 429.65; 6. KATHRYN JEWELL (REGIS JESUIT), 428.75; 7. MAYA KRIZ (REGIS JESUIT), 424.10; 8. Haley Like (Horizon), 417.90; 9. Delaney Price (Cherry Creek), 409.55; 10. Layla Petz (Arvada West), 406.50; 11. Emma Lence (Chatfield), 405.65; 12. Caroline Younge (Fairview), 403.05; 13. Olivia Ice (Legend), 394.30; 14. HAILEY-CATE BULL (GRANDVIEW), 392.75; 15. Madina Schebler (Valor Christian), 366.95; 16. Jennifer Masten (Arvada West), 365.15; 17. Claire Coddington (Rock Canyon), 363.65; 18. Anna Porter (Rock Canyon), 363.40; 19. Amber Mitchell (Arapahoe), 362.80; 20. Aspen Hackbarth (Cherry Creek), 359.75. Other Aurora scores (in prelims): 28. Tanvi Jitta (Grandview), 170.65; 38. Jasmine Munn (Regis Jesuit), 151.65

200 yard medley relay: Championship final — 1. Cherry Creek, 1 minute, 41.77 seconds; 2. REGIS JESUIT (Sophia Frei, Charlotte Burnham, Sophia Mitsuoka, Taylor Hoffman), 1:43.52; 3. Fairview, 1:44.64; 4. Legacy, 1:45.24; 5. Heritage, 1:45.34; 6. Arapahoe, 1:45.53; 7. Columbine, 1:46.80; 8. Fort Collins, 1:47.81; 9. GRANDVIEW (Caroline Payne, Paige Dailey, Rebecca Hildebrand, Keira Vail), 1:48.21; 10. CHEROKEE TRAIL (Morgan Walker, Jameson Young, Emme Metzmaker, Mckenna Mazeski), 1:49.44

Consolation final — 11. Boulder, 1:49.93; 12. Mountain Range, 1:50.04; 13. Brighton, 1:50.21; 14. Rock Canyon, 1:50.39; 15. Rocky Mountain, 1:50.67; 16. Chaparral, 1:51.22; 17. Valor Christian, 1:52.27; 18. SMOKY HILL (Mya Noffsinger, Cameryn Walkup, Eve Niemann, Alana Behrens), 1:52.55; 19. Mountain Vista, 1:52.56; 20. ThunderRidge, 1:59.91

200 yard freestyle: Championship final — 1. Zara Zallen (Boulder), 1 minute, 48.58 seconds; 2. Abigail Perry (Lewis-Palmer), 1:49.31; 3. Marissa Inouye (Mountain Range), 1:50.20; 4. TAYLOR JOHANNSEN (REGIS JESUIT), 1:52.42; 5. Gabi Dyer (Rock Canyon), 1:52.46; 6. Sloan Zallen (Boulder), 1:52.66; 7. Sydney Inman (Fairview), 1:53.15; 8. Lindsey Louder (Arapahoe), 1:53.43; 9. SAMANTHA AGUIRRE (REGIS JESUIT), 1:53.57; 10. KYA GUIKEMA (GRANDVIEW), 1:55.23

Consolation final — 11. Abigail Gardner (Rock Canyon), 1:51.28; 12. Haley Ross (Cherry Creek), 1:54.41; 13. Caroline Dimig (Heritage), 1:55.06; 14. Morgan Cady (Fairview), 1:55.21; 15. Sydnee O’Neil (Fossil Ridge), 1:56.15; 16. LEXI STRAMEL (REGIS JESUIT), 1:56.23; 17. Annika Yaworski (Arapahoe), 1:56.26; 18. Katie Cohen (Cherry Creek), 1:56.71; 19. Maggie Hansel (Fairview), 1:56.77; 20. Alyssa Tunggal (ThunderRidge), 1:58.82

200 yard individual medley: Championship final — 1. Mary Macaulay (Heritage), 2 minutes, 0.67 seconds; 2. Charlotte Wilson (Cherry Creek), 2:01.01; 3. CHARLOTTE BURNHAM (REGIS JESUIT), 2:03.35; 4. Sabrina Rachjaibun (Legacy), 2:03.84; 5. Amelia Mason (Fairview), 2:04.04; 6. Teagan Steinmetz (Cherry Creek), 2:04.32; 7. Sophia Capp (Heritage), 2:06.26; 8. Isabella Forsman (Legacy), 2:06.61; 9. Abbi Crum (Fort Collins), 2:06.89; 10. Makenna Reiner (Brighton), 2:07.08

Consolation final — 11. Mai Kawahata (Mountain Vista), 2:05.85; 12. Piper Prince (Arapahoe), 2:07.63; 13. Jessica Wang (Rock Canyon), 2:08.02; 14. Kenadie Glasgow (Fossil Ridge), 2:08.48; 15. Aislyn Barnett (Heritage), 2:09.07; 16. Katherine Forbes (Columbine), 2:10.31; 17. MEGAN DOUBRAVA (GRANDVIEW), 2:10.48; 18. TIERNEY KOHL (REGIS JESUIT), 2:11.64; 19. Emma Bacon (Horizon), 2:12.95; 20. Teresa Collingwood (Rocky Mountain), 2:13.75

50 yard individual medley: Championship final — 1. Lawson Ficken (Cherry Creek), 22.64 seconds; 2. Alexis Greenhawt (Cherry Creek), 22.82; 3. AMELIA BROWN (GRANDVIEW), 23.30; 4. Abigail Perry (Lewis-Palmer), 23.32; 5. Ella Gaca-Thiele (Fossil Ridge), 23.38; 6. Ana Loveridge (Cherry Creek), 23.59; 7. Abbie Kehmeier (Legacy), 23.76; 8. Reagan Horn (Columbine), 24.12; 9. Ryan Johnston (Arapahoe), 24.21; 10. Katherine Ketter (Legend), 24.27

Consolation final — 11. Elise Ramadan (Heritage), 24.16; 12. Julia Urbanowski (Fairview), 24.18; 13. JAMESON YOUNG (CHEROKEE TRAIL), 24.34; 14. Mia Waldron (Rocky Mountain), 24.43; 15. SARAH WOREN (CHEROKEE TRAIL), 24.44; 16. Kenzie Myco (Heritage), 24.46; 17. KEIRA VAIL (GRANDVIEW), 24.54; 18. Alana Maxey (Cherry Creek), 24.55; 19. Anna Jorstad (Brighton), 24.58; 20. Taetum Fuller (Columbine), 24.85

100 yard butterfly: Championship final — 1. Edith Simecek (Fairview), 53.57 seconds; 2. Alexis Greenhawt (Cherry Creek), 53.99; 3. Amelia Mason (Fairview), 54.67; 4. Maren McDonald (Cherry Creek), 55.05; 5. SOPHIA FREI (REGIS JESUIT), 55.96; 6. Isabella Forsman (Legacy), 56.29; 7. SAMANTHA AGUIRRE (REGIS JESUIT), 56.54; 8. Addy Herl (Chaparral), 56.64; 9. Gracie Thornton (Fossil Ridge), 56.73; 10. Mia Waldron (Rocky Mountain), 56.74

Consolation final — 11. Inge Ehm (Heritage), 57.72; 12. Amber Siverts (Fort Collins), 58.00; 13. Elizabeth Dimig (Heritage), 58.16; 14. Ella Ziegert (Fairview), 58.24; 15. Phoenix Rose (Columbine), 58.33; 16. MORGAN WALKER (CHEROKEE TRAIL), 58.37; 17. Sydnee O’Neil (Fossil Ridge), 58.39; 18. Amaia Sherman (Heritage), 58.41; 19. Hazel Huilman (Boulder), 58.87; 20. Emma Forbes (Columbine), 59.21

100 yard freestyle: Championship final — 1. Lawson Ficken (Cherry Creek), 48.77 seconds; 2. Zara Zallen (Boulder), 49.84; 3. Ella Gaca-Thiele (Fossil Ridge), 50.50; 4. Ana Loveridge (Cherry Creek), 51.39; 5. AMELIA BROWN (GRANDVIEW), 51.54; 6. Kenzie Myco (Heritage), 51.75; 7. Rachel Ballard (Columbine), 51.88; 8. Katherine Ketter (Legend), 52.25; 9. Reagan Horn (Columbine), 52.31; 10. KEIRA VAIL (GRANDVIEW), 52.67

Consolation final — 11. Josie Fields (Denver East) 52.50; 12. Abigail Gardner (Rock Canyon), 52.74; 13. Elise Ramsden (Heritage), 52.75; 14. Lindsey Louder (Arapahoe), 52.86; 15. Kendall Wilkinson (Fruita Monument), 52.98; 16. KYA GUIKEMA (GRANDVIEW), 53.43; 17. SARAH WOREN (CHEROKEE TRAIL), 53.57; 18. Sydney Pippert (Mountain Range), 53.78; 19. Alana Maxey (Cherry Creek), 54.10; 20. TAYLOR HOFFMAN (REGIS JESUIT), 54.50

500 yard freestyle: Championship final — 1. Sabrina Rachjabun (Legacy), 4 minutes, 55.89 seconds; 2. Marissa Inouye (Mountain Range), 4:57.31; 3. Sloan Zallen (Boulder), 4:58.92; 4. Gabi Dyer (Rock Canyon), 5:01.94; 5. TAYLOR JOHANNSEN (REGIS JESUIT), 5:02.51; 6. Morgan Cady (Fairview), 5:05.18; 7. Sydney Inman (Fairview), 5:06.70; 8. CAMERYN WALKUP (SMOKY HILL), 5:08.74; 9. Haley Ross (Cherry Creek), 5:08.81; 10. LEXI STRAMEL (REGIS JESUIT), 5:14.58

Consolation final — 11. Sophie Porter (Columbine), 5:12.68; 12. Alyssa Gonci (Ralston Valley), 5:14.21; 13. Lillian Wehr (Arapahoe), 5:15.91; 14. MEGAN DOUBRAVA (GRANDVIEW), 5:16.38; 15. Caroline Dimig (Heritage), 5:16.54; 16. Grace Knight (Fossil Ridge), 5:17.57; 17. Julia Raskay (Legacy), 5:19.04; 18. BRYNN KOEHLER (GRANDVIEW), 5:19.49; 19. Inge Ehm (Heritage), 5:21.15; 20. Kaylie Gibbs (Legend), 5:22.05

200 yard freestyle relay: Championship final — 1. Cherry Creek, 1 minute, 30.81 seconds; 2. Fairview, 1:34.83; 3. Heritage, 1:35.63; 4. Boulder, 1:36.78; 5. Columbine, 1:37.15; 6. REGIS JESUIT (Samantha Aguirre, Elise Kittleson, Taylor Hoffman, Taylor Johannsen), 1:37.24; 7. Fossil Ridge, 1:38.17; 8. GRANDVIEW (Megan Doubrava, Rebecca Hildebrand, Kya Guikema, Amelia Brown), 1:38.35; 9. CHEROKEE TRAIL (Jameson Young, Bella Lane, Mckenna Mazeski, Sarah Woren), 1:38.51; 10. Legend, 1:38.93

Consolation final — 11. Mountain Range, 1:38.09; 12. Rock Canyon, 1:38.71; 13. Chaparral, 1:39.27; 14. Brighton, 1:39.35; 15. Legacy, 1:39.84; 16. Mountain Vista, 1:39.89; 17. Denver East, 1:41.52; 18. Arapahoe, 1:41.87; 19. Lewis-Palmer, 1:42.03; 20. ThunderRidge, 1:42.41

100 yard backstroke: Championship final — 1. Charlotte Wilson (Cherry Creek), 52.95 seconds; 2. SOPHIA FREI (REGIS JESUIT), 54.66; 3. Mary Macaulay (Heritage), 54.73; 4. Edith Simecek (Fairview), 55.16; 5. Abbie Kehmeier (Legacy), 55.75; 6. Addy Herl (Chaparral), 56.10; 7. Ella Ziegert (Fairview), 57.09; 8. Amaia Sherman (Heritage), 57.51; 9. Piper Prince (Arapahoe), 57.61; 10. Abbi Crum (Fort Collins), 58.17

Consolation final — 11. Rachel Ballard (Columbine), 57.28; 12. Faith Leitel (Heritage), 57.54; 13. AMELIA MARSICEK (REGIS JESUIT), 58.51; 14. Keira McDowell (Legend), 58.63; 15. Lauryn Oram (Fort Collins), 58.66; 16. Lily Esmas (Cherry Creek), 58.69; 17. Cora Buelow (Heritage), 59.24; 18. Isabella Perkins (Brighton), 59.32; 19. MORGAN WALKER (CHEROKEE TRAIL), 59.85; 20. Anna Jorstad (Brighton), 1:00.17

100 yard breaststroke: Championship final — 1. CHARLOTTE BURNHAM (REGIS JESUIT), 1 minute, 2.40 seconds; 2. PAIGE DAILEY (GRANDVIEW), 1:02.46; 3. Ryan Johnston (Arapahoe), 1:02.83; 4. Teagan Steinmetz (Cherry Creek), 1:02.89; 5. Katie Cohen (Cherry Creek), 1:03.20; 6. Sophia Capp (Heritage), 1:04.40; 7. Katherine Forbes (Columbine), 1:04.65; 8. KAITLYN HAFER (GRANDVIEW), 1:05.37; 9. Jessica Wang (Rock Canyon), 1:05.46; 10. TIERNEY KOHL (REGIS JESUIT), 1:06.13

Consolation final — 11. Aislyn Barnett (Heritage), 1:04.87; 12. Maren McDonald (Cherry Creek), 1:05.03; 13. Mai Kawabata (Mountain Vista), 1:05.66; 14. Kenadie Glasgow (Fossil Ridge), 1:06.00; 15. Isabella Cole (Heritage), 1:07.11; 16. Makenna Reiner (Brighton), 1:07.19; T17. MARIAN PENRY (REGIS JESUIT), 1:07.43; T17. Hazel Huilman (Boulder), 1:07.43; 19. Kelsie He (Mountain Vista), 1:07.70; 20. Brynn Bowman (Arapahoe), 1:07.71

400 yard freestyle relay: Championship final — 1. Cherry Creek, 3 minutes, 23.66 seconds; 2. REGIS JESUIT (Samantha Aguirre, Sophia Frei, Charlotte Burnham, Taylor Johannsen), 3:27.12; 3. Legacy, 3:29.43; 4. Heritage, 3:30.66; 5. Fairview, 3:31.15; 6. Boulder, 3:32.00; 7. Fossil Ridge, 3:32.44; 8. Arapahoe, 3:32.84; 9. Rock Canyon, 3:32.97; 10. GRANDVIEW (Kya Guikema, Megan Doubrava, Keira Vail, Amelia Brown), 3:33.39

Consolation final — 11. Columbine, 3:33.64; 12. CHEROKEE TRAIL (Bella Lane, Emme Metzmaker, Sarah Woren, Morgan Walker), 3:34.91; 13. Legend, 3:35.76; 14. Fort Collins, 3:36.15; 15. Valor Christian, 3:40.39; 16. Denver East, 3:43.34; 17. Chaparral, 3:44.77; 18. Lewis-Palmer, 3:47.14; 19. Chatfield, 3:48.04; Mountain Vista DQ