LITTLETON | Team scores and individual event results for the 2023 Centennial “A” League Championship girls swim meet on Feb. 4, 2023, at Arapahoe High School. Aurora team and individuals bold and uppercased:

2023 CENTENNIAL “A” LEAGUE CHAMPIONSHIP GIRLS SWIM MEET RESULTS

Feb. 4 at Arapahoe High School

Team scores: 1. Cherry Creek 901 points; 2. Arapahoe 816; 3. CHEROKEE TRAIL 785; 4. GRANDVIEW 756; 5. SMOKY HILL 422; 6. EAGLECREST 308, 7. Mullen 156; 8. OVERLAND 6

200 YARD MEDLEY RELAY: A Final — 1. Cherry Creek, 1 minute, 44.13 seconds; 2.M Arapahoe, 1:46.77; 3. GRANDVIEW (Caroline Payne, Paige Dailey, Becky Hildebrand, Kya Guikema), 1:49.67; 4. CHEROKEE TRAIL, 1:52.39; 5. SMOKY HILL, 1:52.60; 6. EAGLECREST, 2:01.32; 7. Mullen, 2:03.82

200 YARD FREESTYLE: A Final — 1. Lindsey Louder (Arapahoe), 1 minute, 52.49 seconds; 2. Haley Ross (Cherry Creek), 1:54.33; 3. Katie Cohen (Cherry Creek), 1:55.85; 4. Annika Yaworski (Arapahoe), 1:56.21; 5. EMME METZMAKER (CHEROKEE TRAIL), 1:58.63; 6. BILLIE KOEHLER (GRANDVIEW), 1:58.86; 7. MEGAN DOUBRAVA (GRANDVIEW), 1:59.61; 8. Kate-Hayden Stickley (Arapahoe), 2:03.63

B Final — 9. MYA NOFFSINGER (SMOKY HILL), 1:57.79; 10. OLIVIA JISA (CHEROKEE TRAIL), 2:02.73; 11. Hope Bangs (Arapahoe), 2:02.77; 12. MCKENNA MAZESKI (CHEROKEE TRAIL), 2:03.81; 13. Flynn Maguire (Cherry Creek), 2:05.23; 14. Emily Cohen (Cherry Creek), 2:05.63; 15. SAGE TRUSLER (CHEORKEE TRAIL), 2:06.85; 16. CAROLINE PAYNE (GRANDVIEW), 2:07.20; Other Aurora results: 18. Kateryna Fajda (Grandview), 2:10.25; 20. Greta Smolenski (Smoky Hill), 2:12.84; 21. Sophia Smolenski (Smoky Hill), 2:13.16; 22. Nalani Fierro (Eaglecrest), 2:13.43; 23. Manzi Venter (Eaglecrest), 2:17.64; 24. Abby Goodwin (Eaglecrest), 2:27.58

200 YARD INDIV. MEDLEY: A Final — 1. Piper Prince (Arapahoe), 2 minutes, 9.72 seconds; 2. CAMERYN WALKUP (SMOKY HILL), 2:10.72; 3. Ava Loveridge (Cherry Creek), 2:12.33; 4. ARIA CLOUSE (CHEROKEE TRAIL), 2:14.79; 5. Sawyer Davidow (Cherry Creek), 2:16.47; 6. PAIGE DAILEY (GRANDVIEW), 2:16.92; 7. KAITLYN HAFER (GRANDVIEW), 2:18.37; 8. ELLA DRAKULICH (CHEROKEE TRAIL), 2:19.48

B Final — 9. TESS DURRELL (SMOKY HILL), 2:19.86; 10. Naomi Mancherien (Arapahoe), 2:22.67; 11. Avery Hammat (Cherry Creek), 2:26.89; 12. Sabrina Chen (Cherry Creek), 2:27.13; 13. Brynn Bowman (Arapahoe), 2:27.47; 14. BAYLIE RENNER (GRANDVIEW), 2:28.23; 15. MEAGAN WALKER (CHEROKEE TRAIL), 2:28.52; 16. Jane Griffin (Arapahoe), 2:31.35; Other Aurora results: 17. Cailyn Baldermann (Eaglecrest), 2:28.96; 18. Megan Yee (Grandview), 2:29.73; 19. Sierra Bryan (Cherokee Trail), 2:32.28; 20. Kendall Halfacre (Eaglecrest), 2:35.73; 21. Evelyn Gustin (Eaglecrest), 2:41.45; 22. Cylee Karabell (Eaglecrest), 2:46.08; 24. Kiya Olivas (Smoky Hill), 2:55.34

50 YARD FREESTYLE: A Final — 1. AMELIA BROWN (GRANDVIEW), 23.67 seconds; 2. SARAH WOREN (CHEROKEE TRAIL), 24.50; 3. Maren McDonald (Cherry Creek), 24.61; 4. BELLA LANE (CHEROKEE TRAIL), 24.72; 5. Bea Earley (Cherry Creek), 25.09; 6. KYA GUIKEMA (GRANDVIEW), 25.40; 7. Lily Esmas (Cherry Creek), 25.53; 8. Ella Jones (Cherry Creek), 25.86



B Final — 9. Rhiah Gray (Arapahoe), 25.96; 10. MADALYN RODAU (CHEROKEE TRAIL), 26.29; 11. A. BEHRENS FASSRAINER (SMOKY HILL), 26.42; 12. VANESSA OBOT (SMOKY HILL), 26.49; 13. MORGAN GOODRICH (SMOKY HILL), 26.66; 14. ALEX JONES (EAGLECREST), 26.69; 15. LAUREN MENEFEE (EAGLECREST), 26.92; 16. Shannon McCarthy (Mullen), 26.99; Other Aurora results: 17. Shannon Beaulieu (Eaglecrest), 26.68; 19. Rachel Williams (Cherokee Trail), 27.09; 22. Kadia Crumb (Grandview), 27.59; 24. Jacelyn Bowman (Eaglecrest), 27.98

1-METER DIVING: A Final — 1. ADDISON CAMPBELL (GRANDVIEW), 488.95 points; 2. Delaney Price (Cherry Creek), 449.00; 3. Aspen Hackbarth (Cherry Creek), 424.25; 4. Hannah Ralfe (Cherry Creek), 396.85; 5. Amber Mitchell (Arapahoe), 393.45; 6. KAILYN MITCHELL (SMOKY HILL), 389.70; 7. Halle Travis (Arapahoe), 380.20; 8. TANVI JITTA (GRANDVIEW), 372.35; 9. Kira Dyer (Arapahoe), 366.35; 10. TEA DEPAZ (CHEROKEE TRAIL), 351.90; 11. Riley Burge (Arapahoe), 347.20; 12. Samantha Hicks (Cherry Creek), 346.85; 13. TAYLOR BROWNING (EAGLECREST), 345.15; 14. ISABELLE BECKER (CHEROKEE TRAIL), 314.25; 15. JESSICA LALLY (SMOKY HILL), 305.35; 16. BROOKLYN LUCAS THRASHER (CHEROKEE TRAIL), 302.20; 17. LUCY PORTER (OVERLAND), 302.00; 15. MIA WALESKI (SMOKY HILL), 299.80; 20. PEYTYN VINCENT (CHEROKEE TRAIL), 296.80

100 YARD BUTTERFLY: A Final — 1. Ryan Johnston (Arapahoe), 58.06 seconds; 2. Annika Yaworski (Arapahoe), 59.41; 3. MORGAN WALKER (CHEROKEE TRAIL), 59.77; 4. Kate-Hayden Stickley (Arapahoe), 1:00.29; 5. CAMERYN WALKUP (SMOKY HILL), 1:00.31; 6. MEGAN DOUBRAVA (GRANDVIEW), 1:00.61; 7. BECKY HILDEBRAND (GRANDVIEW), 1:01.45; 8. CAROLINE PAYNE (GRANDVIEW), 1:01.97

B Final — 9. Amelia Decaporale (Cherry Creek), 1:01.30; 10. Frances Earley (Cherry Creek), 1:02.02; 11. Naomi Mancherien (Arapahoe), 1:02.22; 12. BILLIE KOEHLER (GRANDVIEW), 1:02.24; 13. Ava Ross (Cherry Creek), 1:02.30; 14. MCKENNA MAZESKI (CHEROKEE TRAIL), 1:02.55; 15. Caroline Laughlin (Cherry Creek), 1:03.26. Other Aurora results: 17. Pacee Russell (Cherokee Trail), 1:04.81; 18. Giavelle Salsig (Cherokee Trail), 1:05.92; 19. Nalani Fierro (Eaglecrest), 1:08.62; 20. Talei Ricketson (Smoky Hill), 1:11.21; 21. Brianna Obot (Smoky Hill), 1:11.32; 22. Evelyn Gustin (Eaglecrest), 1:14.81; 23. Sadie Halladay (Eaglecrest), 1:18.10

100 YARD FREESTYLE: A Final — 1. AMELIA BROWN (GRANDVIEW), 52.10 seconds; 2. Lindsey Louder (Arapahoe), 52.65; 3. Charlotte Wilson (Cherry Creek), 52.71; 4. KEIRA VAIL (GRANDVIEW), 53.33; 5. SARAH WOREN (CHEROKEE TRAIL), 53.36; 6. KYA GUIKEMA (GRANDVIEW), 54.41; 7. BELLA LANE (CHEROKEE TRAIL), 54.43; 8. EMME METZMAKER (CHEROKEE TRAIL), 55.01

B Final — 9. BECKY HILDEBRAND (GRANDVIEW), 56.07; 10. Chloe Bosley (Arapahoe), 56.58; 11. Rhiah Gray (Arapahoe), 56.65; 12. Brielle Doidge (Cherry Creek), 57.27; 13. ALEX JONES (EAGLECREST), 58.28; 14. Emily Dick (Cherry Creek), 58.54; 15. LIN NARAOKA (EAGLECREST), 58.64; 16. Audrey Luong (Cherry Creek), 58.72. Other Aurora results: 18. Seunghee Oh (Cherokee Trail), 58.04; 19. A. Behrens Fassrainer (Smoky Hill), 58.60; 20. Morgan Goodrich (Smoky Hill), 58.78; 21. Greta Smolenski (Smoky Hill), 59.71; 22. Shannon Beaulieu (Eaglecrest), 1:00.61; 23. Vanessa Obot (Smoky Hill), 1:01.04

500 YARD FREESTYLE: A Final — 1. Madison Williams (Cherry Creek), 5 minutes, 20.61 seconds; 2. Lilli Wehr (Arapahoe), 5:20.63; 3. Teagan Denne (Cherry Creek), 5:34.54; 4. SAGE TRUSLER (CHEROKEE TRAIL), 5:35.81; 5. OLIVIA JISA (CHEROKEE TRAIL), 5:35.86; 6. SARAH BECKLEY (CHEROKEE TRAIL), 5:38.28; 7. Emily Cohen (Cherry Creek), 5:38.43; 8. Carly Perdew (Arapahoe), 5:40.53

B Final — 9. Hope Bangs (Arapahoe), 5:40.82; 10. Annie Kozlevchar (Mullen), 5:42.15; 11. Lauren Helm (Cherry Creek), 5:42.44; 12. ALESSANDRA PEZZIMENTI (CHEROKEE TRAIL), 5:42.74; 13. AVERY MAY (GRANDVIEW), 5:47.46; 14. LIN NARAOKA (EAGLECREST), 5:54.19; 15. Sally Kohara (Mullen), 5:56.18; 16. Jaelyn Lucero (Arapahoe), 5:58.67. Other Aurora results: 17. Kateryna Fajda (Grandview), 6:00.28; 18. Kadia Crumb (Grandview), 6:05.83; 19. Anastasiya Fajda (Grandview), 6:11.06; 20. Manzi Venter (Eaglecrest), 6:11.64; 21. Sadie Halladay (Eaglecrest), 6:24.38; 22. Kaiya Ricketson (Smoky Hill), 6:33.19

200 YARD FREESTYLE RELAY: A Final — 1. Cherry Creek, 1 minute, 38.55 seconds; 2. GRANDVIEW (Keira Vail, Megan Doubrava, Becky Hildebrand, Amelia Brown), 1:39.37; 3. CHEROKEE TRAIL, 1:41.67; 4. Arapahoe, 1:45.26; 5. SMOKY HILL, 1:48.85; 6. EAGLECREST, 1:49.77; Mullen DQ

100 YARD BACKSTROKE: A Final — 1. Alexis Greenhawt (Cherry Creek), 57.48 seconds; 2. Piper Prince (Arapahoe), 58.34; 3. KEIRA VAIL (GRANDVIEW), 59.72; 4. MORGAN WALKER (CHEROKEE TRAIL), 59.82; 5. Maya Ambardekar (Cherry Creek), 1:00.70; 6. Zoe Wolfe (Cherry Creek), 1:02.17; 7. TESS DURRELL (SMOKY HILL), 1:02.37; 8. BAYLIE RENNER (GRANDVIEW), 1:02.51

B Final — 9. Chloe Bosley (Arapahoe), 1:03.16; 10. Hannah Reese (Cherry Creek), 1:04.27; 11. Lydia Dallapiazza (Arapahoe), 1:04.59; 12. PACEE RUSSELL (CHEROKEE TRAIL), 1:05.33; 13. SYDNEY MCCOY (CHEROKEE TRAIL), 1:05.97; 14. LAUREN MENEFEE (EAGLECREST), 1:06.13; 15. GIAVELLE SALSIG (CHEROKEE TRAIL), 1:06.31; 16. ADRIENNE LAM (GRANDVIEW), 1:07.68. Other Aurora results: 18. Sophia Smolenski (Smoky Hill), 1:08.45; 19. Reema Wagh (Grandview), 1:08.48; 20. Kendall Halfacre (Eaglecrest), 1:09.47; 21. Cailyn Baldermann (Eaglecrest), 1:09.93; 22. Kaylee Barnett (Eaglecrest), 1:10.10; 24. Julia Kaiser (Smoky Hill), 1:16.32

100 YARD BREASTSTROKE: A Final — 1. Ryan Johnston (Arapahoe), 1 minute, 2.78 seconds; 2. PAIGE DAILEY (GRANDVIEW), 1:03.85; 3. KAITLYN HAFER (GRANDVIEW), 1:05.70; 4. Lawson Ficke (Cherry Creek), 1:08.45; 5. ARIA CLOUSE (CHEROKEE TRAIL), 1:08.88; 6. Brynn Bowman (Arapahoe), 1:09.36; 7. MYA NOFFSINGER (SMOKY HILL), 1:10.04; 8. ELLA DRAKULICH (CHEROKEE TRAIL), 1:11.59

B Final — 9. Marco Barclay (Cherry Creek), 1:12.16; 10. Tessa Lenderman (Cherry Creek), 1:12.20; 11. Mackenzie Williams (Cherry Creek), 1:12.37; 12. Morgan Berrett (Arapahoe), 1:12.51; 13. MADALYNN RODAU (CHEROKEE TRAIL), 1:13.44; 14. SYDNEY TARR (CHEROKEE TRAIL), 1:15.47; 15. Sarah Donohue (Arapahoe), 1:16.30; 16. ZOE NEARY (GRANDVIEW), 1:16.41. Other Aurora results: 17. Megan Yea (Grandview), 1:17.43; 18. Brianna Obot (Smoky Hill), 1:18.32; 19. Audrey Logan (Smoky Hill), 1:19.45; 21. Cylee Karabell (Eaglecrest), 1:21.25; 23. Katelynn Bolig (Eaglecrest), 1:27.70; 24. Rachel Allen (Eaglecrest), 1:29.08

400 YARD FREESTYLE RELAY: A Final — 1. Cherry Creek, 3 minutes, 32.43 seconds; 2. GRANDVIEW (Kya Guikema, Megan Doubrava, Keira Vail, Amelia Brown), 3:33.99; 3. Arapahoe, 3:36.50; 4. CHEROKEE TRAIL, 3:37.78; 5. SMOKY HILL, 3:49.67; 6. EAGLECREST, 4:01.10; 7. Mullen, 4:27.47