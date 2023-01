AURORA | Team scores and individual event results from the finals of the 33rd annual Aurora Public Schools Championship girls swim meet held on Jan. 21, 2023, at Rangeview High School.

33RD AURORA PUBLIC SCHOOLS CHAMPIONSHIP GIRLS SWIM MEET

Jan. 21 at Rangeview High School

Team scores: 1. Rangeview 469 points; 2. Hinkley 179; 3. Gateway 138; 4. Aurora Central 134

200 yard medley relay — A Final: 1. Aurora Central (Persais De Haro, Audrey Sandoval, Bernice Guerrero, Lizzett Mireles), 2 minutes, 43.42 secondsl 2. Gateway (Cassidy Ryan, Jayde Dispenza, Fenix Z’Dorn, River Akiwumi-otu), 2:46.50; 3. Hinkley (Yesley Vargas, Rylee Johnson, Andrea Campos, America Cuevas), 3:29.00; Rangeview A & B, Hinkley A DQ

200 yard freestyle — A Final: 1. Kateland Rodriguez (Rangeview), 2 minutes, 31.43 seconds; 2. Lexi Finnimore (Rangeview), 2:36.94; 3. Persais De Haro (Aurora Central), 2:48.75; 4. Alex Tampubolon (Rangeview), 2:54.48; 5. Cassidy Steele (Rangeview), 2:58.54; 6. Janelle Hawley (Hinkley), 3:01.71

B Final: 7. Ana Campos (Hinkley), 3:02.94; 8. Andrea Campos (Hinkley), 3:37.22

200 yard indiv. medley — A Final: 1. Kayla Allen (Rangeview), 2 minutes, 45.26 seconds; 2. Fenix Z’Dorn (Gateway), 2:56.19; 3. Bella Gonzalez (Rangeview), 2:56.40; 4. Maddie Forbis (Rangeview), 3:02.89; 5. Yori Jimenez (Rangeview), 3:55.43

50 yard freestyle — A Final: 1. Savannah Snow (Rangeview), 27.54 seconds; 2. Shemiah Turner (Rangeview), 30.18; 3. Leilani Ransburg (Rangeview), 30.50; 4. Cassidy Ryan (Gateway), 30.52; 5. Bernice Guerrero (Aurora Central), 32.07; 6. Kate Gomez (Rangeview), 33.23

B Final: 7. Nyssa Bailey (Gateway), 33.92; 8. Jade King (Aurora Central), 36.11; 9. Karen Mendoza (Hinkley), 38.32; 10. Lizzett Mireles (Aurora Central), 38.45; 11. Max Bostic (Gateway), 39.34; 12. Helen Hernandez (Hinkley), 43.73

1-meter diving — A Final: 1. Hailey McDonald (Rangeview), 315.75 points; 2. Shayla Tressider (Rangeview), 293.25; 3. Lizzy Baker (Hinkley), 214.80; 4. Kloei Richey (Rangeview), 204.40

100 yard butterfly — A Final: 1. Kayla Allen (Rangeview), 1 minute, 13.09 seconds; 2. Hailey McDonald (Rangeview), 1:15.26; 3. Fernanda Recio (Rangeview), 1:17.19; 4. Kateland Rodriguez (Rangeview), 1:20.44; 5. Janelle Hawley (Hinkley), 1:55.74

100 yard freestyle — A Final: 1. Shemiah Turner (Rangeview), 1 minute, 7.29 seconds; 2. Daveah Archibeque (Rangeview), 1:07.40; 3. Cassidy Ryan (Gateway), 1:09.85; 4. Vicky Castellon (Hinkley), 1:14.54; 5. Bernice Guerrero (Aurora Central), 1:14.82; 6. Persais De Haro (Aurora Central), 1:16.94

B Final: 7. Audrey Sandoval (Aurora Central), 1:21.82; 8. Rylee Johnson (Hinkley), 1:25.10; 9. Jade King (Aurora Central), 1:27.37; 10. Yori Jimenez (Aurora Central), 1:32.31; 11. Andrea Campos (Hinkley), 1:32.58; 12. River Akiwumi-otu (Gateway), 1:33.07

500 yard freestyle — A Final: 1. Fernanda Recio (Rangeview), 6 minutes, 48.13 seconds; 2. Lexi Finnimore (Rangeview), 7:00.81; 3. Lilia Juarez (Rangeview), 7:26.46; 4. Brooke Shelton (Rangeview), 7:44.76; 5. Ana Campos (Hinkley), 8:21.05

200 yard freestyle relay — A Final: 1. Rangeview (Shemiah Turner, Kayla Allen, Lexi Finnimore, Savannah Snow), 2 minutes, 1.06 seconds; 2. Aurora Central (Persais De Haro, Lizzett Mireles, Audrey Sandoval, Bernice Guerrero), 2:22.96; 3. Hinkley (Yesley Vargas, Deborah Erickson, Andrea Campos, Rylee Johnson), 2:27.19; 4. Gateway (River Akiwumi-otu, Jayde Dispenza, Nyssa Bailey, Fenix Z’Dorn), 2:35.66

100 yard backstroke — A Final: 1. Savannah Snow (Rangeview), 1 minute, 13.90 seconds; 2. Kate Gomez (Rangeview), 1:19.23; 3. Vicky Castellon (Hinkley), 1:28.64; 4. Nyssa Bailey (Gateway), 1:30.59; 5. Kiara Thiel (Rangeview), 1:33.74; 6. Yesley Vargas (Hinkley), 2:01.07

B Final: 7. Jayde Dispenza (Gateway), 2:03.29; 8. Mirage Sanchez (Aurora Central), 2:06.28

100 yard breaststroke — A Final: 1. Bella Gonzalez (Rangeview), 1 minute, 29.07 seconds; 2. Daveah Archibeque (Rangeview), 1:35.77; 3. Brooke Shelton (Rangeview), 1:41.94; 4. Audrey Sandoval (Aurora Central), 1:42.19; 5. Lizzy Baker (Hinkley), 1:45.65; Ana Friendrich (Rangeview) DQ

400 yard freestyle relay — A Final: 1. Rangeview (Kateland Rodriguez, Fernanda Recio, Lexi Finnimore, Hailey McDonald), 4 minutes, 40.48 seconds; 2. Gateway (Fenix Z’Dorn, River Akiwumi-otu, Nyssa Bailey, Cassidy Ryan), 5:15.54; 3. Hinkley (Helen Hernandez, Karen Mendoza, Lizzy Baker, Itzel DeLeon), 6:34.14