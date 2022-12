THORNTON | Team scores and individual event results from The REX Coaches Invitational girls swim meet held on Dec. 17, 2022, at the Veterans’ Memorial Aquatic Center. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2022 THE REX COACHES INVITATIONAL GIRLS SWIM MEET

Dec. 17 at VMAC

Class 5A team scores: 1. Cherry Creek 731.50 points; 2. REGIS JESUIT 673; 3. Heritage 576; 4. Fairview 530.50; 5. GRANDVIEW 462; 6. Arapahoe 387; 7. Columbine 384; 8. CHEROKEE TRAIL 340; 9. Legacy 318.50; 10. Legend 249; 11. Rock Canyon 249; 12. SMOKY HILL 158; T13. Chaparral 131; T13. Ralston Valley 131; 15. Mountain Range 94; 16. Denver East 75; 17. Brighton 56; 18. Chatfield 40; 19. Arvada West 13; 20. Douglas County 12

Class 4A team scores: 1. Niwot 244 points; 2. Broomfield 195; 3. Monarch 178; 4. Golden 119; 5. Windsor 113; 6. Ponderosa 97; 7. Dakota Ridge 96; 8. Silver Creek 78; 9. Longmont 75; 10. Centaurus 64; 11. Standley Lake 36; 12. George Washington 34; 13. Denver South 32

Class 3A team scores: 1. St. Mary’s Academy 113 points; 2. D’Evelyn 49; 3. Denver North 43; 4. Northfield 20; 5. Holy Family 13; 6. Kent Denver 7; 7. Estes Park 6

200 yard medley relay: A Final — 1. Cherry Creek, 1 minute, 43.39 seconds; 2. REGIS JESUIT (Sophia Frei, Charlotte Burnham, Sophia Mitsuoka, Taylor HOffman), 1:44.93; 3. Heritage, 1:46.29; 4. Arapahoe, 1:46.95; 5. Fairview, 1:47.40; 6. Legacy, 1:47.82; 7. CHEROKEE TRAIL (Morgan Walker, Jameson Young, Bella Lane, Mckenna Mazeski), 1:50.99; 8. Niwot, 1:51.24; 9. GRANDVIEW (Caroline Payne, Paige Dailey, Becky Hildebrand, Kya Guikema), 1:51.42; Columbine DQ

B Final — 11. Rock Canyon, 1:53.78; 12. Broomfield, 1:56.88; 13. SMOKY HILL (Tess Durrell, Mya Noffsinger, Cameryn Walkup, Alana Behrens Fassrainer), 1:57.96; 14. St. Mary’s Academy, 1:58.09; 15. Ralston Valley, 1:58.90; 16. Legend, 1:59.14; 17. Chaparral, 1:59.77; 18. D’Evelyn, 2:01.15; 19. Dakota Ridge, 2:01.68; 20. Denver East, 2:03.69

200 yard freestyle: A Final — 1. Marissa Inouye (Mountain Range), 1 minute, 51.02 seconds; 2. Gabi Dyer (Rock Canyon), 1:53.48; 3. TAYLOR JOHANNSEN (REGIS JESUIT), 1:54.03; 4. Sienna Hawbaker (Windsor), 1:54.24; 5. SAMANTHA AGUIRRE (REGIS JESUIT), 1:55.22; 6. KYA GUIKEMA (GRANDVIEW), 1:57.78; 7. KEIRA VAIL (GRANDVIEW), 1:58.44; 8. Teagan Steinmetz (Cherry Creek), 1:58.49; 9. Myra Wherry (Broomfield), 2:00.33; 10. Jordan Bindsell (Longmont), 2:00.43

B Final — 11. Ella Ziegert (Fairview), 1:56.15; 12. Morgan Cady (Fairview), 1:56.56; 13. Tuva Sigel (Denver North), 1:56.64; 14. Maggie Hansel (Fairview), 1:57.46; 15. Annika Yaworski (Arapahoe), 1:57.61; 16. LEXI STRAMEL (REGIS JESUIT), 1:58.79; 17. Sophie Porter (Columbine), 2:00.76; 18. Rachel Ballard (Columbine), 2:01.06; 19. Eloise Emig (Heritage), 2:03.37; 20. Charlotte Heuer (Niwot), 2:05.46. Other Aurora results: 21. Emme Metzmaker (Cherokee Trail), 1:58.06

200 yard individual medley: A Final — 1. Mary Macaulay (Heritage), 2 minutes, 2.10 seconds; 2. Sabrina Rachjaibun (Legacy), 2:04.86; 3. CHARLOTTE BURNHAM (REGIS JESUIT), 2:06.85; 4. Piper Prince (Arapahoe), 2:07.89; 5. Katie Forbes (Columbine), 2:11.50; 6. Katie Cohen (Cherry Creek), 2:11.52; 7. MEGAN DOUBRAVA (GRANDVIEW), 2:11.72; 8. TIERNEY KOHL (REGIS JESUIT), 2:11.79; 9. Ellianne Effland (Broomfield), 2:13.72; 10. Elizabeth Dimig (Heritage), 2:14.28

B Final — 11. MYA NOFFSINGER (SMOKY HILL), 2:12.14; 12. Jessica Wang (Rock Canyon), 2:13.13; 13. Ava Ross (Cherry Creek), 2:14.71; 14. AMELIA MARSICEK (REGIS JESUIT), 2:15.33; 15. Julia Raskay (Legacy), 2:15.52; 16. ELLA DRAKULICH (CHEROKEE TRAIL), 2:15.65; 17. Allison Xin (Legacy), 2:17.05; 18. Olivia Shaw (Fairview), 2:17.09; 19. Sawyer Davidow (Cherry Creek), 2:17.21; 20. Allie Inman (Fairview), 2:21.26. Other Aurora results: 21. Aria Clouse (Cherokee Trail), 2:15.57; 26. Avery Stanga (Regis Jesuit), 2:19.28; 27. Kaitlyn Hafer (Grandview), 2:21.01

50 yard freestyle: A Final — 1. Lawson Ficken (Cherry Creek), 23.40 seconds; 2. Amelia Mason (Fairview), 23.50; 3. Jamieson Legh (Niwot), 23.99; 4. Ana Loveridge (Cherry Creek), 24.02; 5. AMELIA BROWN (GRANDVIEW), 24.04; 6. Ryan Johnston (Arapahoe), 24.17; 7. Katie Ketter (Legend), 24.48; 8. Mia Prater (Monarch), 24.60; 9. Julia Urbanowski (Fairview), 25.11; 10. Alana Maxey (Cherry Creek), 25.45

B Final — 11. Reagan Horn (Columbine), 24.30; 12. Abbie Kehmeier (Legacy), 24.37; 13. Edith Simecek (Fairview), 24.42; 14. Emma Forbes (Columbine), 24.44; 15. Addyson Tucker (Ponderosa), 24.53; 16. JAMESON YOUNG (CHEROKEE TRAIL), 24.62; 17. Elise Ramsden (Heritage), 24.65; 18. Nadija Rutar (Golden), 24.66; 19. BELLA LANE (CHEROKEE TRAIL), 24.91; 20. Taetum Fuller (Columbine), 25.19. Other Aurora results: 26. Taylor Hoffman (Regis Jesuit), 25.27; 30. Becky Hildebrand (Grandview), 25.66

1-meter diving: A Final — 1. ADDISON CAMPBELL (GRANDVIEW), 436.35 points; 2. SARAH MANN (REGIS JESUIT), 432.60; 3. Caroline Younge (Fairview), 416.65; 4. Savannah Wolf (Silver Creek), 406.80; 5. KATHRYN JEWELL (REGIS JESUIT), 405.20; 6. Samantha Zakhem (Columbine), 405.05; 7. MAYA KRIZ (REGIS JESUIT), 396.75; 8. Delaney Price (Cherry Creek), 396.25; 9. Emma Lence (Chatfield), 395.85; 10. Sophia Hineline (Ralston Valley), 393.30; 11. Hannah Compton (Ponderosa), 391.55; 12. Elizabeth Fay (Niwot), 384.55; 13. Tessa Grudle (Standley Lake), 381.95; 14. Juliana Dodd (Dakota Ridge), 375.70; 15. Myranda MacMilan (Golden), 375.55; 16. TANVI JITTA (GRANDVIEW), 373.60; 17. JASMINE MUNN (REGIS JESUIT), 367.85

100 yard butterfly: A Final — 1. Amelia Mason (Fairview), 55.19 seconds; 2. Jamieson Legh (Niwot), 55.87; 3. SOPHIA FREI (REGIS JESUIT), 56.09; 4. Mary Macaulay (Heritage), 56.21; 5. Maren McDonald (Cherry Creek), 58.41; 6. Inge Ehm (Heritage), 58.65; 7. Teagan Steinmetz (Cherry Creek), 58.86; 8. Annika Yaworski (Arapahoe), 59.47; 9. SAMANTHA AGUIRRE (REGIS JESUIT), 59.91; 10. MORGAN WALKER (CHEROKEE TRAIL), 1:00.56

B Final — 11. Riley Mills (St. Mary’s Academy), 58.98; 12. Kate-Hayden Stickley (Arapahoe), 59.72; 13. Addy Herl (Chaparral), 59.73; 14. Kiera McDowell (Legend), 59.84; 15. Margo Barclay (Cherry Creek), 59.99; 16. Allison Xin (Legacy), 1:00.52; 17. Rachel Lev-Tov (Fairview), 1:00.64; 18. EMME METZMAKER (CHEROKEE TRAIL), 1:00.95; 19. Frances Earley (Cherry Creek), 1:00.97; 20. TAYLOR HOFFMAN (REGIS JESUIT), 1:02.41; Other Aurora results: 26. Caroline Payne (Grandview), 1:02.41; 28. Baylie Renner (Grandview), 1:02.89; 29. Emme Penry (Regis Jesuit), 1:03.60

100 yard freestyle: A Final — 1. Ana Loveridge (Cherry Creek), 51.89 seconds; 2. Kenzie Mayo (Heritage), 52.92; 3. AMELIA BROWN (GRANDVIEW), 52.94; 4. Jordan Bindsell (Longmont), 53.16; 5. Elise Ramsden (Heritage), 53.22; 6. Katie Ketter (Legend), 53.30; 7. Rachel Ballard (Columbine), 53.32; 8. KEIRA VAIL (GRANDVIEW), 54.03; 9. Tuva Siegel (Denver North), 54.18; 10. Alana Maxey (Cherry Creek), 54.58

B Final — 11. Addyson Tucker (Ponderosa), 53.34; 12. Emma Forbes (Columbine), 53.55; 13. JAMESON YOUNG (CHEROKEE TRAIL), 53.97; 14. KYA GUIKEMA (GRANDVIEW), 54.26; 15. Mia Prater (Monarch), 54.39; 16. BELLA LANE (CHEROKEE TRAIL), 54.79; 17. Virginia Walsh (Centaurus), 54.95; 18. Eliza Lennox (Monarch), 55.12; 19. Julia Urbanowski (Fairview), 55.75; 20. Taetum Fuller (Columbine), 56.19. Other Aurora result: T24. Elise Kittleson (Regis Jesuit), 55.09

500 yard freestyle: A Final — 1. Marissa Inouye (Mountain Range), 5 minutes, 1.15 seconds; 2. Sabrina Rachjaibun (Legacy), 5:03.91; 3. Morgan Cady (Fairview), 5:04.40; 4. TAYLOR JOHANNSEN (REGIS JESUIT), 5:06.10; 5. CAMERYN WALKUP (SMOKY HILL), 5:10.85; 6. Haley Ross (Cherry Creek), 5:13.14; 7. Gabi Dyer (Rock Canyon), 5:14.84; 8. Kaylie Gibbs (Legend), 5:19.50; 9. Sophie Porter (Columbine), 5:22.78; 10. Myra Wherry (Broomfield), 5:26.18

B Final — 11. Inge Ehm (Heritage), 5:21.27; 12. Lucy Porter (Columbine), 5:24.53; 13. Kirsten Tarran (Dakota Ridge), 5:25.86; 14. Abby Keller (Legend), 5:26.23; 15. Hadley Larson (Longmont), 5:28.85; 16. Clara Williams (Columbine), 5:30.30; 17. Eloise Emig (Heritage), 5:30.33; 18. Lilli Wehr (Arapahoe), 5:30.47; 19. Mia Stramel (Douglas County), 5:31.45; 20. Paige Reilly (George Washington), 5:31.59. Other Aurora results: 25. Sage Trusler (Cherokee Trail), 5:33.52; 26. Sarah Beckley (Cherokee Trail), 5:35.76; 30. Allison Shaw (Cherokee Trail), 5:40.30

200 yard freestyle relay: A Final — 1. Cherry Creek, 1 minute, 36.42 seconds; 2. Heritage, 1:38.97; 3. CHEROKEE TRAIL (Jameson Young, Bella Lane, Aria Clouse, Emme Metzmaker), 1:39.28; 4. REGIS JESUIT (Sophia Mitsuoka, Taylor Hoffman, Taylor Johannsen, Samantha Aguirre), 1:40.84; 5. GRANDVIEW (Becky Hildebrand, Megan Doubrava, Keira Vail, Amelia Brown), 1:41.01; 6. Niwot, 1:41.29; 7. Legend, 1:41.79; 8. Fairview, 1:41.91; 9. Columbine, 1:42.48; 10. Rock Canyon, 1:42.66

B Final — 11. Golden, 1:41.77; 12. Legacy, 1:42.10; 13. Chaparral, 1:42.77; 14. Arapahoe, 1:43.66; 15. Monarch, 1:44.95; 16. Ralston Valley, 1:45.33; 17. Brighton, 1:47.08; 18. St. Mary’s Academy, 1:47.73; 19. SMOKY HILL (Megan Goodrich, Tess Durrell, Vanessa Obot, Alana Behrens Fassrainer), 1:47.96; 20. Denver East, 1:49.16

100 yard backstroke: A Final — 1. SOPHIA FREI (REGIS JESUIT), 54.34 seconds; 2. Edith Simecek (Fairview), 56.09; 3. Abbie Kehmeier (Legacy), 56.78; 4. Piper Prince (Arapahoe), 57.01; 5. Lindsey Louder (Arapahoe), 57.24; 6. Ella Ziegert (Fairview), 58.14; 7. Haley Ross (Cherry Creek), 59.17; 8. Faith Leitel (Heritage), 59.71; 9. Virginia Walsh (Centaurus), 59.85; 10. Amaia Sherman (Heritage), 1:00.15

B Final — 11. Cora Buelow (Heritage), 59.83; 12. Ava Ross (Cherry Creek), 1:00.09; 13. Lily Esmas (Cherry Creek), 1:00.21; 14. Keira McDowell (Legend), 1:00.62; 15. Abbey Swanson (Heritage), 1:00.81; 16. AMELIA MARSICEK (REGIS JESUIT), 1:01.64; 17. Maya Ambardekar (Cherry Creek), 1:01.65; 18. Olivia Shaw (Fairview), 1:01.85; 19. MORGAN WALKER (CHEROKEE TRAIL), 1:03.00; 20. Addi Cooper (Legend), 1:03.36. Other Aurora results: 21. Sophia Mitsuoka (Regis Jesuit), 59.95; 22. Mya Noffsinger (Smoky Hill), 1:00.87; 25. Caroline Payne (Grandview), 1:02.48; 29. Samantha Smith (Regis Jesuit), 1:07.49

100 yard breaststroke: A Final — 1. Ryan Johnston (Araphaoe), 1 minute, 2.66 seconds; 2. PAIGE DAILEY (GRANDVIEW), 1:03.12; 3. Katie Cohen (Cherry Creek), 1:03.78; 4. Katie Forbes (Columbine), 1:05.78; 5. CHARLOTTE BURNHAM (REGIS JESUIT), 1:06.11; 6. Sophia Capp (Heritage), 1:06.59; T7. TIERNEY KOHL (REGIS JESUIT), 1:06.83; T7. Charlotte Wilson (Cherry Creek), 1:06.83; 9. KAITLYN HAFER (GRANDVIEW), 1:07.77; 10. Sienna Hawbaker (Windsor), 1:07.93

B Final — 11. Audrey Shambo (Monarch), 1:05.76; 12. Jessica Wang (Rock Canyon), 1:07.70; 13. ARIA CLOUSE (CHEROKEE TRAIL), 1:08.56; 14. Sydney Pippert (Mountain Range), 1:08.70; 15. Charlotte Heuer (Niwot), 1:09.07; 16. Rowan Lavigne (Niwot), 1:09.25; 17. LEXI STRAMEL (REGIS JESUIT), 1:09.39; 18. Ellianne Effland (Broomfield), 1:09.57; 19. Maren McDonald (Cherry Creek), 1:10.03; 20. Zoe Afman (Dakota Ridge), 1:10.40. Other Aurora results: 21. Cameryn Walkup (Smoky Hill), 1:08.27; 23. Emme Penry (Regis Jesuit), 1:11.07; 26. Ella Drakulich (Cherokee Trail), 1:12.03

400 yard freestyle relay: A Final — 1. Cherry Creek, 3 minutes, 28.63 seconds; 2. Fairview, 3:31.57; 3. REGIS JESUIT (Samantha Aguirre, Taylor Johannsen, Charlotte Burnham, Sophia Frei), 3:34.75; 4. Heritage, 3:37.69; 5. GRANDVIEW (Kya Guikema, Megan Doubrava, Keira Vail, Amelia Brown), 3:39.61; 6. Columbine, 3:41.30; 7. Legacy, 3:41.64; 8. CHEROKEE TRAIL (Emme Metzmaker, Olivia Jisa, Mckenna Mazeski, Morgan Walker), 3:42.86; 9. Rock Canyon, 3:48.31; 10. Broomfield, 3:48.69

B Final — 11. Arapahoe, 3:40.14; 12. Monarch, 3:44.76; 13. Legend, 3:45.90; 14. Chaparral, 3:47.30; 15. Golden, 3:47.37; 16. SMOKY HILL (Mya Noffsinger, Morgan Goodrich, Alana Behrens Fassrainer, Cameryn Walkup), 3:52.70; 17. Windsor, 3:53.06; 18. Ralston Valley, 3:54.20; 19. Denver East, 3:54.98; 20. Dakota Ridge, 3:58.88