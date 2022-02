THORNTON | Team scores and final event results from the Class 5A girls state swim meet on Feb. 16, 2022, at Veterans’ Memorial Aquatic Center:

2022 CLASS 5A GIRLS STATE SWIM MEET RESULTS

Team scores: 1. Cherry Creek 502 points; 2. Fairview 397; 3. REGIS JESUIT 349; 4. Legacy 303; 5. Fossil Ridge 196; 6. GRANDVIEW 166; 7. Arapahoe 152.5; 8. Rock Canyon 142.5; 9. Fort Collins 142; 10. Lewis-Palmer 124; 11. Columbine 114; 12. CHEROKEE TRAIL 104; 13. Monarch 96; 14. Chaparral 91; 15. Rocky Mountain 75; 16. Valor Christian 61; 17. Douglas County 58; 18. Mountain Range 56; 19. Doherty 45; 20. Ralston Valley 43; 21. Legend 40; 22. ThunderRidge 38; T23. Mountain Vista 36; T23. Brighton 36; 25. Denver East 27; 26. Arvada West 24; 27. Westminster 19; 28. SMOKY HILL 16; T29. Fruita Monument 6; T29. Horizon 6; 31. Chatfield 4

1-meter diving: 1. Geneva Paul (Arvada West), 487.50 points; 2. Dahlia Allen (Lewis-Palmer), 478.90; 3. CHIARA LOPACH (REGIS JESUIT), 462.25; 4. Morgan Manley (Denver East), 435.50; 5. Jordan Okomoto (Ralston Valley), 431.50; 6. Erin Gleason (Arapahoe), 431.40; 7. Ashley Griffith (Lewis-Palmer), 430.50; 8. MIA HENNINGER (REGIS JESUIT), 422.20; 9. SARAH MANN (REGIS JESUIT), 403.15; 10. Brooke Bennett (Cherry Creek), 401.30; 11. ADDISON CAMPBELL (GRANDVIEW), 397.15; 12. Delaney Price (Cherry Creek), 393.90; 13. MADELEINE HEMSTREET (GRANDVIEW), 382.70; 14. Sophia Hineline (Ralston Valley), 381.70; 15. Haley Like (Horizon), 380.95; 16. Caroline Sullivan (Fort Collins), 378.65; 17. Abby Hutchison (Chatfield), 377.55; 18. MAYA KRIZ (REGIS JESUIT), 369.30; 19. Erin Byrnes (Lewis-Palmer), 368.80; 20. Elle Gray (Fort Collins), 356.80. Other Aurora results:

200 yard medley relay: Championship final — 1. Cherry Creek, 1 minutes, 40.35 seconds; 2. Fairview, 1:41.02; 3. REGIS JESUIT (Sophie Frei, Emma Weber, Allie Sanchez, Grace Dale), 1:41.28; 4. Fossil Ridge, 1:42.59; 5. Legacy, 1:44.39; 6. Fort Collins, 1:45.28; 7. GRANDVIEW (Ava Zadigan, Paige Dailey, Peyton Belcher, Skylar Nollenberger), 1:47.17; 8. Rocky Mountain, 1:48.24; 9. Chaparral, 1:48.69; Arapahoe DQ

Consolation final — 11. Columbine, 1:48.15; 12. Rock Canyon, 1:48.86; 13. Valor Christian, 1:49.04; T14. Brighton, 1:50.81; T14. ThunderRidge, 1:50.81; 16. Lewis-Palmer, 1:51.19; 17. Mountain Vista, 1:51.55; 18. CHEROKEE TRAIL (Morgan Walker, Ella Drakulich, Mckenna Mazeski, Emily Sovern), 1:52.08; 19. Doherty, 1:53.23; 20. Mountain Range, 1:53.92

200 yard freestyle: Championship final — 1. Karolina Bank (Fairview), 1 minute, 49.10 seconds; 2. Abigail Perry (Lewis-Palmer), 1:50.98; 3. Mila Nikanorov (Douglas County), 1:51.85; 4. Elizabeth Brock (Cherry Creek), 1:52.71; 5. Sydney Inman (Fairview), 1:52.77; 6. Abigail Gardner (Rock Canyon), 1:52.92; 7. SKYLAR BRGOCH (CHEROKEE TRAIL), 1:54.36; 8. Marissa Inoye (Mountain Range), 1:54.86; 9. SAMANTHA AGUIRRE (REGIS JESUIT), 1:55.92; 10. Madison Saldanha (Cherry Creek), 1:56.54

Consolation final — 11. Sydnee O’Neil (Fossil Ridge), 1:56.07; 12. EMME METZMAKER (CHEROKEE TRAIL), 1:56.36; T13. Annika Yaworski (Arapahoe), 1:56.61; T13. Gabi Dyer (Rock Canyon), 1:56.61; 15. Haley Ross (Cherry Creek), 1:56.76; 16. Cheyanna Cordova (Westminster), 1:56.93; 17. KYA GUIKEMA (GRANDVIEW), 1:57.05; 18. Sophie Porter (Columbine), 1:57.87; 19. Alayna Adams (Valor Christian), 1:58.39; 20. Mishka LIttle (Fort Collins), 1:58.64

200 yard individual medley: Championship final — 1. Lucy Bell (Fossil Ridge), 1 minute, 56.41 seconds; 2. Charlotte Wilson (Cherry Creek), 2:02.82; 3. Quinlan Hinerfeld (Rocky Mountain), 2:04.29; 4. Sabrina Rachjaibun (Legacy), 2:04.44; 5. Julianne Jones (Fairview), 2:04.82; 6. Teagan Steinmetz (Cherry Creek), 2:04.87; 7. EMMA WEBER (REGIS JESUIT), 2:07.69; 8. Abbi Crum (Fort Collins), 2:08.07; 9. Addison Herl (Chaparral), 2:08.93; 10. Piper Prince (Arapahoe), 2:09.67

Consolation final — 11. SOPHIA FREI (REGIS JESUIT), 2:05.91; 12. Sydney McKenzie (Lewis-Palmer), 2:06.57; 13. Kenadie Glasgow (Fossil Ridge), 2:07.03; 14. Isabella Forsman (Legacy), 2:08.04; 15. Mai Kawahata (Mountain Vista), 2:08.40; 16. Rachel Ballard (Columbine), 2:09.72; 17. KENNA CASHMAN (REGIS JESUIT), 2:09.98; 18. AVA ZADIGAN (GRANDVIEW), 2:11.13; 19. ROSIE JUMP (REGIS JESUIT), 2:11.18; 20. Makenna Reiner (Brighton), 2:12.97

50 yard freestyle: Championship final — 1. Morgan Lukinac (Fairview), 22.74 seconds; 2. Lawson Ficken (Cherry Creek), 22.89; 3. Indigo Armon (Legacy), 23.36; 4. Ana Loveridge (Cherry Creek), 23.59; 5. GRACE DALE (REGIS JESUIT), 23.68; 6. Abbie Kehmeier (Legacy), 23.70; 7. Ella Turken (Cherry Creek), 23.82; 8. Julia Urbanowski (Fairview), 23.89; 9. Ryan Johnston (Arapahoe), 24.35; 10. Abigail Zadorozny (Legacy), 24.38

Consolation final — 11. Emma Forbes (Columbine), 24.16; 12. Katherine Ketter (Legend), 24.26; 13. Eliza Lennox (Monarch), 24.44; 14. Amber Siverts (Fort Collins), 24.53; 15. Mia Prater (Monarch), 24.60; 16. FAITH MARSICEK (REGIS JESUIT), 24.72; 17. KEIRA VAIL (GRANDVIEW), 24.82; 18. Morgan Edstrom (Rock Canyon), 24.83; 19. SARAH WOREN (CHEROKEE TRAIL), 24.91; 20. Sydney Pippert (Mountain Range), 24.96

100 yard butterfly: Championship final — 1. Renee Gillilan (Fossil Ridge), 53.24 seconds; 2. Edith Simecek (Fairview), 54.21; 3. Alexis Greenhawt (Cherry Creek), 54.23; 4. Sydney Bales (Legacy), 54.79; 5. Amelia Mason (Fairview), 55.24; 6. SKYLAR BRGOCH (CHEROKEE TRAIL), 56.27; 7. Amber Siverts (Fort Collins), 56.48; 8. Celia Webster (Monarch), 56.71; 9. ANNELISE THOMAS (SMOKY HILL), 57.32; 10. Madison Saldanha (Cherry Creek), 57.62

Consolation final — 11. Ella Ziegert (Fairview), 57.70; 12. SAMANTHA AGUIRRE (REGIS JESUIT), 57.88; 13. Emily Aten (Brighton), 58.20; 14. ALLIE SANCHEZ (REGIS JESUIT), 58.24; 15. Grace Gardner (Rock Canyon), 58.27; 16. Annika Yaworski (Arapahoe), 58.92; 17. GRETA LEEGE (REGIS JESUIT), 59.09; 18. Alivia Weaver (Legacy), 59.19; 19. Anna Beck (Mountain Vista), 59.25; 20. PEYTON BELCHER (GRANDVIEW), 59.90

100 yard freestyle: Championship final — 1. Lucy Bell (Fossil Ridge), 49.09 seconds; 2. Lawson Ficken (Cherry Creek), 50.16; 3. Ana Rojas (Doherty), 50.22; 4. Indigo Armon (Legacy), 50.95; 5. Morgan Lukinac (Fairview), 51.09; 6. Ana Loveridge (Cherry Creek), 51.76; 7. Rachel Ballard (Columbine), 52.05; 8. Ella Turken (Cherry Creek), 52.36; 9. GRACE DALE (REGIS JESUIT), 52.37; 10. Julia Urbanowski (Fairview), 52.51

Consolation final — 11. Lindsey Louder (Arapahoe), 52.99; 12. Abigail Zadorozny (Legacy), 53.14; 13. Alex Leland (Fort Collins), 53.15; 14. Katherine Ketter (Legend), 53.22; 15. Kendyll Wilkinson (Fruita Monument), 53.23; 16. Mia Prater (Monarch), 53.77; 17. KEIRA VAIL (GRANDVIEW), 53.85; 18. Mishka Little (Fort Collins), 54.00; 19. SARAH WOREN (CHEROKEE TRAIL), 54.02; 20. FAITH MARSICEK (REGIS JESUIT), 54.05

500 yard freestyle: Championship final — 1. Mila Nikanorov (Douglas County), 4 minutes, 55.86 seconds; 2. Sabrina Rachjaibun (Legacy), 4:56.92; 3. Abigail Perry (Lewis-Palmer), 5:01.73; 4. Elizabeth Brock (Cherry Creek), 5:02.10; 5. Abigail Gardner (Rock Canyon), 5:04.18; 6. Amelia Mason (Fairview), 5:05.17; 7. Marissa Inouye (Mountain Range), 5:06.51; 8. Sydney Inman (Fairview), 5:07.57; 9. Cheyanna Cordova (Westminster), 5:13.16; 10. Haley Ross (Cherry Creek), 5:15.53

Consolation final — 11. MEGAN DOUBRAVA (GRANDVIEW), 5:09.75; 12. Sophie Porter (Columbine), 5:11.59; 13. Sydnee O’Neil (Fossil Ridge), 5:12.00; 14. Alayna Adams (Valor Christian), 5:12.85; 15. Gabi Dyer (Rock Canyon), 5:13.64; 16. Kate Mallory (ThunderRidge), 5:14.69; 17. Morgan Cady (Fairview), 5:17.54; 18. Lillian Wehr (Arapahoe), 5:18.27; 19. Julia Raskay (Legacy), 5:19.79; 20. BRYNN KOEHLER (GRANDVIEW), 5:22.95

200 yard freestyle relay: Championship final — 1. Cherry Creek, 1 minute, 33 seconds; 2. Fairview, 1:33.46; 3. Legacy, 1:34.70; 4. REGIS JESUIT (Grace Dale, Faith Marsicek, Amelie Colsman, Rosie Jump), 1:36.37; 5. Fort Collins, 1:36.48; 6. Monarch, 1:39.14; 7. Rock Canyon, 1:39.37; 8. GRANDVIEW (Rebecca Hildebrand, Kya Guikema, Skylar Nollenberger, Keira Vail), 1:39.39; 9. Arapahoe, 1:39.40; 10. Chaparral, 1:39.96

Consolation final — 11. Mountain Range, 1:39.03; 12. CHEROKEE TRAIL (Skylar Brgoch, Ella Drakulich, Mckenna Mazeski, Sarah Woren), 1:39.52; 13. Columbine, 1:40.36; 14. Brighton, 1:40.52; 15. Valor Christian, 1:40.70; 16. Legend, 1:41.41; 17. Douglas County, 1:41.90; 18. Mountain Vista, 1:43.53; 19. ThunderRidge, 1:44.18; 20. Doherty, 1:47.18

100 yard backstroke: Championship final — 1. Alexis Greenhawt (Cherry Creek), 54.03 seconds; 2. Charlotte Wilson (Cherry Creek), 54.09; 3. Sydney Bales (Legacy), 54.11; 4. Ana Rojas (Doherty), 54.43; 5. SOPHIA FREI (REGIS JESUIT), 55.07; 6. Abbie Kehmeier (Legacy), 55.87; 7. Addison Herl (Chaparral), 56.08; 8. Quinlan Hinerfeld (Rocky Mountain), 56.21; 9. Edith Simecek (Fairview), 56.40; 10. ALLIE SANCHEZ (REGIS JESUIT), 57.91

Consolation final — 11. Renee Gillilan (Fossil Ridge), 55.29; 12. Ella Ziegert (Fairview), 56.11; 13. Daciana Colon (Valor Christian), 57.11; 14. AVA ZADIGAN (GRANDVIEW), 57.60; 15. Celia Webster (Monarch), 57.82; 16. Abbi Crum (Fort Collins), 57.87; 17. Meg Mallory (ThunderRidge), 57.93; 18. Lindsey Louder (Arapahoe), 57.94; 19. ANNELISE THOMAS (SMOKY HILL), 58.14; 20. Piper Prince (Arapahoe), 58.59

100 yard breaststroke: Championship final — 1. EMMA WEBER (REGIS JESUIT), 1 minute, 1.65 seconds; 2. Sydney McKenzie (Lewis-Palmer), 1:02.78; 3. Ryan Johnston (Arapahoe), 1:02.99; 4. Karolina Bank (Fairview), 1:03.22; 5. OLIVIA ROUMPH (REGIS JESUIT), 1:03.40; 6. Katie Cohen (Cherry Creek), 1:03.84; 7. PAIGE DAILEY (GRANDVIEW), 1:04.04; 8. Teagan Steinmetz (Cherry Creek), 1:04.32; 9. Mai Kawahata (Mountain Vista), 1:04.32; 10. Julianne Jones (Fairview), 1:05.23

Consolation final — 11. Alex Leland (Fort Collins), 1:05.00; 12. Liberty Edwards (Cherry Creek), 1:05.37; 13. Sidney McCullough (Cherry Creek), 1:05.62; 14. Jessica Wang (Rock Canyon), 1:05.95; 15. KAITLYN HAFER (GRANDVIEW), 1:06.06; 16. Ava McGonigle (Chaparral), 1:06.15; 17. KENNA CASHMAN (REGIS JESUIT), 1:06.39; 18. Isabella Forsman (Legacy), 1:06.49; 19. Grace Gardner (Rock Canyon), 1:06.95; 20. ROSIE JUMP (REGIS JESUIT), 1:07.78

400 yard freestyle relay: Championship final — 1. Fossil Ridge, 3 minutes, 22.86 seconds; 2. Fairview, 3:23.28; 3. Cherry Creek, 3:23.69; 4. Legacy, 3:25.93; 5. REGIS JESUIT (Sophia Frei, Faith Marsicek, Samantha Aguirre, Emma Weber), 3:32.49; 6. CHEROKEE TRAIL (Skylar Brgoch, Emme Metzmaker, Morgan Walker, Sarah Woren), 3:32.97; 7. Columbine, 3:33.38; 8. Arapahoe, 3:34.99; 9. GRANDVIEW (Kya Guikema, Rebecca Hildenbrand, Ava Zadigan, Keira Vail), 3:35.62; 10. Rock Canyon, 3:37.42

Consolation final — 11. Monarch, 3:35.41; 12. Ralston Valley, 3:38.68; 13. Valor Christian, 3:38.70; 14. Legend, 3:39.03; 15. ThunderRidge, 3:40.14; 16. Rocky Mountain, 3:40.64; 17. Denver East, 3:42.23; 18. Douglas County, 3:43.07; 19. Lewis-Palmer, 3:44.17; 20. Chaparral, 3:45.35