AURORA | Team scores and individual results for the 2020 Smoky Hill Invitational girls swim meet held on Jan. 11, 2020, at Smoky Hill High School. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2020 SMOKY HILL INVITATIONAL GIRLS SWIM MEET

Team scores: 1. Heritage 564 points; 2. Chatfield 369; 3. CHEROKEE TRAIL 353; 4. SMOKY HILL 298; 5. Mullen 263; 6. Legend 258; 7. Columbine 236; 8. Chaparral 200; 9. Douglas County 160; 10. George Washington 117; 11. Liberty 79; 12. EAGLECREST 71; 13. Denver South 65; 14. SMOKY HILL JV RED 42; 15. Ponderosa 40; 16. SMOKY HILL JV GREEN 26

200 yard medley relay: A Final — 1. Heritage, 1 minute, 47.83 seconds (5ASQT); 2. Chatfield, 1:50.49 (5ASQT); 3. Mullen, 1:51.12 (4ASQT); 4. SMOKY HILL (Kristina Domashevich, Maggie Robben, Annelise Thomas, Katie Power), 1:52.13 (5ASQT); 5. CHEROKEE TRAIL (Morgan Walker, Kiyah Dotson, Skylar Brgoch, Sarah Torline), 1:52.28 (5ASQT); 6. Chaparral, 1:54.82 (5ASQT)

B Final — 7. Columbine, 1:53.07 (5ASQT); 8. Legend, 1:59.38 (5ASQT); 9. George Washington, 1:59.55 (5ASQT); 10. Douglas County, 2:02.12 (5ASQT); 11. Liberty, 2:04.15 (5ASQT); 12. EAGLECREST (Courtney Menafee, Hadley Phipps, Karla Velasquez, Manzi Venter), 2:05.70; Other Aurora result: 15. Smoky Hill JV Green, 2:06.22

200 yard freestyle: A Final — 1. K. Shanley (Chatfield), 1 minute, 50.71 seconds (5ASQT) (Meet record); 2. M. Kroening (Douglas County), 1:57.09 (5ASQT); 3. SKYLAR BRGOCH (CHEROKEE TRAIL), 1:58.06 (5ASQT); 4. BLYTHE IVERSON (SMOKY HILL), 2:01.84 (5ASQT); 5. B. Kempe (Chatfield), 2:02.95 (5ASQT); 6. E. Lawrence (Heritage), 2:04.08

B Final — 7. R. Ballard (Columbine), 1:59.50 (5ASQT); 8. S. Robles (Heritage), 2:03.61; 9. EMILY SOVERN (CHEROKEE TRAIL), 2:03.89; 10. TATUM LOUTHAN (CHEROKEE TRAIL), 2:05.22; 11. L. Kirkpatrick (Legend), 2:05.62; 12. AVA COBB (CHEROKEE TRAIL), 2:07.17

200 yard individual medley: A Final — 1. A. Shaw (Heritage), 2 minutes, 7.74 seconds (5ASQT); 2. MAGGIE ROBBEN (SMOKY HILL), 2:10.64 (5ASQT); 3. A. Jackson (Legend), 2:14.72 (5ASQT); 4. ANNELISE THOMAS (SMOKY HILL), 2:14.73 (5ASQT); 5. K. Goldtrap (Chatfield), 2:16.36 (5ASQT); 6. L. Sowitch (Mullen), 2:17.56 (4ASQT)

B Final — 7. A. Urroz (Heritage), 2:11.35 (5ASQT); 8. A. Barnett (Heritage), 2:12.54 (5ASQT); 9. MORGAN WALKER (CHEROKEE TRAIL), 2:15.76 (5ASQT); 10. A. McGonigle (Chaparral), 2:15.78 (5ASQT); 11. S. Crippen (Columbine), 2:20.42; 12. M. Nash (Heritage), 2:21.06; Other Aurora results: 16. Gabriella Goris (Smoky Hill), 2:22.44; 17. Hannah Woren (Cherokee Trail), 2:23.81

50 yard freestyle: A Final — 1. M. Mitchell (Heritage), 24.57 seconds (5ASQT); 2. M. Norrid (Chatfield), 24.98 (5ASQT); 3. SARAH TORLINE (CHEROKEE TRAIL), 25.14 (5ASQT); 4. M. Deevy (Heritage), 25.39 (5ASQT); 5. G. Zinis (Mullen), 25.52 (4ASQT); 6. A. Lopez (Heritage), 25.68 (5ASQT)

B Final — 7. Z. Loftin (Legend), 25.18 (5ASQT); 8. C. Terranova (Douglas Co.), 26.04; 9. S. Schmitz (Chaparral), 26.11; 10. M. Kania (Heritage), 26.12; 11. CLAIRE WHITNER (CHEROKEE TRAIL), 26.86; 12. J. Toomer (Chaparral), 26.88

1-meter diving: A Final — 1. CATHERINE RODOCKER (EAGLECREST), 417.55 points (5ASQT); 2. D. Killeen (Columbine), 405.70 (5ASQT); 3. I. Bassock (Heritage), 400.95; 4. G. Downing (Heritage), 374.85 (5ASQT); 5. K. Duff (Chatfield), 361.60 (5ASQT); 6. M. Wehr (Douglas Co.), 335.45; 7. M. Divita (Heritage), 329.10; 8. A. Rinehart (Ponderosa), 317.05; 9. C. Sonoma (Geo. Wash.), 316.95; 10. AUTUMN IVESTER (CHEROKEE TRAIL), 309.10; 11. O. Brehm (Mullen), 301.90; 12. H. Block (Legend), 274.85; 13. H. Compton (Ponderosa), 269.70; 14. C. Ostasz (Chatfield), 267.00; 15. P. Jewell (Douglas Co.), 264.00; 16. KAILYN MITCHELL (SMOKY HILL), 253.40; 17. K. West (Mullen), 246.95; 18. E. Nathan (Heritage), 243.65

100 yard butterfly: A Final — 1. I. Ehm (Heritage), 56.89 seconds (5ASQT); 2. M. Kroening (Douglas CO.), 58.49 (5ASQT); 3. SKYLAR BRGOCH (CHEROKEE TRAIL), 58.73 (5ASQT); 4. A. Urroz (Heritage), 58.83 (5ASQT); 5. E. Kahn (Geo. Wash.), 1:01.54 (5ASQT); 6. KRISTINA DOMASHEVICH (SMOKY HILL), 1:02.14 (5ASQT)

B Final — 7. ANNELISE THOMAS (SMOKY HILL), 1:01.81 (5ASQT); 8. S. Crippen (Columbine), 1:02.39 (5ASQT); 9. A. McLaughlin (Denver South), 1:02.82 (4ASQT); 10. K. Flewell (Chatfield), 1:02.99; 11. TATUM LOUTHAN (CHEROKEE TRAIL), 1:03.74; 12. HANNAH WOREN (CHEROKEE TRAIL), 1:04.21; Other Aurora result: 14. Courtney Menafee (Eaglecrest), 1:04.44

100 yard freestyle: A Final — 1. M. Mitchell (Heritage), 54.05 seconds (5ASQT); 2. SARAH TORLINE (CHEROKEE TRAIL), 54.80 (5ASQT); 3. A. Lopez (Heritage), 55.89 (5ASQT); 4. L. Sowitch (Mullen), 55.98 (4ASQT); 5. M. Macaulay (Mullen), 56.06 (4ASQT); 6. M. Deevy (Heritage), 57.07

B Final — 7. KATIE POWER (SMOKY HILL), 55.74 (5ASQT); 8. EMILY SOVERN (CHEROKEE TRAIL), 55.76 (5ASQT); 9. E. Hurley (Chatfield), 56.93; 10. L. Kline (Chaparral), 57.28; 11. A. Kelly (Legend), 57.60; 12. M. Kania (Heritage), 57.95; Other Aurora result: 14. McKenna Mazeski (Cherokee Trail), 58.07

500 yard freestyle: A Final — 1. K. Shanley (Chatfield), 4 minutes, 57.76 seconds (5ASQT) (Meet record); 2. BLYTHE IVERSON (SMOKY HILL), 5:22.09 (5ASQT); 3. E. Forbes (Columbine), 5:26.08 (5ASQT); 4. S. Porter (Columbine), 5:31.23 (5ASQT); 5. A. McGonigle (Chaparral), 5:33.19 (5ASQT); 6. J. Glist (Chatfield), 5:36.94

B Final — 7. S. Beelaert (Chatfield), 5:40.56; 8. S. Robles (Heritage), 5:40.78; 9. G. Franklin (Denver South), 5:42.26 (4ASQT); 10. AVA COBB (CHEROKEE TRAIL), 5:44.04; 11. S. Baker (Liberty), 5:44.47; 12. GABRIELLA GORIS (SMOKY HILL), 5:46.27; Other Aurora result: 16. Anna Ambruso (Smoky Hill), 5:51.40

200 yard freestyle: A Final — 1. Heritage, 1 minute, 38.40 seconds (5ASQT) (Meet record); 2. Chatfield, 1:40.08 (5ASQT); 3. Mullen, 1:41.13 (4ASQT); 4. CHEROKEE TRAIL (Claire Whitner, Kiyah Dotson, Sarah Torline, Skylar Brgoch), 1:43.37 (5ASQT); 5. Chaparral, 1:44.06 (5ASQT); 6. Legend, 1:45.55 (5ASQT)

B Final — 7. Douglas County, 1:44.95 (5ASQT); 8. George Washington, 1:46.61 (5ASQT); 9. SMOKY HILL (Gabriella Goris, Jessiy Selby, Cassie Scott, Blythe Iverson), 1:47.49 (5ASQT); 10. Columbine, 1:49.05 (5ASQT); 11. Liberty, 1:51.39; 12. EAGLECREST (Courtney Menefee, Manzi Venter, Alejandra Selenke, Hadley Phipps), 1:53.09; Other Aurora results: 13. Smoky Hill JV Red, 1:52.91; 15. Smoky Hill JV Green, 2:00.31

100 yard backstroke: A Final — 1. A. Storm (Chatfield), 56.11 seconds (5ASQT); 2. M. Macaulay (Mullen), 58.89 (4ASQT); 3. R. Ballard (Columbine), 59.96 (5ASQT); 4. Z. Loftin (Legend), 1:01.77 (5ASQT); 5. I. Ehm (Heritage), 1:01.85 (5ASQT); 6. KRISTINA DOMASHEVICH (SMOKY HILL), 1:02.26 (5ASQT)

B Final — 7. MORGAN WALKER (CHEROKEE TRAIL), 1:00.67 (5ASQT); 8. P. Feeder (Legend), 1:01.46 (5ASQT); 9. M. Nash (Heritage), 1:03.48; 10. R. Rowland (Mullen), 1:03.65 (4ASQT); 11. MARY GALLAGHER (CHEROKEE TRAIL), 1:03.85; 12. L. Kline (Chaparral), 1:04.75; Other Aurora result: 18. Claire Whitner (Cherokee Trail), 1:06.83

100 yard breaststroke: A Final — 1. A. Barnett (Heritage), 1 minute, 4.98 seconds (5ASQT) (Meet record, previous 1:05.51 by Kaylee Gassen in 2014); 2. MAGGIE ROBBEN (SMOKY HILL), 1:05.79 (5ASQT); 3. K. Goldtrap (Chatfield), 1:08.89 (5ASQT); 4. C. Brown (Legend), 1:08.95 (5ASQT); 5. A. Schwamm (Mullen), 1:10.06 (4ASQT); 6. KIYAH DOTSON (CHEROKEE TRAIL), 1:10.13 (5ASQT)

B Final — 7. A. Jackson (Legend), 1:10.07 (5ASQT); 8. KATIE POWER (SMOKY HILL), 1:10.41 (5ASQT); 9. M. Schneider (Chaparral), 1:10.93 (5ASQT); 10. M. Norrid (Chatfield), 1:12.24; 11. PAIGE HICKMAN (CHEROKEE TRAIL), 1:12.34; 12. G. Ostrander (Heritage), 1:15.02

400 yard freestyle relay: A Final — 1. Heritage, 3 minutes, 35.92 seconds (5ASQT); 2. Chatfield, 3:37.84; 3. SMOKY HILL (Kristina Domashevich, Annelise Thomas, Katie Power, Maggie Robben), 3:43.16 (5ASQT); 4. Mullen, 3:43.52 (4ASQT); 5. Columbine, 3:44.33 (5ASQT); 6. Legend, 3:49.15 (5ASQT)

B Final — 7. CHEROKEE TRAIL (Emily Sovern, Hannah Woren, Tatum Louthan, Morgan Walker), 3:47.44 (5ASQT); 8. Douglas County, 3:51.11 (5ASQT); 9. Chaparral, 3:52.89 (5ASQT); 10. George Washington, 3:55.91; 11. Denver South, 4:03.44 (4ASQT); 12. Liberty, 4:03.95; Other Aurora results: 13. Smoky Hill JV Red, 3:53.96 (5ASQT); 14. Smoky Hill JV Green, 4:05.77; 16. Eaglecrest (Kaylee Barnett, Hailey Stilley, Alejandra Selenke, Hermonie Hecht), 4:24.09