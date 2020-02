AURORA | Team scores and individual results for the 31st annual Aurora Public Schools Championship girls swim meet held on Feb. 1, 2020, at Hinkley High School:

31ST AURORA PUBLIC SCHOOLS CHAMPIONSHIP GIRLS SWIM MEET

Team scores: 1. Rangeview 529 points 2. Hinkley 284; 3. Gateway 170; 4. Aurora Central 107

200 yard medley relay: A Final — 1. Rangeview (Irene Kim, Tiffany Vo, Jasmine Johnson, Tristyn DiPentino), 2 minutes, 8.71 seconds; 2. Hinkley (Kihra Martinez, Britney Gandara, Alyssa Lutz, Katherine Lino), 2:19.48; 3. Aurora Central (Alicia Ibarra, Annalyn Thompson, Daniela Zamora, Andrea Ortiz), 2:42.45; 4. Gateway (Arleth Jacquez, Jenny Lorie, Tam Tam Turner, Karen Ramos), 2:44.42

200 yard freestyle: A Final — 1. Julie Maldonado (Rangeview), 2 minutes, 15.28 seconds; 2. Gracey Loucks (Rangeview), 2:19.78; 3. Daniela Chavez (Hinkley), 2:24.78; 4. Alexis Finnimore (Rangeview), 2:27.86; 5. Savannah Snow (Rangeview), 2:28.16; 6. Cassidy Ryan (Gateway), 2:58.98

B Final — 7. Janelle Hawley (Hinkley), 2:45.45; 8. Jorja Whyte (Gateway), 3:11.05; 9. Kendra White (Gateway), 3:13.20; 10. Thania Gonzalez (Hinkley), 3:33.19; 11. Kihra Martineaz (Hinkley), 3:40.44; 12. Gloria Henderson (Aurora Central), 4:04.45

200 yard individual medley: A Final — 1. Tristyn DiPentino (Rangeview) 2 minutes, 46.76 seconds; 2. Alyssa Yamada (Rangeview), 2:48.27; 3. Jenny Lorie (Gateway), 3:02.06; 4. Avigail Allen (Rangeview), 3:10.64; 5. Estefany Jimenez (Hinkley), 3:11.26; 6. Katherine Lino (Hinkley), 3:16.63

B Final — 7. Yamileth Campos (Hinkley), 3:19.13; 8. Annalyn Thompson (Aurora Central), 3:31.39; 9. Daniela Zamora (Hinkley), 3:40.32; 10. Stacie Baker (Hinkley), 3:43.12

50 yard freestyle: A Final — 1. Jasmine Johnson (Rangeview), 26.94 seconds; 2. Haley Zant (Rangeview), 27.72; 3. Irene Kim (Rangeview), 28.24; 4. Leily Le (Rangeview), 30.22; 5. Britney Gandara (Hinkley), 32.02; 6. Andrea Ortiz (Aurora Central), 32.95

B Final — 7. Josy Cabrera (Hinkley), 32.83; 8. Karen Ramos (Gateway), 32.99; 9. Tam Tam Turner (Gateway), 33.39; 10. Jorja Whyte (Gateway), 34.10; 11. Jocelyn Rico-Sullivan (Hinkley), 34.33; 12. Daya Gallegos (Gateway), 36.66

1-meter diving — 1. Mercedes Capozzolo (Rangeview), 310.25 points; 2. Shayla Tressider (Rangeview), 255.50; 3. Breckin Collins (Rangeview), 223.00; 4. Irma Garza (Rangeview), 210.35

100 yard butterfly: A Final — 1. Alyssa Lutz (Hinkley), 1 minute, 5.22 seconds (Hinkley program record); 2. Gabriella Pantuliano (Rangeview), 1:23.92; 3. Leily Le (Rangeview), 1:27.20; 4. Estefany Jimenez (Hinkley), 1:27.88; 5. Marissa Chambers (Rangeview), 1:28.57; 6. Katherine Lino (Hinkley), 1:31.30

B Final — 7. Avigail Allen (Rangeview), 1:31.32; 8. Tam Tam Turner (Gateway), 1:35.69; 9. Daniela Zamora (Aurora Central), 1:40.24

100 yard freestyle: A Final — 1. Haley Zant (Rangeview), 59.56 seconds; 2. Tiffany Vo (Rangeview), 1:06.81; 3. Taralyn Brennan (Rangeview), 1:07.40; 4. Jensine Rodriguez (Rangeview), 1:08.70; 5. Vicky Castellon (Hinkley), 1:13.39; 6. Karen Ramos (Gateway), 1:14.28

B Final — 7. Jenny Lorie (Gateway), 1:12.05; 8. Janelle Hawley (Hinkley), 1:15.61; 9. Josy Cabrera (Hinkley), 1:16.12; 10. Cassidy Ryan (Gateway), 1:16.36; 11. Yamileth Campos (Hinkley), 1:16.92; 12. Audrey Sandoval (Aurora Central), 1:34.63

500 yard freestyle: A Final — 1. Julie Maldonado (Rangeview), 6 minutes, 11.54 seconds; 2. Gracey Loucks (Rangeview), 6:24.56; 3. Alexis Finnimore (Rangeview), 6:41.71; 4. Alexandra Gardner (Rangeview), 7:44.83; 5. Jorja Whyte (Gateway), 8:26.57; 6. Melody Carrera (Hinkley), 8:45.25

B Final — 7. Kendra White (Gateway), 8:59.72; 8. Luz Arroyo Ramierez (Hinkley), 9:11.33; 9. Alicia Ibarra (Aurora Central), 9:55.43; 10. Gloria Henderson (Aurora Central), 11:59.50

200 yard freestyle relay: A Final — 1. Rangeview (Jasmine Johnson, Tiffany Vo, Taralyn Brennan, Haley Zant), 1 minute, 56.27 seconds; 2. Hinkley (Vicky Castellon, Yamileth Campos, Katherine Lino, Kihra Martinez), 2:10.68; 3. Gateway (Cassidy Ryan, Daya Gallegos, Jorja Whyte, Karen Ramos), 2:18.10; 4. Aurora Central (Daniela Zamora, Annalyn Thompson, Fernanda Ortiz Casillas, Andrea Ortiz), 2:30.38

100 yard backstroke: A Final — 1. Alyssa Lutz (Hinkley), 1 minute, 6.28 seconds (Hinkley program record); 2. Irene Kim (Rangeview), 1:08.79; 3. Daniela Chavez (Hinkley), 1:15.01; 4. Alyssa Yamada (Rangeview), 1:15.06; 5. Savannah Snow (Rangeview), 1:15.87; 6. Marissa Chambers (Rangeview), 1:19.25

B Final — 7. Thania Gonzalez (Hinkley), 1:32.27; 8. Kihra Martinez (Hinkley), 1:33.37; 9, Andrea Ortiz (Aurora Central), 1:36.90; 10. Arleth Jacquez (Gateway), 1:54.20; 11. Kendra White (Gateway), 1:56.18; 12. Yenifer Ramos Magana (Gateway), 1:56.66

100 yard breaststroke: A Final — 1. Jasmine Johnson (Rangeview), 1 minute, 12.77 seconds; 2. Tristyn DiPentino (Rangeview), 1:22.95; 3. Tiffany Vo (Rangeview), 1:25.05; 4. Britney Gandara (Hinkley), 1:26.37; 5. Jenny Lorie (Gateway), 1:35.53; 6. Kaylee Hall (Rangeview), 1:38.03

B Final — 7. Stacie Baker (Hinkley), 1:37.06; 8. Jocelyn Rico-Sullivan (Hinkley), 1:42.02; 9. Audrey Sandoval (Aurora Central), 2:00.66

400 yard freestyle relay: A Final — 1. Rangeview (Haley Zant, Leily Le, Gracey Loucks, Julie Maldonado), 4 minutes, 17.15 seconds; 2. Hinkley (Alyssa Lutz, Daniela Chavez, Katherine Lino, Vicky Castellon), 4:38.67; 3. Gateway (Cassidy Ryan, Jorja Whyte, Jenny Lorie, Karen Ramos), 5:07.31; 4. Aurora Central (Fernanda Ortiz Casillas, Lizbeth Flores, Audrey Sandoval, Alicia Ibarra), 6:46.56