THORNTON | Team scores and championship and consolation finals results for the 2019 Rex Abelein Invitational girls swim meet held on Dec. 21, 2019, at Veterans’ Memorial Aquatic Center. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2019 REX ABELEIN INVITATIONAL GIRLS SWIM MEET

Team scores: 5A — 1. Cherry Creek 361 points; 2. Fairview 262; 3. Heritage 254; 4. Arapahoe 244; 5. Chatfield 237; 6. REGIS JESUIT 183; 7. Fossil Ridge 169; 8. Valor Christian 157; T9. Legacy 133; T9. ThunderRidge 133; 11. GRANDVIEW 120; 12. Rock Canyon 107; 13. SMOKY HILL 64; 14. Boulder 57; 15. CHEROKEE TRAIL 44; 16. Columbine 40; 17. Rocky Mountain 35; 18. Douglas County 31; 19. Ralston Valley 22; 20. Chaparral 16; 21. Denver East 14; 4A — 1. Mullen 184 points; 2. Rampart 149; 3. Silver Creek 87; 4. Niwot 71; 5. Broomfield 57; 6. Dakota Ridge 34; 7. Windsor 29; 8. Monarch 28; 9. George Washington 27; 10. Wheat Ridge 9; 11. Golden 8; 12. Longmont 4; 3A — 1. St. Mary’s Academy 44 points; 2. Erie 17; 3. Colorado Academy 7; 4. Holy Family 5; 5. Thomas Jefferson 3

200 yard medley relay: A Final — 1. Heritage, 1 minute, 45.95 seconds; 2. Fairview, 1:46.44; 3. REGIS JESUIT (Parker Biley, Sophia Bradac, Greta Leege, Grace Dale), 1:46.71; 4. Rampart, 1:47.15; 5. Mullen, 1:47.57; 6. Cherry Creek, 1:47.73; 7. Arapahoe, 1:49.34; 8. Valor Christian, 1:49.71; 9. Chatfield, 1:51.72; 10. Monarch, 1:55.09

B Final — 11. Fossil Ridge, 1:51.78; 12. SMOKY HILL (Kristina Domashevich, Maggie Robben, Annelise Thomas, Katie Power), 1:52.44; 13. Silver Creek, 1:53.56; 14. Rock Canyon, 1:53.65; 15. CHEROKEE TRAIL (Morgan Walker, Paige Hickman, Skylar Brgoch, Sarah Torline), 1:54.16; 16. Broomfield, 1:54.51; 17. ThunderRidge, 1:54.72; 18. Rocky Mountain, 1:55.25; 19. GRANDVIEW (Megan Thomas, Paige Dailey, Jenna Moss, Becky Hildebrand), 1:55.53; Columbine DQ

200 yard freestyle: A Final — 1. M. Codevilla (Niwot), 1 minute, 50.78 seconds; 2. K. Shanley (Chatfield), 1:51.35; 3. S. Silver (St. Mary’s Academy), 1:51.48; 4. HAILEY MATTHEWS (GRANDVIEW), 1:54.55; 5. E. Brock (Cherry Creek), 1:54.64; 6. A. Gardner (Rock Canyon), 1:55.29; 7. MAGGIE ROBBEN (SMOKY HILL), 1:56.18; 8. E. Culberson (Boulder), 1:56.97; 9. M. Kroening (Douglas County), 1:58.02; 10. P. Peitz-Diaz (Cherry Creek), 1:59.01

B Final — 11. M. Bergstrom (Arapahoe), 1:56.28; 12. R. Cruz-Abrams (Fairview), 1:57.60; 13. P. Croston (ThunderRidge), 1:59.15; 14. R. Matheison (Rock Canyon), 1:59.16; 15. E. Moore (Silver Creek), 1:59.25; 16. K. Austin (Broomfield), 1:59.39; 17. B. Nichols (Rock Canyon), 1:59.55; 18. J. Petrino (Fossil Ridge), 2:00.53; 19. K. Steele (Cherry Creek0, 2:00.82; 20. M. Castellino (Fairview), 2:01.16

200 yard individual medley: A Final — 1. S. Rachjaibun (Legacy), 2 minutes, 3.78 seconds; 2. T. Steinmetz (Cherry Creek), 2:04.86; 3. J. Smith (Cherry Creek), 2:05.01; 4. L. Sowitch (Mullen), 2:08.88; 5. C. Davison (Mullen), 2:09.22; 6. K. Friesen (Windsor), 2:10.52; 7. M. Hoehn (Valor Christian), 2:11.42; 8. M. Saldanha (Cherry Creek), 2:12.47; 9. A. Stenstrom (Valor Christian), 2:12.75; 10. K. Mallory (ThunderRidge), 2:13.70

B Final — 11. I. Rich (Fairview), 2:09.38; 12. ELLIE LOPEZ (REGIS JESUIT), 2:10.61; 13. M. Powers (Broomfield), 2:11.11; 14. A. Barnett (Heritage), 2:11.29; 15. MEGAN DOUBRAVA (GRANDVIEW), 2:12.45; 16. K. Hobbs (Dakota Ridge), 2:13.31; 17. M. Macaulay (Mullen), 2:13.81; 18. M. Griffin (Arapahoe), 2:16.59; Kandice Chandra (Legacy) and Grace Gardner (Rock Canyon) DQ

50 yard freestyle: A Final — 1. A. Shaw (Heritage), 23.34 seconds; 2. L. Wehr (Arapahoe), 23.57; 3. A. Turney (Chatfield), 23.59; 4. L. Immel (Rampart), 23.92; 5. M. Black (Silver Creek), 23.94; 6. M. Mitchell (Heritage), 24.03; 7. JULIA MATNEY (GRANDVIEW), 24.10; 8. M. Lukinac (Fairview), 24.26; 9. E. Kahn (George Washington), 24.61; 10. C. Chahbandour (Mullen), 25.20

B Final — 11. A. Wetzel (Arapahoe), 24.30; 12. I. Armon (Legacy), 24.57; 13. E. Simecek (Fairview), 24.61; 14. E. Riccio (Boulder), 24.62; 15. ARIANA MITSUOKA (REGIS JESUIT), 24.78; 16. G. Zinis (Mullen), 24.83; 17. L. Ficken (Cherry Creek), 24.99; 18. SARAH TORLINE (CHEROKEE TRAIL), 25.04; 19. M. Norrid (Chatfield), 25.15; 20. M. Higgins (Broomfield), 25.43

1-meter diving: A Final — 1. M. Buckley (Rampart), 455.10 points; 2. J. Okamoto (Ralston Valley), 450.90; 3. D. Killeen (Columbine), 445.65; 4. M. Stefanski (Cherry Creek), 445.50; 5. M. Hampton (Arapahoe), 439.35; 6. I. Bassock (Heritage), 436.65; 7. CATHERINE RODOCKER (EAGLECREST), 429.90; 8. E. Drazek (ThunderRidge), 426.50; 9. M. Manley (Denver East), 412.25; 10. P. Dorsett (ThunderRidge), 408.15; 11. K. Tatum (Arapahoe), 406.40; 12. A. Warnygora (Fossil Ridge), 405.10; 13. G. Miller (Dakota Ridge), 403.80; 14. M. Abbott (Colorado Academy), 399.95; 15. M. Divita (Heritage), 398.40; 16. G. Downing (Heritage), 394.25; 17. K. Duff (Chatfield), 387.55; 18. K. Simon (Cherry Creek), 384.50; 19. A. Settle (Monarch), 374.95; 20. P. Roberts (Ralston Valley), 362.75

100 yard butterfly: A Final — 1. L. Bell (Fossil Ridge), 54.67 seconds; 2. E. Simecek (Fairview), 55.04; 3. R. Gillilan (Fossil Ridge), 56.57; 4. I. Ehm (Heritage), 57.04; 5. M. Hoehn (Valor Christian), 57.35; 6. P. Irwin (Erie), 57.65; 7. J. Smith (Cherry Creek), 57.70; 8. JULIA MATNEY (GRANDVIEW), 57.92; 9. M. Mallory (ThunderRidge), 58.75; 10. Q. Hinerfeld (Rock Canyon), 59.14

B Final — 11. SKYLAR BRGOCH (CHEROKEE TRAIL), 58.73; 12. K. Chandra (Legacy), 58.80; 13. H. Sun (Fairview), 59.04; 14. A. Urroz (Heritage), 59.25; 15. M. Hunter (Cherry Creek), 59.34; 16. S. Crippen (Columbine), 59.77; 17. E. Svendsen (Longmont), 1:00.03; 18. E. Yie (Niwot), 1:00.19; 19. L. Ficken (Cherry Creek), 1:00.25; 20. A. Greenhawt (Cherry Creek), 1:00.77

100 yard freestyle: A Final — 1. A. Shaw (Heritage), 51.21 seconds; 2. A. Turner (Chatfield), 51.79; 3. A. Stenstrom (Valor Christian), 52.20; 4. L. Immel (Rampart), 52.22; 5. L. Wehr (Arapahoe), 52.36; 6. E. Culberson (Boulder), 52.75; 7. HAILEY MATTHEWS (GRANDVIEW), 53.55; 8. M. Black (Silver Creek), 53.93; 9. M. Saldanha (Cherry Creek), 54.09; 10. E. Kahn (George Washington0, 54.17

B Final — 11. I. Armon (Legacy), 53.34; 12. K. Bank (Fairview), 53.35; 13. L. Sowitch (Mullen), 53.98; 14. GRACE DALE (REGIS JESUIT), 54.63; 15. K. Lee (Fairview), 54.92; 16. K. Peterson (Wheat Ridge), 55.03; 17. FAITH MARSICEK (REGIS JESUIT), 55.11; 18. M. Lukinac (Fairview), 55.22; 19. R. Mathieson (Rock Canyon), 55.24; 20. ARIANA MITSUOKA (REGIS JESUIT), 55.44

500 yard freestyle: A Final — 1. K. Shanley (Chatfield), 4 minutes, 53.63 seconds; 2. E. Brock (Cherry Creek), 5:08.44; 3. P. Peitz-Diaz (Cherry Creek), 5:10.53; 4. A. Gardner (Rock Canyon), 5:12.06; 5. C. Davison (Mullen), 5:12.83; 6. R. Cruz-Abrams (Fairview), 5:13.02; 7. M. Bergstrom (Arapahoe), 5:13.19; 8. M. Powers (Broomfield), 5:13.27; 9. K. Mallory (ThunderRidge), 5:17.27; 10. M. Kroening (Douglas County), 5:19.53

B Final — 11. A. Kramer (Cherry Creek), 5:13.36; 12. H. Maclachlan (Fairview), 5:13.65; 13. L. Brovold (Rampart), 5:15.72; 14. BLYTHE IVERSON (SMOKY HILL), 5:18.40; 15. K Austin (Broomfield), 5:19.40; 16. M. Griffin (Arapahoe), 5:20.26; 17. L. McLean (Wheat Ridge), 5:20.48; 18. C. Beery (Thomas Jefferson), 5:20.51; 19. J. Petrino (Fossil Ridge), 5:23.72; 20. E. Blair (Cherry Creek), 5:24.12

200 yard freestyle relay: A Final — 1. Chatfield, 1 minute, 35.71 seconds; 2. Arapahoe, 1:36.26; 3. Cherry Creek, 1:38.04; 4. Fairview, 1:38.08; 5. Heritage, 1:38.80; 6. Fossil Ridge, 1:39.27; 7. Silver Creek, 1:40.16; 8. REGIS JESUIT (Ariana Mitsuoka, Greta Leege, Faith Marsicek, Jada Surrell-Norwood), 1:40.33; 9. GRANDVIEW (Hailey Matthews, Jenna Moss, Becky Hildebrand, Julia Matney), 1:40.86; 10. Mullen, 1:44.09

B Final — 11. Rock Canyon, 1:41.55; 12. CHEROKEE TRAIL (Claire Whitner, Emily Sovern, Sarah Torline, Skylar Brgoch), 1:41.60; 13. Chaparral, 1:44.02; 14. Legacy, 1:44.55; 15. Boulder, 1:44.66; 16. Columbine, 1:44.99; 17. Valor Christian, 1:45.09; 18. Windsor, 1:45.53; 19. Douglas County, 1:46.87; George Washington DQ

100 yard backstroke: A Final — 1. S. Silver (St. Mary’s Academy), 54.64 seconds; 2. A. Storm (Chatfield), 56.77; 3. A. Kehmeier (Legacy), 58.31; 4. R. Gillilan (Fossil Ridge), 58.45; 5. E. Ziegert (Fairview), 58.69; 6. PARKER BILEY (REGIS JESUIT), 58.84; 7. Q. Hinerfeld (Rock Canyon), 58.86; 8. D. Colon (Valor Christian), 1:00.12; 9. M. Mallory (ThunderRidge), 1:00.25; 10. L. Bell (Fossil Ridge), 1:00.32

B Final — 11. C. Timson (Rampart), 58.06; 12. ELLIE LOPEZ (REGIS JESUIT), 58.50; 13. A. Vermeulen (Golden), 58.93; 14. GRACE DALE (REGIS JESUIT), 58.94; 15. K. Lee (Fairview), 59.45; 16. A. Philipsen (Holy Family), 59.56; 17. K. Friesen (Windsor), 59.98; 18. A. Malloy (Cherry Creek), 1:00.01; 19. E. Yie (Niwot), 1:01.17; 20. R. Ballard (Columbine), 1:01.97

100 yard breaststroke: A Final — 1. M. Codevilla (Niwot), 1 minute, 3.16 seconds; 2. K. Hobbs (Dakota Ridge), 1:04.30; 3. J. Miller (Rampart), 1:04.74; 4. T. Steinmetz (Cherry Creek), 1:04.78; 5. R. Johnston (Arapahoe), 1:05.85; 6. SOPHIA BRADAC (REGIS JESUIT), 1:05.87; 7. M. Mitchell (Heritage), 1:06.11; 8. MAGGIE ROBBEN (SMOKY HILL), 1:06.45; 9. A. Urroz (Heritage), 1:08.00; 10. A. Barnett (Heritage), 1:09.81

B Final — 11. I. Rich (Fairview), 1:05.76; 12. M. Erlandson (Fossil Ridge), 1:06.30; 13. E. Drury (Cherry Creek), 1:06.59; 14. C. Chahbandour (Mullen), 1:07.01; 15. S. Rachjaibun (Legacy), 1:07.31; 16. K. Cohen (Cherry Creek), 1:08.02; 17. CATHERINE BRADAC (REGIS JESUIT), 1:08.21; 18. M. Hunter (Cherry Creek), 1:08.23; 19. K. Bank (Fairview), 1:08.46; 20. M. Deevy (Heritage), 1:08.93

400 yard freestyle relay: A Final — 1. Chatfield, 3 minutes, 30.19 seconds; 2. Cherry Creek, 3:30.77; 3. Legacy, 3:34.60; 4. Arapahoe, 3:35.25; 5. Valor Christian, 3:37.12; 6. ThunderRidge, 3:38.50; 7. REGIS JESUIT (Parker Biley, Grace Dale, Sophia Bradac, Jada Surrell-Norwood), 3:38.60; 8. Mullen, 3:40.11; 9. Fairview, 3:40.22; Heritage DQ

B Final — 11. Rock Canyon, 3:36.85; 12. Niwot, 3:40.28; 13. GRANDVIEW (Kya Guikema, Megan Thomas, Julia Matney, Hailey Matthews), 3:40.69; 14. Fossil Ridge, 3:41.11; 15. Broomfield, 3:43.27; 16. Rampart, 3:43.69; 17. SMOKY HILL (Katie Power, Annelise Thomas, Kristina Domashevich, Maggie Robben), 3:43.75; 18. Boulder, 3:44.99; 19. Columbine, 3:47.52; 20. Windsor, 3:51.31