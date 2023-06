AURORA | Hinkley, Rangeview and Vista PEAK selections as well as those from Denver East, Denver South, Far Northeast and Westminster on the All-Class 5A City League teams for the 2023 girls soccer season as voted by league coaches:

2023 ALL-CLASS 5A CITY LEAGUE GIRLS SOCCER TEAMS

FIRST TEAM

Aurora selections: Rut Salinas, jr., Hinkley; Caden Surratt, sr. and Jazlyn Yomona, jr., Rangeview; Liz Barrera, sr., Vista PEAK

Other selections: Ashlyne Barringer, jr., Reilly Boyle, soph., Peyton Mendelsberg, soph., Abigail Niebauer, sr. and Katherine Short, soph., Denver East; Addison Orr, soph., Jersey Scyoc, jr., Araceli Siedschlag, sr. and Ivy Sobel, soph., Denver South; Mikayla Ledbetter, fr., Abigail Ruiz, sr. and Citlali Sanchez, jr., Westminster

Player of the Year: Abigail Niebauer, Denver East

SECOND TEAM

Aurora selections: Ixcel Soto-Gonzalez, jr. and Karen Peprah, sr., Hinkley; Hazel Bonansinga, soph. and Britney Rodriguez, sr., Rangeview; Emily Villagomez, sr., Vista PEAK

Other selections: Liza Cathay, fr., Catherine Condon, fr., Grace Hegstrom, soph., Stella Nolte, sr. and Sasha Pasquini, sr., Denver East; Eilee Brutsch, fr., Tatum Cargile, sr., Cameren Gantt, jr. and Hannah Zatz, jr., Denver South; Leanna Barraza, sr. and Janisa Salizar, jr., Westminster

HONORABLE MENTION

Aurora selections: Edith Elias, sr., Citlali Soto Sanchez, sr. and Kaylynn Stewart, jr., Vista PEAK

Other selections: Olivia Arndt, soph., Eliza Brodsky, soph. and Payton Race, soph., Denver East; Madison Denning, jr. and Dylan Moyer, fr., Denver South; Victoria Lopez, sr., Sally Valladares, sr. and Nicole Villegas, jr., Far Northeast; Zihomara Garcia, sr., Yarelli Reza, sr. and Breanna Sanchez, jr., Westminster