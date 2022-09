AURORA | Team scores and top six individual event results from the 2022 Overland Invitational gymnastics meet held on Sept. 24, 2022, at Overland High School. Aurora results bold and uppercased:

2022 OVERLAND GYMNASTICS INVITATIONAL



At Overland High School

Team scores: 1. Elizabeth 176.750 points; 2. OVERLAND 173.175; 3. Broomfield 173.125; 4. Mountain Range 170.900; 5. Ponderosa 170.300; 6. Palmer Ridge 170.150; 7. Thornton 170.125; 8. Chatfield 169.875; 9. Evergreen 169.625; 10. Niwot 168.525; 11. Arvada West 168.450; 12. Cherry Creek 166.025; 13. Poudre 161.850; 14. Alamosa 152.225; 15. Green Mountain 149.950; 16. Loveland 130.000

All-around (top six): 1. Madison Montoya (Elizabeth), 37.000 points; 2. KYLA BURKE (OVERLAND), 36.425; 3. Lola Visci (Evergreen), 36.325; 4. Bethany Breikss (Elizabeth), 36.200; 5. Kayla Powell (Arvada West), 35.750; 6. Mia Ritchie (Broomfield), 35.575. Other Overland results: 13. Maya Richman, 34.375; 19. Sydney Stadler, 33.575

Vault (top six): 1. Madison Montoya (Elizabeth), 9.400 points; 2. Payton Rechkemmer (Loveland), 9.350; 3. Sydney Tanguay (Thornton), 9.300; 4. KYLA BURKE (OVERLAND), 9.275; T5. Lola Visci (Evergreen), 9.250; T5. Laura Zupancic (Poudre), 9.250; 6. Kaya Duncan (Broomfield), 9.225. Other Overland results: 17. Maya Richman, 8.850; 18. Ryann Walline 8.850

Balance beam (top six): 1. Adia Friesen (Chatfield), 9.575 points; 2. KYLA BURKE (OVERLAND), 9.450; 3. Madison Montoya (Elizabeth), 9.400; 4. Kaya Duncan (Broomfield), 9.350; 5. Kayla Powell (Arvada West), 9.150; 6. Madeline Domenico (Mountain Range), 9.125. Other Overland results: 21. Maya Richman, 8.575; 25. Audrey Cox, 8.475

Uneven bars (top six): 1. Lola Visci (Evergreen), 9.400 points; 2. Bethany Breikss (Elizabeth), 9.325; 3. KYLA BURKE (OVERLAND), 9.100; 4. Lilly O’Neill (Niwot), 8.875; 5. Madison Montoya (Elizabeth), 8.825; 6. Payton Rechkemmer (Loveland), 8.800. Other Overland result: T9. Audrey Cox, 8.725

Floor exercise (top six): 1. Adia Friesen (Chatfield), 9.450 points; 2. Kayla Powell (Arvada West), 9.400; 3. Madison Montoya (Elizabeth), 9.375; 4. Payton Rechkemmer (Loveland), 9.325; 5. Braelyn Marr (Palmer Ridge), 9.275; 6. Mia Ritchie (Broomfield), 9.250. Other Overland results: 10. Ryann Walline, 9.100; T14. Sydney Stadler, 9.000