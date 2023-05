AURORA | Pairings and tee times for the second round of the Class 5A girls state golf tournament on May 31, 2023, at Black Bear Country Club in Parker. Aurora individuals bold and uppercased:

2023 CLASS 5A GIRLS STATE GOLF TOURNAMENT TEE TIMES

Second round, May 31, at Black Bear Country Club

TEE NO. 1

8:30 a.m.: Cecelia Murray (Cherry Creek), Kellie Hare (Mountain Vista), Sophie Wong (Lakewood)

8:40 a.m.: Joey Jung (Chaparral), Lauren Kachel (Doherty), Molly Stratton (Arapahoe)

8:50 a.m.: Halahn Lee (Valor Christian), HAYLEE CLARK (CHEROKEE TRAIL), Tatum Platt (Cherry Creek)

9 a.m.: Annette Parker (Pine Creek), COURTNEY LADYMON (GRANDVIEW), Delaney White (Legend)

9:10 a.m.: Lillian Dehner (Monarch), Shelby McCord (Castle View), Talia Wilson (Legend)

9:20 a.m.: Allison Ver Straate (Highlands Ranch), Ava Farrell (Fossil Ridge), Ayla Milan (Legacy)

9:30 a.m.: Brynn Dzengelewski (Arapahoe), CAROLINE RYAN (GRANDVIEW), SAVANNA BECKER (EAGLECREST)

9:40 a.m.: AUDREY WHITMORE (REGIS JESUIT), Isabella Hidalgo (Valor Christian), Jocelyn Barrus (Legend)

9:50 a.m.: BEAD BOONTA (CHEROKEE TRAIL), Melana Pszanka (Castle View), Shae Maiorana (Mountain Vista)

10 a.m.: Abby Aeschleman (Mountain Vista), CAITLIN NEUMANN (REGIS JESUIT), KALEIGH BABINEAUX (CHEROKEE TRAIL)

10:10 a.m.: Brooke Hudson (Chaparral), Ellie Barry (Fossil Ridge), Kate Cowser (Cherry Creek)

10:20 a.m.: Ashleigh Wilson (Rock Canyon), Ava Hickey (Fairview), Sydney McCord (Castle View)

10:30 a.m.: Addison Hines (Ralston Valley), Ashley Chang (Rock Canyon), Elle Higgins (Valor Christian)

10:40 a.m.: Brenna Higgins (Valor Christian), Caitlyn Chin (Cherry Creek), SOPHIA STIWICH (SMOKY HILL)

TEE NO. 11

8:30 a.m.: Ashleigh Bickerstaff (Columbine), Cailin Lowdermilk (Fossil Ridge), Hayden Hawley (Horizon)

8:40 a.m.: Amelia Barr (Legacy), GEORGIA MEYSMAN-SHARPE (REGIS JESUIT), Payten Baca (Douglas County)

8:50 a.m.: Ella Neuhauser (Horizon), Lizzy Malcolm (Chaparral), Mylie Pavelis (Mountain Vista)

9 a.m.: Brooke Jones (Rock Canyon), PAIGE FURGASON (REGIS JESUIT), SOFIA JOHANCEN-WALT (CHEROKEE TRAIL)

9:10 a.m.: Emory Crawley (Columbine), Kelsey Pringle (Rock Canyon), Raleigh Puzio (Brighton)

9:20 a.m.: Cayla Filpi (Chaparral), Ella Luttenbacher (Rocky Mountain), Sumin Kim (Lakewood)

9:30 a.m.: Adyson Ice (Legend), Kirsten Smith (Fossil Ridge), Lauren Rossano (Lakewood)

9:40 a.m.: Alex Chung (Castle View), Alexia Perez (Fairview), Pippa Cooper (Monarch)

9:50 a.m.: Adelyn Westfall (Lakewood), ALLIE ARRITOLA (GRANDVIEW), Peyden Gobble (Arapahoe)

10 a.m.: Hayven Beck (Ralston Valley), Kadence Ulrich (Fruita Monument), Megan Carlson (Pine Creek)

10:10 a.m.: Isabel Ekborg (Ralston Valley), Lily Hathaway (Columbine), Tanvi Mharolakar (Rampart)

10:20 a.m.: Alaina Crotty (Chatfield), Shelby Thieme (Mountain Range), Tatum Korte (Arapahoe)

10:30 a.m.: Jessica Levy (Fairview), Madison Hixson (Rampart), Sophia Rosasco (Brighton)

10:40 a.m.: Adelyn Oscai (Highlands Ranch), Jocelyn Cutshall (Fruita Monument), KATE ANDERSON (GRANDVIEW)