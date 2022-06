LOVELAND | First round results from the 2022 Class 5A girls state golf tournament played on May 31, 2022, at The Olde Course at Loveland. Aurora players bold and uppercased:

2022 CLASS 5A GIRLS STATE GOLF TOURNAMENT

First round results, May 31 at The Olde Course at Loveland



Team scores (par 216): 1. Valor Christian 233; 2. Loveland 246; 3. Cherry Creek 250; 4. Mountain Vista 258; 5. CHEROKEE TRAIL 260; 6. Rock Canyon 262; 7. Legend 270; 8. Arapahoe 272; 9. Chaparral 274; T10. GRANDVIEW 280; T10. REGIS JESUIT 280; 12. Castle View 282; 13. Legacy 285; 14. Heritage 290; 15. Broomfield 294



Top 10 individuals (par 72): 1. Elle Higgins (Valor Christian) 72; 2. Lily Nelson (Prairie View) 74; 3. Katelyn Lehigh (Loveland) 75; 4. Brooke Hudson (Chaparral) 77; 5. Brenna Higgins (Valor Christian) 79; T6. Abby Aeschleman (Mountain Vista) 80; T6. Jenna Bistline (Rampart) 80; T6. Olivia Steen (Fossil Ridge) 80; T9. Brooklyn Mueller (Ralston Valley) 81; T9. Caitlyn Chin (Cherry Creek) 81

Other individuals: T11. Bella Eide (Valor Christian) 82; T11. Kate Cowser (Cherry Creek) 82; T13. BEAD BOONTA (CHEROKEE TRAIL) 83; T13. Ashleigh Wilson (Rock Canyon) 83; T13. Ellie Barry (Fossil Ridge) 83; T13. Talia Wilson (Legend) 83; T17. Amira Badruddin (Rock Canyon) 85; T17. Ava Hickey (Fairview) 85; T17. Maryn Harlow (Loveland) 85; T17. Molly Stratton (Arapahoe) 85; T21. Joie Chun (Highlands Ranch) 86; T21. Kayla Wong (Lakewood) 86; T21. Reece Bandemer (Loveland) 86; T24. DEVIN GILBREATH (CHEROKEE TRAIL) 87; T24. Hampton Traylor (Broomfield) 87; T24. Maddie Li (Cherry Creek) 87; T27. Ayla Milan (Legacy) 88; T27. Madison Brown (Rampart) 88; T29. Ava Staver (Mountain Vista) 89; T29. Brynn Dzengelewski (Arapahoe) 89; T29. Carmen Carpinelli (Valor Christian) 89; T29. Shae Maiorana (Mountain Vista) 89; T33. ELLA DENSLOW (REGIS JESUIT) 90; T33. KALEIGH BABINEAUX (CHEROKEE TRAIL) 90; T33. SAVANNA BECKER (EAGLECREST) 90; T33. Jocelyn Barrus (Legend) 90; T37. COURTNEY LADYMON (GRANDVIEW) 91; T37. Cierra Noetzelmann (Fruita Monument) 91; T37. Kayla Robinson (Heritage) 91; T37. Samantha Orr (Rocky Mountain) 91; T41. CAROLINE RYAN (GRANDVIEW) 92; T41. Ella Dailey (Columbine) 92; T43. CAITLIN NEUMANN (REGIS JESUIT) 93; T43. Sydney McCord (Castle View) 93; T45. HAYLEE CLARK (CHEROKEE TRAIL) 94; T45. Alexis Murphy (Rock Canyon) 94; T45. Haylee Von Behren (Castle View) 94; T45. Joey Jung (Chaparral) 94; T45. Olivia McCandless (Arvada West) 94; T45. Peyton McLeese (Legacy) 94; T51. Claire Robinson (Heritage) 95; T51. Shelby McCord (Castle View) 95; T51. Sumin Kim (Lakewood) 95; T54. Jordyn Bandemer (Loveland) 96; T54. Melana Pszanka (Castle View) 96; T56. ALLIE ARRITOLA (GRANDVIEW) 97; T56. AUDREY WHITMORE (REGIS JESUIT) 97; T56. Avery Basler (ThunderRidge) 97; T56. Jasmine Linkenheil (Denver East) 97; T56. Katie Fleming (Rock Canyon) 97; T56. Kaylin Leydon (Brighton) 97; T56. Megan Carlson (Pine Creek) 97; T56. Paige Carlson (Legend) 97; T64. Evie Rogers (Arapahoe) 98; T64. Lauren Kachel (Doherty) 98; 66. Lexi Girton (Monarch) 99; T67. GEORGIA MEYSMAN-SHARPE (REGIS JESUIT) 100; 67. Makenzie Sproles (Arvada West) 100; T67. Payten Baca (Douglas County) 100; T67. Raleigh Puzio (Brighton) 100; T71. Brooklyn Davis (Broomfield) 101; T71. Delaney White (Legend) 101; T73. CAROLINE GARDLAND (SMOKY HILL) 102; T73. Kellie Hare (Mountain Vista) 102; T75. Hanna Ryel (Chaparral) 103; T75. Kalianna Boglino (Legacy) 103; T77. Ella Neuhauser (Horizon) 104; T77. Kaylee Macias (Heritage) 104; 79. Maddie Klink (Prairie View) 105; T80. Mia Huerta (Broomfield) 106; T80. Peyden Gobble (Arapahoe) 106; 82. Emory Crawley (Columbine) 108; 83. Avery Valdez (Pine Creek) 113; 84. Stefani Mendez (Grand Junction) 114