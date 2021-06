DENVER | Final team scores and individual results for the 2021 Class 5A girls state golf tournament, which ran June 21-22, 2021, at City Park G.C. Aurora teams and players bold and uppercased:

2021 CLASS 5A GIRLS STATE GOLF TOURNAMENT RESULTS

Team scores: 1. Loveland 225-225 — 450; 2. Rock Canyon 235-240 — 475; 3. Cherry Creek 250-242 — 492; 4. Valor Christian 258-238 — 496; T5. Arapahoe 248-255 — 503; T5. Legend 252-251 — 503; 7. Mountain Vista 256-262 — 518; 8. Chaparral 255-267 — 522; 9. CHEROKEE TRAIL 277–248 — 525; 10. Fossil Ridge 271-257 — 528; 11. Castle View 280-257 — 537; 12. Ralston Valley 272-268 — 540; 13. Broomfield 270-273 — 543; 14. Heritage 286-260 — 546; 15. Legacy 286-271 — 557; 16. GRANDVIEW 280-278 — 558

Top 10 individuals (par 70-70 — 144): 1. Katelyn Lehigh (Loveland) 72-66 — 138; 2. Lily Nelson (Prairie View) 73-69 — 142; 3. Olivia Steen (Fossil Ridge) 74-72 — 146; 4. EMMA BRYANT (EAGLECREST) 75-72 — 147; 5. Grace Young (Valor Christian) 76-73 — 149; 6. BEAD BOONTA (CHEROKEE TRAIL) 82-68 — 150; 7. Sloane Post (Arapahoe) 76-77 — 153; T8. Taylor Bandemer (Loveland) 72-82 — 154; T8. Abby Aeschleman (Mountain Vista) 75-79 — 154; 10. Grace Dunkleberger (Rock Canyon) 75-81 — 156

Aurora results: T32. Devin Gilbreath (Cherokee Trail) 90-80 — 170; 40. Emaan Adil (Regis Jesuit) 93-80 — 173; T41. Savanna Becker (Eaglecrest) 83-91 — 174; T47. Caitlin Neumann (Regis Jesuit) 90-90 — 180; T47. Courtney Ladymon (Grandview) 88-92 — 180; T50. Caroline Ryan (Grandview) 93-88 — 181; T69. Emma Hildner (Grandview) 99-98 — 197; T75. Abigail Rupeka (Cherokee Trail) 105-100 — 205

Other individual results: T11. Amira Badruddin (Rock Canyon) 79-78 — 157; T11 Alyssa Chin (Cherry Creek) 81-76 — 157; T11. Anju Ogi (Arvada West) 79-78 — 157; 14. Reece Bandemer (Loveland) 81-77 — 158; 15. Sydney Taylor (Rocky Mountain) 79-82 — 161; T16. Nicole Fatovic (Broomfield) 82-80 — 162; T16. Gisella Lagrimas (Rock Canyon) 81-81 — 162; T16. Brooke Hudson (Chaparral) 81-81 — 162; T16. Elan Fleetwood (Legend) 79-83 — 162; 20. Kaitlyn Park (Pine Creek) 84-80 — 164; 21. Kat Kachel (Doherty) 87-78 — 165; T22. Morgan Gilmore (Horizon) 83-83 — 166; T22. Rachel Penzenstadler (Cherry Creek) 84-82 — 166; T22. Morgan Frieling (Castle View) 84-82 — 166; T22. Molly Stratton (Arapahoe) 82-84 — 166; T26. Jenna Bistline (Rampart) 83-84 — 167; T26. Sydney McCord (Castle View) 87-80 — 167; 28. Kaylee Snow (Denver East) 87-81 — 168; T29. Paige Carlson (Legend) 87-82 — 169; T29. Merielle Gojo (Cherry Creek) 85-84 — 169; T29. Ava Hickey (Fairview) 84-85 — 169; T32. Ayla Milan (Legacy) 89-81 — 170; T32. DEVIN GILBREATH (CHEROKEE TRAIL) 90-80 — 170; T34. Kayla Robinson (Heritage) 93-78 — 171; T34. Jessie Schulte (Valor Christian) 89-82 — 171; T34. Nicki Krysiak (Ralston Valley) 85-86 — 171; T34. Elena Hernandez (Chaparral) 84-88 — 171; T38. Talia Wilson (Legend) 86-86 — 172; T38. Isabelle DiNapoli (Chatfield) 87-85 — 172; 40. EMAAN ADIL (REGIS JESUIT) 93-80 — 173; T41. SAVANNA BECKER (EAGLECREST) 83-91 — 174; T41. Madison Brown (Rampart) 86-88 — 174; 43. Carmen Carpinelli (Valor Christian) 93-83 — 176; 44. Ava Staver (Mountain Vista) 85-92 — 177; T45. Claire Robinson (Heritage) 92-85 — 177; T45. Aerin Pak (Cherry Creek) 91-88 — 179; T47. CAITLIN NEUMANN (REGIS JESUIT) 90-90 — 180; T47. COURTNEY LADYMON (GRANDVIEW) 88-92 — 180; T47. Mia Blackard (Legacy) 94-86 — 180; T50. CAROLINE RYAN (GRANDVIEW) 93-88 — 181; T50. Maryn Harlow (Loveland) 93-88 — 181; T50. Sarah Abercrombie (Palmer) 91-90 — 181; 53. Brooklyn Mueller (Ralston Valley) 92-90 — 182; 54. Rebekah Powers (Mountain Range) 94-89 — 183; 55. Brynn Dzengelewski (Arapahoe) 90-94 — 184; 56. Kayla Wong (Lakewood) 96-90 — 186; T57. Ella Neuhauser (Horizon) 92-95 — 187; T57. Lydia Bashford (Ralston Valley) 95-92 — 187; T57. Jocelyn Barrus (Legend) 96-91 — 187; 61. Olivia Salvatore (Rock Canyon) 95-93 — 188; 62. Joey Jung (Chaparral) 91-98 — 189; T63. Geneva Oestreich (Fossil Ridge) 98-92 — 190; T63. Hampton Traylor (Broomfield) 95-95 — 190; T65. Brooklyn Davis (Broomfield) 93-98 — 191; T65. Joie Chun (Highlands Ranch) 99-92 — 191; 67. Elizabeth Haack (Fossil Ridge) 99-93 — 192; 68. Kaylee Macias (Heritage) 99-97 — 196; T69. EMMA HILDNER (GRANDVIEW) 99-98 — 197; T69. Megan Carlson (Pine Creek) 100-97 — 197; 71. Olivia McCandless (Arvada West) 102-97 — 199; T72. Courtney Bidwell (Chatfield) 101-99 — 200; T72. Sarah Aye (Lakewood) 101-99 — 200; 74. Melana Pszanka (Castle View) 109-95 — 204; T75. ABIGAIL RUPEKA (CHEROKEE TRAIL) 105-100 — 205; T75. Morgon Sidener (Chaparral) 104-101 — 205; 77. Peyton McLeese (Legacy) 103-104 — 207; T78. Sarah Wicks (Fairview) 109-101 — 210; T78. Kellie Hare (Mountain Vista) 111-99 — 210; 80. Tjaden Litwiler (Highlands Ranch) 105-106 — 211; 81. Chloe Haakenson (Liberty) 109-104 — 213; 82. Adair Tueton (Monarch) 113-112 — 215; 83. Shae Golden (Arapahoe) 119-114 — 223; 84. Sydnee Manyik (Fossil Ridge) 115-119 — 224