AURORA | Team scores and individual results for the 2023 Class 5A Region 1 girls cross country race on Oct. 19, 2023, at the Arapahoe County Fairgrounds. The top four teams and top 15 individuals qualify for the 5A state cross country meet. Aurora teams and runners bold and uppercased:

2023 CLASS 5A REGION 1 CROSS COUNTRY RESULTS (GIRLS)

Oct. 19 at Arapahoe County Fairgrounds

Girls team scores (top four teams qualify for state): 1. Cherry Creek 33 points; 2. Chaparral 34; 3. REGIS JESUIT 81; 4. GRANDVIEW 116; 5. CHEROKEE TRAIL 126; 6. Ponderosa 132; 7. RANGEVIEW 241; 8. SMOKY HILL 247; 9. VISTA PEAK PREP 250; OVERLAND no score

Top 15 individuals (all qualify for state meet): 1. Emily Cohen (Cherry Creek), 18 minutes, 2 seconds; 2. Kinley Wolfe (Cherry Creek), 18:54; 3. Kapri Parry (Chaparral), 19:04; 4. Kaylee Ellsworth (Chaparral), 19:14; 5. Hayden Parry (Chaparral), 19:14; 6. ASHLYN PALLOTTA (REGIS JESUIT), 19:17; 7. ERIKA DANZER (REGIS JESUIT), 19:29; 8. Kylee Hu (Cherry Creek), 19:34; 9. Sutton Persichina (Chaparral), 19:43; 10. Paisley Piepgras (Cherry Creek), 19:50; 11. Zoey Foco (Ponderosa), 19:52; 12. Caroline Laughlin (Cherry Creek), 19:54; 13. Swede Sabey (Chaparral), 20:10; 14. JADE MCDANIEL (CHEROKEE TRAIL), 20:28; 15. Haim Lim (Cherry Creek), 20:39

Aurora team-by-team results (in order of finish)

Regis Jesuit (81): 6. Ashlyn Pallotta, 19 minutes, 17 seconds; 7. Erika Danzer, 19:29; 17. Whitney Helmerick, 20:42; 22. Zoe Small, 21:16; 31. Addie Helmerick, 21:56; 40. Ashley Istvan, 22:37; 44. Eleni Mykoniatis, 22:48; 52. Emilia Hull, 23:28; 57. Emma Nicotra, 24:17;

Grandview (116): 16. Julia Pace, 20:40; 19. Summer Abeyta, 20:54; 25. Ashlynn Mojica, 21:37; 27. Eden Akililu, 21:46; 33. Lillian Carll, 22:07; 36. Emerson Rohrig, 22:20; 39. Cameron Mojica, 22:33; 42. Abbey Jasinowski, 22:42; 45. Paige Jasinowski, 22:50

Cherokee Trail (126): 14. Jade McDaniel, 20:28; 21. Alessandra Pezzimenti, 21:08; 26. Genevieve Curoe, 21:39; 30. Avery Brian, 21:55; 41. Anneli Reite, 22:37; 47. Clara Kapfer, 22:53; 53. Brenna McElhattan, 23:43; 54. Sophia Lucero, 23:50; 65. Olive Ming, 27:49

Rangeview (241): 38. Elliana Wright, 22:29; 58. Aiden Schumacher, 24:50; 60. Hazel Bonansinga, 25:54; 69. Olivia Meldahl, 28:30; 70. Sarah Park, 28:52; 72. Malia Torres, 29:24; 76. Dulce Aguilar, 30:38; 77. Ellenee Flores, 31:44; 78. Zoey Gilmore, 32:44

Smoky Hill (247): 50. Ana Howell, 23:08; 56. Ella Nichelson, 24:06; 62. Anna Austin, 26:21; 67. Rachel Kim, 28:06; 68. Gracie Dennis, 28:13; 73. Ariel Suoo, 29:40; 75. Luciana Dimatteo, 30:36; 79. Samantha Lee, 33:19

Vista PEAK Prep (250): 46. Anastasia Smith, 22:51; 61. Kiera Burton, 26:11; 63. Eliza MacLeay, 26:30; 66. Maci Smith, 27:50; 71. Sierra Hayson, 28:55; 74. Citlali Elias, 30:18

Overland (NS): 59. Kylie Shady, 25:34; 64. Laney Mann, 27:40

Other team results (in order of finish)

Cherry Creek (33): 1. Emily Cohen, 18 minutes, 2 seconds; 2. Kinley Wolfe, 18:54; 8. Kylee Hu, 19:34; 10. Paisley Piegras, 19:50; 12. Caroline Laughlin, 19:54; 15. Haim Lim, 20:39; 18. Alexis Schatz, 20:46; 20. Sophia Hamm, 20:57; 35. Sophia White, 22:19

Chaparral (34): 3. Kapri Parry (Chaparral), 19:04; 4. Kaylee Ellsworth (Chaparral), 19:14; 5. Hayden Parry (Chaparral), 19:14; 9. Sutton Persichina, 19:43; 13. Swede Sabey, 20:10; 23. Sierra Santiago, 21:23; 24. Sophia Poe, 21:29; 32. Kaylee Perrin, 22:06; 55. Cayli Knight, 24:00

Ponderosa (132): 11. Zoey Foco, 19:52; 28. Ava Barrett, 21:52; 29. Marisa Lopez, 21:54; 34. Maylie Houser, 22:10; 37. Lilianna Murphy, 22:24; 43. Addison Harrell, 22:46; 48. Katie Nolan, 23:03; 49. Brynlee Gray, 23:06; 51. Rhiannon Freeman, 23:24