COLORADO SPRINGS | Team scores and results from the 2022 Class 5A boys state cross country championship race run on Oct. 29, 2022, at the Norris Penrose Event Center. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2022 CLASS 5A BOYS STATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP

Oct. 29 at Norris Penrose Event Center

Team scores: 1. Valro Christian 155 points; 2. Centaurus 170; 3. Fairview 184; 4. Mountain Vista 187; 5. Rock Canyon 189; 6. CHEROKEE TRAIL 195; 7. Castle View 208; 8. Denver East 226; 9. Fort Collins 230; 10. Chaparral 251; 11. ThunderRidge 266; 12. Denver South 292; 13. GRANDVIEW 296; 14. Fossil Ridge 313; 15. Heritage 319; 16. Erie 368; 17. REGIS JESUIT 385; 18. Horizon 406; 19. Monarch 429; 20. Air Academy 474

Top 10 individuals: 1. Christian Groendyk (Fort Collins), 15 minutes, 13.5 seconds; 2. Drew Costelow (Valor Christian), 15:23.3; 3. Tyler Downs (Mountain Vista), 15:24.5; 4. Dane Eike (Valor Christian), 15:40.8; 5. Evan Charkut (ThunderRidge), 15:48.6; 6. Daniel Hruska (Cherry Creek), 15:49.7; 7. Ryan Olree (Denver South), 15:50.3; 8. Tanner Brown (Chaparral), 15:50.7; 9. Kaeden Dendorfer (Valor Christian), 15:50.9; 10. Owen Casselman (ThunderRidge), 15:52.8

Aurora individuals: 15. Hunter Strand (Cherokee Trail), 16:12.5; 19. David Flaig (Regis Jesuit), 16:15.9; 20. Brady Smith (Cherokee Trail), 16:16.3; 24. Owen Zitek (Grandview), 16:19.9; 44. Evan Armstrong (Cherokee Trail), 16:38.4; 47. Andrew Fox (Grandview), 16:43.2; 51. Reuben Holness (Cherokee Trail), 16:46.6; 64. Danek Colson (Grandview), 16:55.9; 75. Caleb Aex (Regis Jesuit), 17:01.9; 81. Logan McGowan (Cherokee Trail), 17:04; 85. Colton White (Grandview), 17:04.8; 95. Braeden Focht (Regis Jesuit), 17:09.3; 102. Dylan Smith (Cherokee Trail), 17:20.8; 103. Beck Gutjahr (Cherokee Trail), 17:20.9; 104. Evan Valencia (Grandview), 17:21.4; 111. Liam Sullivan (Regis Jesuit), 17:29.5; 123. John Burns (Regis Jesuit), 17:44.2