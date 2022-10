AURORA | A list of Aurora teams and individuals who have qualified to compete in the Class 5A boys state cross country championship race (9:40 a.m.) and girls state championship race (11 a.m.) on Oct. 28, 2022, at the Norris Penrose Event Center in Colorado Springs:

Courtney Oakes is Sentinel Colorado Sports Editor. Reach him at [email protected] Twitter: @aurorasports. IG: Sentinel Prep Sports

AURORA CLASS 5A CROSS COUNTRY STATE QUALIFIERS

BOYS

Cherokee Trail: Evan Armstrong, sr.; Beck Gutjahr, sr.; Reuben Holness, sr.; Logan McGowan, sr.; Brady Smith, jr.; Dylan Smith, fr.; Hunter Strand, sr.

Grandview: Alex Bennett, jr.; Danek Colson, jr.; Andrew Fox, sr.; Gavin Utroske, sr.; Evan Valencia, soph.; Colton White, soph.; Owen Zitek, jr.

Regis Jesuit: Caleb Aex, soph.; John Burns, sr.; David Flaig, jr.; Braeden Focht, soph.; Liam Sullivan, jr.; Matthew Tartell, jr.; Zion Taylor, sr.

GIRLS

Cherokee Trail: Dawn Armstrong, soph.; Anna Chliton, sr.; Genevieve Curoe, jr.; Soledad Langley, soph.; Madison Lippold, soph.; Mckenna Mazeski, sr.; Madalynn Rodau, sr.

Grandview: Grace Kirkpatrick, sr.

Regis Jesuit: Jo Collins, sr.; Lucy Coughlon, sr.; Erika Danzer, jr.; Evan Harlan, sr.; Lily Jasinowski, sr.; Emma Nicotra, jr.; Ashlyn Pallotta, jr.