AURORA | Final team scores and individual results for the Class 5A Region 1 girls cross country race held on Oct. 8, 2020, at the Arapahoe County Fairgrounds. The top three teams and two individuals not on one of those teams qualify for the 5A state meet:

Courtney Oakes is Sentinel Colorado Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or [email protected] Twitter: @aurorasports. IG: Sentinel Prep Sports

2020 CLASS 5A REGION 1 GIRLS CROSS COUNTRY MEET

Oct. 8 at Arapahoe County Fairgrounds

Team scores: 1. Cherry Creek 36 points; 2. Arapahoe 40; 3. CHEROKEE TRAIL 48; 4. REGIS JESUIT 101; 5. GRANDVIEW 142; 6. EAGLECREST 160; 7. SMOKY HILL 188; 8. RANGEVIEW 199; OVERLAND and HINKLEY no score

Top 10 individuals: 1. Riley Stewart (Cherry Creek), 17 minutes, 59.6 seconds; 2. CAMERON MCCONNELL (CHEROKEE TRAIL), 18:26; 3. Addison Price (Cherry Creek), 18:53; 4. Ava Escorcia (Arapahoe), 18:57.9; 5. Emily Lamontagne (Arapahoe), 18:59.9; 6. Ava Mitchell (Arapahoe), 19:02.4; 7. Jordan Stead (Arapahoe), 19:19.5; 8. MCKENNA MAZESKI (CHEROKEE TRAIL), 19:21.7; 9. Shelby Balding (Cherry Creek), 19:28.5; 10. MEGAN HODGES (CHEROKEE TRAIL), 19:45

Aurora team-by-team results (in order of finish)

Cherokee Trail (48): 2. Cameron McConnell, 18 minutes, 26 seconds; 8. McKenna Mazeski, 19:21.7; 10. Megan Hodges, 19:45; 13. Campbell Faust, 20:05.5; 15. Alexis Pagel, 20:16.5; 16. Lauren Hodges, 20:19.0

Regis Jesuit (101): 17. Amelie Colsman, 20:28.9 (individual state qualifier), 19. Mikayla Smith, 20:52 (individual state qualifier); 20. Alexandra Collins, 20:57.7; 21. Erika Danzler, 21:00.4; 24. Christie Stratman, 21:54.6; 26. Aspen Hamilton, 22:49.6

Grandview (142): 25. Regan Byrne, 22:13.9; 27. Emma Thomure, 22:58; 28. Megan Ericksen, 23:07; 29. Mandy Brockamp, 23:11.9; 34. Ashlynn Mojica, 23:53.3

Eaglecrest (160): 23. Simone Beauchamp, 21:16.9; 32. Micala Boex, 23:39; 35. Samara Schoch, 24:00; 36. Mckenzie Brown, 24:02.4; 37. Brianna Mullen, 24:20

Smoky Hill (188): 30. Kailyn Mitchell (Smoky Hill), 23:23.8; 39. Ana Howell, 24:30.5; 40. Maggie Power, 24:38.6; 41. Luchiana Dimatteo, 24:52; 42. Gracie Dennis, 25:09.9; 44. Katelyn Klatt, 25:30

Rangeview (199): 31. Chloe Wetzel, 23:32.5; 38. Kyra Vuong, 24:21; 43. Almenesh Wolde, 25:26.9; 45. Sarah Bridgford, 25:32.8; 36. Leah Mather, 26:02; 48. Caroline Smith, 28:10.4

Overland (NS): 47. Patricia Lopez, 27:06.9; 49. Angelina Pena, 29:31

Hinkley (NS): 33. Beatriz Jara, 23:53.3

Other team-by-team results (in order of finish)

Cherry Creek (36): 1. Riley Stewart, 17:59.6; 3. Addison Price, 18:53; 9. Shelby Balding, 19:28.5; 11. Addison Laughlin, 19:54; 12. Claire Semerod, 20:00; 14. Abigail MacLean, 20:11.4

Arapahoe (40): 4. Ava Escorcia, 18:57.9; 5. Emily Lamontagne, 18:59.9; 6. Ava Mitchell, 19:02.4; 7. Jordan Stead, 19:19.5; 18. Anna Bridges, 20:32.9; 22. Mia Cardello, 21:11.7