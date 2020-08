GREENWOOD VILLAGE | Boys and girls team and individual results for the Bruins 5K cross country race held on Aug. 29, 2020, at Village Green Park.

Courtney Oakes is Sentinel Colorado Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or [email protected] Twitter: @aurorasports. IG: Sentinel Prep Sports

BRUINS 5K RESULTS (Aug. 29 at Village Green Park)

Boys team scores: 1. CHEROKEE TRAIL 43; 2. Cherry Creek 60; 3. GRANDVIEW 72; 4. Mullen 91; 5. SMOKY HILL 131; 6. Arapahoe 156; 7. EAGLECREST 157; 8. OVERLAND 157

Top 10 individuals: 1. CADEN SMITH (CHEROKEE TRAIL), 15 minutes, 43.76 seconds; 2. PETER FOX (GRANDVIEW), 15:45.30; 3. JAKE SHEYKHET (GRANDVIEW), 15:49.36; 4. Adam Parish (Cherry Creek), 16:35.45; 5. Michael Dudzic (Mullen), 16:39.65; 6. SAWYER SLAUSON (EAGLECREST), 16:46.86; 7. Jack Tolbert (Mullen), 16:49.42; 8. EVAN ARMSTRONG (CHEROKEE TRAIL), 16:50.40; 9. LOGAN MCGOWAN (CHEROKEE TRAIL), 16:55.44; 10. William Pelech (Cherry Creek), 16:55.47

Aurora boys team-by-team results (in order of finish)

Cherokee Trail (43): 1. Caden Smith, 15 minutes, 43.76 seconds; 8. Evan Armstrong, 16:50.40; 9. Logan McGowan, 16:55.44; 11. Gavyn Welsh, 16:57.08; 14. Reuben Holness, 17:18.29; 19. Beck Gutjahr, 17:26.75; Grandview (72): 2. Peter Fox, 15:45.30; 3. Jake Sheykhet, 15:49.36; 17. Tyler Garfield, 17:22.37; 23. Jacob Blevins, 17:36.65; 27. James Thomure, 18:01.01; 29. Andrew Fox, 18:02.39; Smoky Hill (131): 12. Noble Haskell, 16:57.96; 21. Kade Naso, 17:33.57; 30. Daniel Bechle, 18:07.69; 33. Steven Labarry, 18:18.41; 35. Mateo Reyes, 18:28.02; 45. Dylan Harmon, 19:21.61; Eaglecrest (157): 6. Sawyer Slauson, 16:46.86; 28. Owen Morgenegg, 18:02.34; 38. Johnathan Hafemeister, 18:32.40; 42. Ryan Ronish, 18:41.16; 43. Esayas Embayea, 18:42.26; 47. Jack Carson, 20:13.73; Overland (177): 22. Jonael Cid Gonzalez, 17:34.66; 26. Eli Post, 17:54.77; 39. Jason Lyon, 18:35.36; 44. Henock Amare, 18:58.18; 46. Achraf Bouhallab, 19:35.79; 48. Adam Mezgour, 20:52.71

Other boys team-by-team results (in order of finish)

Cherry Creek (60): 4. Adam Parish, 16:35.45; 10. William Pelech, 16:55.47; 13. Julio Jaime, 17:10.40; 15. Daniel Hruska, 17:21.34; 18. Vole Spring, 17:24.86; 20. Luke Biggerstaff, 17:26.77; Mullen (91): 5. Michael Dudzic, 16:39.65; 7. Jack Tolbert, 16:49.42; 16. Aidan Schwartz, 17:21.79; 31. Owen McCarter, 18:09.38; 32. Jacob Sushinski, 18:12.21; 41. Travis Hockin, 18:38.11; Arapahoe (156): 24. Henry Greenwood, 17:50.74; 25. Dylan Schafer, 17:52.63; 34. John Forbes, 18:21.86; 36. Aidan Steller, 18:29.88; 37. Parker Applegate, 18:32.22; 40. Drew Holmes, 18:35.64

Girls team scores: 1. CHEROKEE TRAIL 20 points; 2. Cherry Creek 48; 3. Arapahoe 95; 4. Mullen 104; 5. GRANDVIEW 117; 6. EAGLECREST 139; 7. SMOKY HILL 169

Top 10 individuals: 1. CAMERON MCCONNELL (CHEROKEE TRAIL), 17 minutes, 40.91 seconds; 2. MCKENNA MAZEKSI (CHEROKEE TRAIL), 18:34.09; 3. Claire Semerod (Cherry Creek), 19:14.33; 4. ALEXIS PAGEL (CHEROKEE TRAIL), 19:27.78; 5. Amy O’Connell (Mullen), 19:28.85; 6. LAUREN HODGES (CHEROKEE TRAIL), 19:36.53; 7. CAMPBELL FAUST (CHEROKEE TRAIL), 19:38.60; 8. MEGAN HODGES (CHEROKEE TRAIL), 19:44.19; 9. Kinsey Christianson (Cherry Creek), 19:50.16; 10. Maggie Goeglein (Cherry Creek), 19:51.33

Aurora girls team-by-team results (in order of finish)

Cherokee Trail (20): 1. Cameron McConnell, 17 minutes, 40.91 seconds; 2. McKenna Mazeski, 18:34.09; 4. Alexis Pagel, 19:27.78; 6. Lauren Hodges, 19:36.53; 7. Campbell Faust, 19:38.60; 8. Megan Hodges, 19:44.19; Grandview (117): 14. Megan Ericksen, 20:46.16; 16. Ashlynn Mojica, 21:10.69; 22. Mandy Brockamp, 21:52.70; 31. Emma Thomure, 23:08.27; 34. Hadlie Bird Bear, 23:39.66; 36. Madeline Hemstreet, 23:41.69; Eaglecrest (139): 18. Simone Beauchamp, 21:25.92; 21. Micala Boex, 21:49.45; 28. McKenzie Brown, 22:25.05; 35. Elizabeth Carlsen, 23:40.08; 37. Olivia Anderson, 24:01.72; 38. Samara Schoch, 24:12.51; Smoky Hill (169): 23. Kailyn Mitchell, 21:58.57; 32. Sophia Cupp, 23:09.16; 33. Ana Howell, 23:23.30; 40. Katelyn Klatt, 24:35.47; 41. Ariadna Olivas, 25:33.60

Other girls team-by-team results (in order of finish)

Cherry Creek (48): 3. Claire Semerod, 19:14.33; 9. Kinsey Christianson, 19:50.16; 10. Maggie Goeglein, 19:51.33; 11. Baylor Wolfe, 19:55.87; 15. Bryne Knowles, 20:53.86; 19. Breck Nagy, 21:28.92; Arapahoe (95): 12. Kayla Renner, 20:20.93; 13. Carly Perdew, 20:34.26; 20. Pria Zaveri, 21:44.50; 24. Katelyn Banks, 22:03.11; 26. Tatum O’Shea, 22:18.78; 29. Alex Sprague, 22:36.74; Mullen (104): 5. Amy O’Connell, 19:28.85; 17. Julia Brown, 21:21.51; 25. Kennedy McCamley, 22:05.41; 27. Kira Van Der Steen, 22:23.34; 30. Octavia Gomez, 22:52.43; 39. Alicia Muller, 24:17.44