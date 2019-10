AURORA | Team scores and individual results from the Class 5A Region 1 girls cross country race held on Oct. 17, 2019, at the Aurora Sports Park. The top four teams and 15 individuals qualified for the 5A state cross country meet. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2019 CLASS 5A REGION 1 CROSS COUNTRY RESULTS (GIRLS)

Team scores: 1. Cherry Creek 41 points; 2. Arapahoe 52; 3. CHEROKEE TRAIL 64; 4. REGIS JESUIT 80; 5. GRANDVIEW 125; 6. EAGLECREST 218; 7. SMOKY HILL 224; 8. RANGEVIEW 243; 9. HINKLEY 260; 10. GATEWAY 275; 11. OVERLAND 311

Top 15 individuals (state qualifiers): 1. Riley Stewart (Cherry Creek), 17 minutes, 49.60 seconds; 2. CAMERON MCCONNELL (CHEROKEE TRAIL), 18:38.50; 3. Ava Escorcia (Arapahoe), 18:55; 4. ISALINA COLSMAN (REGIS JESUIT), 18:58.60; 5. Ava Mitchell (Arapahoe), 19:02.70; 6. Addison Price (Cherry Creek), 19:26; 7. Megan Bergstrom (Arapahoe), 19:37; 8. ANNA SWANSON (GRANDVIEW), 19:41; 9. Abigail MacLean (Cherry Creek), 19:43.70; 10. Emily Lamontage (Arapahoe), 19:46.90; 11. TARIKWA WOLDEMARIAM (CHEROKEE TRAIL), 19:52.80; 12. Claire Semerod (Cherry Creek), 19:57.50; 13. Lauren Lapporte (Cherry Creek), 20:02; 14. ALEXANDRA COLLINS (REGIS JESUIT), 20:04; 15. MEGAN HODGES (CHEROKEE TRAIL), 20:06.50

Aurora team-by-team results (in order of finish)

Cherokee Trail (64): 2. Cameron McConnell, 18 minutes, 38.50 seconds; 11. Tarikwa Woldemariam, 19:52.80; 15. Megan Hodges, 20:06.50; 16. Soonhee Han, 20:08.90; 20. Lauren Hodges, 20:28.40; 27. Campbell Faust, 20:49.80; 38. Tatum Louthan, 21:59.80; 42. Madison Gibson, 23:10.90

Regis Jesuit (80): 4. Isalina Colsman, 18 minutes, 58.60 seconds; 14. Alexandra Collins, 20:04; 18. Christie Stratman, 20:23.50; 21. Evan Harlan, 20:31.50; 24. Lizzy Somer, 20:40.20; 25. Mikayla Smith, 20:46.10; 26. Amelie Colsman, 20:47.30; 28. Harper Bradley, 20:55.40; 29. Mary Kate Stern, 21:00.10

Grandview (125): 8. Anna Swanson, 19 minutes, 41 seconds; 22. Chloe Inhelder, 20:32.60; 33. Bella Stroup, 21:18.40; 34. Mandy Brockamp, 21:45.80; 39. Megan Ericksen, 22:13.70; 43. Emma Thomure, 23:22.10; 44. Hadlie Bird Bear, 23:24.80; 48. Madison De Picciott, 23:52.70; 53. Emily Martenson, 24:34.60

Eaglecrest (218): 46. Micala Boex, 23 minutes, 29.20 seconds; 50. Simone Beauchamp, 23:56.60; 51. Anessa Beecher, 24:11.40; 55. Samara Schoch, 24:59.60; 57. McKenzie Brown, 25:24.80; 65. Mia Fischer, 26:19.60

Smoky Hill (224): 35. Gabriella Goris, 21 minutes, 47.30 seconds; 45. Elizabeth Russo, 23:26.30; 58. Emma Rae Shelton, 25:34.20; 61. Reese Gautsche, 25:46.60; 62. Maggie Power, 26:05.40; 70. Katie Power, 27:19.80; 71. Kendall Bergstrom, 27:20.10; 81. Emmalie Baxter, 30:03.30

Rangeview (243): 41. Chloe Wetzel, 22 minutes, 38.70 seconds; 47. Avani Houston, 23:52.50; 52. Melanie Ternlund, 24:14.50; 66. Sarah Bridgford, 26:24.70; 76. Ainsley Slocum, 28:09.30; 80. Isabela Melendez, 29:29; 85. Caroline Smith, 30:59.70; 86. Jennifer Lopez Arteaga, 31:02.20

Hinkley (260): 49. Beatriz Jara, 23 minutes, 55.60 seconds; 54. Paula Andrade, 24:39.30; 60. Joana Ramirez, 25:39.40; 69. Katy Sarabia, 26:42.60; 72. Vicky Jara, 27:30.80; 84. Angie Ortega, 30:55.10

Gateway (275): 56. Ariel Montoya, 25 minutes, 7.80 seconds; 59. Kendra White, 25:34.60; 64. Yessica Ramos, 26:14.30; 68. Karen Ramos, 26:42; 73. Victoria Currier, 27:36.30; 78. Israa Akata, 28:19.70; 79. Jorja Whyte, 28:53.40

Overland (311): 63. Priyanka Sharma, 26 minutes, 12.90 seconds; 67. Patricia Lopez, 26:39.50; 74. Yara Ahmed, 27:43.80; 75. Sarah Sadler, 27:55.50; 77. Virginia Edwards, 28:10.30; 82. Carla Guardado, 30:32.60; 83. Daniah Elgomati, 30:54.60